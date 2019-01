Nacional y los contratistas: ayer personas no gratas, hoy amigos

El presidente de Nacional, José Decurnex, agradeció al contratista Daniel Fonseca por el retorno de Rodrigo Amaral al club y el detalle no pasó desapercibido. Cuando Fonseca se llevó a Rodrigo, en 2017, el club estalló contra el empresario. Hinchas y socios pusieron el grito en el cielo. Los dirigentes no se quedaron atrás.

Fonseca atacó al técnico de entonces, Martín Lasarte, y dijo que Nacional nunca se había preocupado “por el pibe” cuando se lo llevó a realizar un trabajo físico a Maldonado.

“No puede ser que un pibe como Amaral ganara $ 10 mil. No le da ni para comprar dos pares de zapatos. Si es una de las figuritas tenés que cuidarlo. Entonces esto es vergonzoso, que gente que tiene 60 años salgan a hablar cuando tienen que tirar todos para el mismo lado. Vos tenés que cuidar a tu diamante. Por eso hablo con el dueño del circo, que es Eduardo Ache”, dijo Fonseca en Sport 890.

Y agregó: “Me molestan los que hablan y no se preocupan por Amaral, por llamarlo y decirle, ¿Amaral, te falta algo? ¿Tenés la heladera llena? Es lo que hago yo. Los dirigentes que salen a hablar tendrían que preocuparse de llamar a la familia Amaral para ver si tiene la heladera grande. O si tienen casa, porque capaz que tienen cuatro hermanos que andan en la calle y luego hablan de que vale US$ 10 millones, entonces no tengo tiempo de hablar con ellos, hablo con el dueño del circo que es Ache”.

Fuentes responde

El dirigente José Fuentes no se quedó en silencio tras las expresiones de Fonseca y salió a responder: “Nos preocupamos más que por la heladera llena, nos preocupamos por impartir valores, por enseñarles a los pibes cómo se camina por la vida, que no todo se arregla con dinero”, dijo en el programa "Y te digo más" de Radio Nacional.

Fuentes indicó sobre Fonseca: “Se preocupa ahora, desde hace dos meses porque a Amaral lo citaron a la selección y se dio cuenta la clase del jugador. Desde que vino de Carabelas a Nacional que nos preocupamos”.

El dirigente terminó diciendo: “Si tuviera que sentarme a hablar con Fonseca para defender a Nacional lo haría, pero sería la única razón por la que me sentaría a hablar con este señor. Pero además lo haría en la casa de Nacional de ninguna manera iría a su finca privada. Si él no tiene tiempo para atenderme yo tampoco tengo ni tiempo ni ganas para atender a esos personajes”.

Decurnex agradece

Pese a lo vivido, a las diferencias, las expresiones agraviantes y a que se terminó llevando a Amaral por la mitad de la cláusula de rescisión -que el mismo empresario había establecido en US$ 3.000.000-, en cuotas que aún no terminó de pagar, Nacional y Fonseca parecen haber reconstruido la relación.

Este martes,el jugador fue presentado en el Complejo de Los Céspedes. Volvió a Nacional. Firmará contrato de cesión por un año sin cargo y sin opción de compra. El sueldo lo pagarán entre Nacional y Racing de Argentina.

En la presentación, el presidente José Decurnex le agradeció especialmente a Fonseca por ser determinante para el regreso del jugador.

“Aprovecho la oportunidad para agradecerle a Daniel Fonseca que hizo posible que esto sucediera entendiendo la realidad de Nacional y apoyando al club, poniendo la mejor disposición para que Rodrigo se reintegrara de nuevo al club de sus amores".

Bentancur, odios y amores

Con Pablo Bentancur se vivió una situación de similares características. Cuando el contratista peruano se llevó a Nicolás “Diente” López el club montó en cólera.

El tema pasó por la órbita gubernamental y hasta terminó en la Justicia con el presidente de entonces, Ricardo Alarcón.

“Le gusta el show pero no tengo tiempo para ocuparme de los cholulos”, dijo el expresidente de Nacional, Alarcón cuando se refirió a Bentancur el 1º de febrero de 2011.

