¿Cómo será el futuro de los Teros después del Mundial? La opinión del presidente de Sudamérica Rugby

El presidente de Sudamérica Rugby, Sebastián Piñeyrúa, habló con El Observador sobre el futuro de Los Teros tras el Mundial de Rugby. El hombre fuerte del rugby sudamericano y ex presidente de la Unión de Rugby del Uruguay (URU) dijo que, en su opinión, es momento de comenzar un nuevo ciclo luego de 8 años de Esteban Meneses como entrenador, una voz de peso en momentos que los dirigentes de la URU y el DT habían quedado en tomarse unos días para pensar sobre si iniciar un nuevo ciclo o no, y mientras esperan la respuesta de Pablo Bouza.

¿Cómo ves el futuro de la conducción de Los Teros después del Mundial?

En Uruguay creo que el Mono ha sido un excelente entrenador, ha hecho un laburo genial en Uruguay. Creo que cumple un ciclo después del Mundial. Seguramente puede terminar en otro seleccionado porque creo que es un entrenador muy valioso. Hoy puede dirigir cualquier seleccionado del mundo porque realmente ha demostrado que le llega a los jugadores, que se gana el cariño, el respeto y que los equipos de él evolucionan permanentemente. Es algo muy difícil, a veces entras en una meseta, pero él viene en una permanente evolución con Uruguay. Está muy bueno lo que ha hecho y ojalá pueda arrancar un ciclo nuevo en otro lado. Yo soy partidario de que uno se vaya siempre cuando está arriba y creo que él hoy está arriba … y es bueno que busque otros desafíos y seguir creciendo él también. Lo he charlado con él, por eso también lo digo acá. Creo que todo el rugby uruguayo está muy agradecido con el Mono, se ha ganado el cariño de todos y demostró que fue un uruguayo más desde el día uno.

Contra los All Blacks el otro día, a uno le quedó la sensación que estamos en el momento justo para empezar un nuevo ciclo y tomar todo el aprendizaje y lo bueno que han dejado estos 8 años increíbles del rugby uruguayo,para ver si podemos lograr crecer un nivel más. Por suerte hay muchos jóvenes listos para ser líderes y protagonistas y defender a Los Teros con la misma pasión, responsabilidad y compromiso que han construido grandes referentes a lo largo de la historia celeste .

Ahora es momento de descansar y disfrutar lo vivido en Francia, de poner el foco en las finales de los clubes, en el seven y las juveniles, y disfrutar esas instancias. La URU está muy sólida y ya nos juntaremos con Uruguay, y el resto de las Uniones de Sudamérica, para buscar un plan que nos asegure llegar a Australia 2027 y EEUU 2031 más fortalecidos .

¿En qué tiene que trabajar Uruguay en estos años?

Uruguay va a tener que seguir mejorando, yo creo que tiene que armar muy bien la academia. Ahí es donde está nuestro gran debe hoy, Creo que no hemos logrado consolidar la M17, M18, M20, de la misma forma en que hemos consolidado los Teros, y en el ultimo año al seven. Hemos llegado a la final de la M20, es algo bueno que nos ocurrió, pero no llegamos para ganarla, como tendríamos que haber llegado. Creo que teníamos que haber ganado ese torneo. Fuimos avanzando, le ganamos a Escocia que era impensado, creo que era el gran favorito y después no supimos cerrar el torneo. Pero no porque no lo pudimos cerrar, sino porque quizás no estábamos preparados o sólidos como para poder cerrarlo. Creo que nos faltó trabajo ahí, nos faltó tener un equipo un poco más seguro y eficiente en todos los sentidos. Lo mismo que nos pasa cuando vamos a jugar a veces en el Argentino con M18, a veces le ganamos a Buenos Aires y luego perdemos con Santa Fe, por poner un ejemplo.

¿Y por qué no se ha podido desarrollar?

Creo que no hemos dado con la tecla. Los staffs que hemos tenido en esas divisiones, con mucho respeto a todos los que han participado, que son excelentes, no han logrado terminar de dar una continuidad al proceso, que el equipo evolucione permanentemente.

Sí hemos hemos formado muy buenos jugadores, porque si uno ve, por ejemplo, a Lucas Bianchi, o a chicos que han salido de ese proceso, el trabajo ha sido excelente. Pero los equipos en sí no han tenido toda la solidez que se necesita tener. Yo he hablado con varios de los staff. A veces hay un tema del torneo de los clubes. Hay que tener cuidado porque si vos le llamás muchos a un equipo desarmás todo el club. El nivel del rugby local tampoco es bueno.

Además, la competencia que hemos tenido tampoco ha sido tan buena, si bien por momentos ha sido positiva. Creo que la pandemia nos complicó mucho más en la Academia que en Los Teros, todas esas burbujas sanitarias que hicimos fueron mucho más aplicadas para Los Teros o para la Superliga.

La pandemia cortó los viajes a Argentina jugar los torneos argentinos, que ahora se juegan en pocos días.

