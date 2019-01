Decurnex le agradeció a Fonseca por la llegada de Amaral

En el año 2017, la relación del empresario Daniel Fonseca con Nacional fue ríspida por la situación de Rodrigo Amaral.

Luego de que Martín Lasarte no lo tuviera en cuenta por la escasa contracción del juvenil a los entrenamientos, Fonseca sacó al jugador de Nacional y lo mandó a entrenar con Andrés Barrios para preparar al jugador para el Mundial sub 20 de Corea del Sur.

El empresario realizó duras críticas contra el club encabezado entonces por José Luis Rodríguez. También le pegó al entrenador Martín Lasarte y hasta al técnico de la sub 20 Fabián Coito.

Finalmente se llevó al jugador pagando la cláusula de rescisión. No por el precio que estaba estipulado en el contrato (US$ 3 millones) sino por la mitad (US$ 1,5 millones). Lo colocó en Racing donde no jugó un solo partido en un año y medio.

Este martes,el jugador fue presentado en el Complejo de Los Céspedes. Volvió a Nacional. Firmará contrato de cesión por un año sin cargo y sin opción de compra.

En la presentación, el presidente José Decurnex le agradeció especialmente a Fonseca por ser determinante para el regreso del jugador.

“Aprovecho la oportunidad para agradecerle a Daniel Fonseca que hizo posible que esto sucediera entendiendo la realidad de Nacional y apoyando al club, poniendo la mejor disposición para que Rodrigo se reintegrara de nuevo al club de sus amores".

Ahora, Nacional y Fonseca están en paz.