Alarcón criticó al contratista por el pase de Carlos Valdez, un extricolor, a filas de Peñarol. El jugador declaró que aguardó por la definición de Nacional, pero el llamado nunca llegó.

Al otro día Alarcón apareció en el portal 180 declarando: “La cosa estaba encaminada hasta que el contratista pidió el 50% de dos jugadores de formativas. El club no estaba dispuesto a traspasar porcentaje de sus juveniles por un préstamo de cuatro meses. No somos boludos ni estamos dormidos. Problemas en el sueldo no teníamos pero no aceptamos las condiciones que puso el representante porque defendemos a Nacional y dar el 50% de dos juveniles era hipotecar parte de nuestro futuro”, señaló.

Y concluyó: "Que Bentancur diga que tiene mala relación conmigo es un tema de vanidad. Yo no tengo mala relación con nadie. A él le gusta estar en el show. Es un tema de cholulaje".

El caso Diente López

La influencia de Bentancur fue determinante para que el Diente López se fuera a Italia sin la autorización de Nacional. El delantero en ese entonces tenía 17 años y armó las valijas pese a que los tricolores eran dueños del 100% de su ficha. Bentancur subió a toda la familia de López al avión, y les ofreció el sueño de ser millonarios por el fútbol.

Esta situación llevó a que Nacional se reuniera el 20 de octubre de 2011 con el Ministro de Deportes de entonces, Héctor Lescano, en procura de allanar el camino en una audiencia pactada en el Ministerio de Trabajo.

Hernán Navascués declaró por el caso Nico López: "Cuando lo suben al primer equipo por afuera del contrato se le brinda otro dinero que se estableció como adelanto precontractual. Luego viene el tema Italia, que la familia resuelve que no se va. Luego inician una negociación para renovar el contrato. Establecemos las bases del contrato que a medida que iba jugando en Primera el sueldo iba aumentando. Presenté el contrato al padre del jugador y al empresario Bentancur, y no recibí respuesta. Y llegó a oídos de Nacional que por el momento no iba a firmar porque estaba cerca el final del campeonato y no era el momento. Nacional tiene armada una carta de reclamo ante FIFA por el incumplimiento en el pago de derechos de formación de Nicolás López".

Después que Nacional se plantó, Bentancur no consiguió llevarse libre al futbolista al cumplir 18 años y tuvo que pagar la cláusula de rescisión de US$ 1.000.000.

Bentancur explotó y el 28 de setiembre de 2011 declaró en Últimas Noticias: “Alarcón se olvida cuando me pidió plata para pagar sueldos”.

El club rompió relaciones con Bentancur.

Los gestos de Pablo

Con el paso del tiempo las heridas cicatrizaron y, por sobre todas las cosas, con la salida de Alarcón de la presidencia, se volvió a recurrir a Bentancur.

Nacional volvió a hacer negocios. Entre otras cosas, Bentancur arrimó a Diego Polenta, Rodrigo Aguirre y devolvió al club al Diente López.

Boselli afuera

En octubre del año pasado, la asamblea extraordinaria de socios de Nacional resolvió cortar el vínculo con el representante de futbolistas Pablo Boselli.

“La gente está muy enojada con lo que pasa en juveniles, que pagando una cláusula de US$ 1 millón ya se los lleva sin que lleguen a debutar en Primera y por eso se votó que de acá en adelante el club no tenga más relaciones con él”, dijo a Referí Jorge Curbelo, uno de los integrantes del grupo Guardianes de Nacional, encargados de juntar las firmas para que se realizara la asamblea.

Boselli representa a unos 20 jugadores de las formativas de Nacional y a Alfonso Espino en el plantel principal. Ese año llevó a España a Juan Manuel Sanabria y a Guillermo May.

Lo curioso del caso es que, apenas unos meses después en este 2019 y bajo una nueva conducción del club con Decurnex como presidente, Nacional espera que Pablo Boselli lo ayude para permitir el regreso del volante Felipe Carballo.

El propio jugador reveló: “Sé que está la posibilidad. Se han comunicado con mi representante (Pablo Boselli) y después conmigo, pero depende mucho de lo que opine el Sevilla, que es quien tiene la mayor parte de mi pase y por ahora manejan todo. Yo por ahora estoy enfocado en entrenarme”, dijo en Sport 890.