Exacto. Para la Academia no terminamos de lograrlo, entonces creo que eso nos afectó mucho, le dio a los staff poca continuidad, no podían contar con sus jugadores, no podían tener la competencia adecuada. No se terminó de poder armar el circuito del todo bien. Nos falta armar todo eso y creo que ese es el gran desafío en los próximos cuatro años. Mantener, consolidar y seguir adelante con el Super Rugby Américas, con nuestros Teros, con nuestro seven, que sería fundamental volver al circuito para poder tener la continuidad que tuvimos este año, y agregarle una buena academia de juveniles de 16, 17, 18 años que terminen con una una competencia en M20. Por eso jugar en un Mundial A sería ideal para poder competir contra los mejores ya en esa edad y no tener que esperar a los mundiales en mayores. Tener ese roce a los 19-20 años. Y ver qué hacemos con el rugby amateur con todo este impulso que ha tenido el Mundial, que en Uruguay me dicen que es una locura y se habla de rugby por todos lados. Que los clubes tengan jugadores, y que estos chicos que se van al alto rendimiento no afecten tanto cuando se van. Que puedan crecer en volumen, tener más chicos jugando al rugby, también para que el campeonato de clubes se fortalezca, que dentro de su nivel sea todo lo divertido y motivante que se necesita para que los chicos sigan jugando al rugby. Que los clubes puedan seguir derramando jugadores para el alto rendimiento, pero no que terminen casi desapareciendo si le sacamos 7, 8 o 10 jugadores. Hay que ver cómo se hace ese mix de la mejor manera posible.

¿Y el nombre para Teros? Si Meneses se va no sería fácil llenar sus zapatos. Un candidato es Pablo Bouza, que aún no decidió si va a España.

Yo creo que hay que buscarlo. Siempre que hay alguien que hizo un muy buen trabajo es difícil de sustituir. Pero hay que tener la capacidad de poder hacerlo para seguir adelante porque al final del día de eso se trata. Y eso es el éxito que ha tenido Uruguay en los últimos tiempos. En todos lados, de parte de los dirigentes, entrenadores, jugadores. Uno veía a un Pablo Lemoine, con todo el trabajo que hizo en su momento para la clasificación mundial, y decía ‘que difícil de sustituirlo porque el tipo hace todo’. Vino el Mono y lo pudo sustituir, y ahora quizás venga otro a sustituir al Mono. Todos decíamos en su momento ‘que difícil sustituir en la Unión a los Pablo Ferrari, o a los Pino, o a los Chelo Calandra, que hacían de todo, hasta ponían los arcos en la cancha. En la directiva vino el Bata y nos sustituyó, y ahora capaz que vendrá otro y sustituirá al Bata. Todos hablábamos de qué difícil será sustituir al Garrafa Gaminara o a jugadores que nos llevaron a los mundiales, al Chino Klappenbach en su momento. O Berchesi, que no se fue pero que hoy ya no es titular y lo sustituyó a Tite. Ese es el éxito del proceso, que pueda ir dándole soluciones a la gente que tiene que ir dejando su lugar y no que se vayan por cansancio, sino que se vayan porque lo sustituimos para empezar más renovados o de nuevo.

Creo que por ahí pasa el éxito de todo esto y por eso hablé de los jugadores, de los dirigentes y de los entrenadores, porque en todos los lugares nos ocurre y creo que una de las cosas buenas que ha hecho la Unión es justamente ir sustituyendo. Y cuando digo sustituyendo no digo sacando porque la gente se va reinventando y va quedando en alguna otra posición y ayudando. Yo fui presidente de la Unión, tú hoy estás hablando conmigo y yo estoy en otro rol y hoy está el Bata. Y seguramente en el día de mañana haya otra persona y el Bata estará en otro rol. Ale Nieto era clave en la cancha, y lo está sustituyendo Diana. Y hoy estamos hablando de un chico como Deus que puede llegar a sustituir a Diana el día de mañana. Y lo mismo va a ocurrir con el entrenador. Todo tiene que ser lo suficientemente dinámico como para que ocurra. Ale Nieto hoy es entrenador de la Academia y está enseñando a los chicos, mañana yo estaré en otro rol, el Bata también, seguramente el Mono también, y el Garrafa también. La gente que estamos en el rugby vamos a seguir siempre en el rugby. Si el sistema es virtuoso y funciona te va cambiando el rol. Todo el mundo va va siendo sustituible y va encontrando su nuevo lugar.

Hasta ahora siempre se acertó muy bien en esos puestos clave, es cuestión de tomar una buena decisión.

Es cuestión de tomar buenas decisiones y también de que las cosas no sean abruptas y que los que se vayan preparen a esa gente, lo vayan armando, sigan en alguna otra función. Así es como yo me imagino un poco todo esto. El Huevo Hourcade fue entrenador de los Pumas, hoy está en Sudamérica Rugby. Estuvo con Chile, con Uruguay. Capaz que mañana el Mono sigue vinculado a otras cosas. Emiliano Caffera fue jugador de la selección, hoy está ayudando a Pablo en Chile, Ale Nieto fue importante en Los Teros, hoy está en la función de la Academia. Ni que hablar en Argentina, hay millones de casos, lo mismo que estamos haciendo nosotros le pasó a los argentinos en todos los sentidos.

También hay que ver quién va a Peñarol. Creo que el entrenador no tiene que ser el mismo que esté en Los Teros, porque esto es alto rendimiento, es muy jorobado. Te puede ir bien, pero también te puede ir mal, y si mañana te va mal, nosotros no podemos tener un fusible que salte y que nos queme todo el tablero.

Esa doble cabeza con Pablo Bouza y con Meneses funcionó.

Necesitamos tener las cosas bien separadas para que si mañana algo falla y lo tenemos que cambiar, no tengamos que empezar de cero en todos lados y no nos derrumbe toda la estructura. Entonces hay que ser muy cuidadoso, tomar buenas decisiones como decís vos, acertarle. Y bueno, se puede acertar o se puede errar, lo importante es hacerlo siempre con buena fe, con el mayor análisis y estudio posible y con toda la información sobre la mesa para que la decisión sea la mejor posible.