Los recuerdos y el futuro de Nico López: “Quiero volver vigente a Nacional”

El pasado viernes 24 de abril no fue un día más para Nicolas López. Fue un nuevo aniversario de su debut y de su primer gol en el fútbol profesional, cuando por primera vez jugó para Nacional y marcó uno de los goles en el triunfo por 3-1 ante Central Español en el Clausura 2011.

Nueve años después, el joven flaquito y con cara de niño que ilusionó a los tricolores en su debut, hoy tiene 26 años y el destino lo encuentra en México, haciendo cuarentena por el coronavirus, a la espera de que todo pase para poder demostrar su nivel en Tigres, club al que llegó a principio de año y en el que busca adaptarse.

En estos días de encierro y tedio, como muchos jugadores “el Diente” se metió en la maquina del tiempo para revivir sus vivencias en Nacional, el club en el que se formó y con el que jugó en dos ciclos.

“Los recuerdos son muchos”, dijo a Referi sobre el momento en el que le llegó la hora de debutar en Primera. “Recuerdo que estaba jugando en las formativas de Nacional, estaba en la Punta Cup en Punta del Este. Ahí, Juan Carlos Carrasco, el hijo de Juan Ramón, era el entrenador de Tercera, le gustaba mucho como jugaba y le hablaba de mí al padre”, dijo Nico sobre aquel torneo en el que le fue “muy bien”, según su propia calificación, con 12 goles en siete partidos.

María José Zubillaga

En sus inicios en Nacional

En ese entonces tenía 17 años. El torneo terminó y al jueves siguiente le dieron la noticia. El viernes debía entrenar con el plantel de JR y quedar concentrado para el partido del sábado contra Central Español. “Fue algo sensacional, muy lindo, y no me lo esperaba”, contó. “De estar jugando con 100 personas una semana a pasar a jugar en un estadio con 30.000 a la otra”, recordó el Diente.

El debut fue soñado: “Fui al partido, ganamos, e hice un gol”. Aquel equipo de Nacional jugó con Leonardo Burián, Jadson Viera, Gonzalo Godoy, Sebastian Coates, Carlos Eduardo Dutra de Oliveira “Carlao”, Gabriel Marques, Facundo Piriz, Mauricio Pereyra, Bruno Fornaroli, Nicolás López y Tabaré Viudez

En el banco estaban Rodrigo Muñoz, Matías Cabrera, Alejandro Lembo, Jonathan Charquero, Marcelo Gallardo, Nicolas Vigneri y Anderson da Silva. El Muñeco ingresó por Carlao en el primer tiempo, luego se lesionó y entró Cabrera. Mientras que Lembo, ingresó por Jadson.

Nacional ganó 3-1 y aprontó bien para el clásico de la fecha siguiente. “Carrasco me dejó en el banco porque era muy joven y entendía que me podían lastimar”, dijo Nico, sobre el que pudo haber sido su primer partido ante Peñarol. “Quedé de suplente. Ganamos y después Juan me explicó: ‘no te coloqué porque íbamos ganando y si te ponían te podían lastimar’. Me pareció bien”.

María José Zubillaga

En sus inicios en Nacional

El fin de semana siguiente, en el Parque, Nico fue al banco pero ingresó en el final, luego de una insólita charla con JR. “Faltando 20 minutos, Juan me llama y me dice: ‘Vas a entrar y vas a hacer dos goles”. Yo me reí. ¡Entré e hice dos goles!, uno de cabeza y un golazo, es un recuerdo muy lindo. Salimos campeones del Clausura y fuimos a la final contra Defensor. Y ganamos y salimos campeones del Uruguayo”.

Ese sería su último partido de su primer ciclo.

La vuelta, el pedido a Munúa y La Bombonera

“Estaba en Granada y tenía muchas ganas de volver a Nacional. Además tenía a mi hijo y lo extrañaba mucho”, dijo el Diente al hablar de su segundo ciclo en los bolsos, cuando regresó en 2016 luego de su problemática salida en 2011, cuando Ricardo Alarcón era el presidente del club, luego de una disputa con el representante Pablo Bentancur, que no cayó bien en los hinchas, porque el empresario se llevó al futbolista luego de pagar US$ 1.000.000 por la cláusula de rescisión.

Con el argentino Daniel Osvaldo en Roma

“Me jugué mucho en volver”, dijo Nico. “Porque cuando me fui yo era muy chico y no fui vendido, Roma pagó la rescisión de mi contrato de US$ 1 millón y me llevó. Yo viajé siendo menor”, recordó. “A mucha gente no le gustó. Por eso, cuando volví, a mucha gente tampoco le gustó que regresara”.

El retorno del delantero en aquel mes de enero fue soñado y tuvo un pedido al técnico tricolor que era Gustavo Munúa, hoy al frente de los albos por segunda vez.

“Llegué un lunes y no conocía a nadie”, conto Nico. “El entrenador era Munúa. Y le dije que quería jugar el clásico, que era el miércoles. Era obvio que no iba a ser titular. Pero llegué, me presenté, hice los controles, todo rápido, concentré y el miércoles fui al partido en el Centenario”.

Como esperaba, fue al banco de suplentes. Nacional ganaba 2-1 y el técnico lo llamó. “Faltando 20 minutos, entro y a los cinco minutos hice el gol en el clásico. Y ahí, a los pocos hinchas que no estaban feliz con mi vuelta, que no era porque yo sea una mala persona, sino porque no le dejé el dinero que podía haberle dejado al club, los conquisté”.

Diego Battiste

“Volví e hice el gol en un clásico”, dijo el Diente, quien recuerda ese partido como uno de los mejores recuerdos con los tricolores. “Después, agarré confianza. ¿Quién no iba a tomar confianza después de llegar y a los dos días hacer un gol en el clásico?”, señaló.

Aquel semestre de 2016 es recordado por la gran Copa Libertadores que realizó Nacional.

Nico repasó que se hizo una buena fase de grupos en la que le marcó a Rosario Central en el debut en Arroyito, donde empataron 1-1. Luego, los albos superaron en el Parque, con otro gol suyo y uno de Leandro Barcia, a Palmeiras por 2-1, con Gabriel Jesús marcando el gol del descuento, y en la revancha en San Pablo fue triunfo 1-0 con otro tanto del Diente.

Nico López en Arroyito

“Se perdió con Rosario Central en casa, ese día se jugó con reservas porque estábamos clasificados”, dijo Nico sobre el último partido de la llave.

“En octavos de final hice un gol con Corinthians en Brasil y pasamos a cuartos”, dijo sobre el 2-2 de la vuelta en el que el Colo Romero anotó el otro tanto tricolor. En la ida había sido 0-0 en el GPC.

Y llegó la recordada llave por los cuartos de final ante Boca Juniors. Dejó la cancha en el partido de ida ante los xeneizes, en el Parque, a los 20 minutos. “Salí porque estaba con mucho dolor".

El encuentro terminó empatado y llegaba la revancha en Buenos Aires. “Diez días después teníamos que jugar en La Bombonera. Habíamos salido 1-1 en Montevideo y teníamos que ganar o empatar”, recordó el Diente, quien en aquel momento era el centro de atención por su lesión.

Nicolás López lesionado ante Boca Juniors

“Todo el mundo estaba a la espera de cómo iba a llegar. Pero estaba con mucho dolor. Hacía fisio por la mañana, por la tarde y por la noche. Tenía muchas ganas de jugar”, recordó. “No pude entrenar el día antes del partido, seguía con dolor. Y fui al banco. Estábamos ganando 1-0, ellos empatan y entró faltando 15 minutos. Munúa me colocó porque le dije que quería entrar. Y entré en una pierna. Todo el mundo lo sabe”.

En esos minutos y con el dolor a cuestas, Nico marcó para el 2-1 pero no valió. “Estaba un pie fuera de juego”. El partido se fue a los penales y la historia es conocida. “Desafortunadamente perdimos, fallamos los últimos tiros”.

“Pero fue una Libertadores muy buena de la que tengo gratos recuerdos”, destacó el futbolista que tras sus actuaciones en ese semestre fue fichado por Inter de Porto Alegre, donde fue figura hasta que a fin de año pasado emigró al fútbol mexicano.

Hasta la próxima vuelta

Por estos días, Nico entrena pensando en el regreso del fútbol mexicano para poder ganarse un lugar en el equipo de Tuca Ferretti y en una liga a la que se estaba adaptando hasta que se paró por la pandemia.

@TigresOficial

En un futuro, el Diente se imagina volviendo al Gran Parque Central para vestir una vez más la camiseta blanca.

“Siempre digo que quiero volver estando vigente, no quiero estar viejo”, destacó. “Quiero volver estando bien para poder ganar algún título importante. Mi sueño máximo es ganar una Libertadores con Nacional, también podría ser una Sudamericana, un título internacional”.

Consultado sobre con qué jugador le gustaría compartir el vestuario del Parque, no lo dudó. “Hice un amigo cuando yo estaba en España y él era capitán de Nacional, Diego Polenta, y él me ayudó mucho para volver. Hasta hoy hablamos”, dijo sobre el zaguero.

“Es un muy buen amigo y tiene mucha actitud de mando. Me recibió bien y me mantuvo cerca de él, por eso me adapté rápido en la segunda etapa. Entonces, me gustaría jugar con él de nuevo en Nacional”.

Leonardo Carreño

Cuando volvió al Parque con Inter en 2019

En el futuro, el Diente se imagina con la tricolor y más adelante también se ilusiona con ver a su hijo Benja en el estadio que llama su “casa”. “Mi hijo es muy fan de Nacional y entrena en la escuela de Nacional, es hincha, se sabe todos los nombres de los jugadores, y ojalá algún día pueda jugar en el Parque Central como jugó el padre”.