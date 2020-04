De "inútil" a "ha hecho cosas importantes": Darío Silva sobre Tabárez en 24 horas

Darío Silva, el exfutbolista de la selección uruguaya, matizó este lunes sus declaraciones sobre el entrenador Óscar Washington Tabárez, a quien había tratado de "inútil" en una distendida entrevista radial que dio este fin de semana en España, donde está radicado en Málaga, en la que fue consultado por varios temas.

Consultado acerca de Tabárez había sido el mejor entrenador de su carrera, originalmente respondió: “¿Quién? A mí no me faltes el respeto. Yo no puedo tener a un entrenador como el Maestro Tabárez que es un inútil, no le ha ganado a nadie, en 14 años ha ganado solo una Copa América y nada más”, dijo a Radio Marca.

El exfutbolista señaló que hablaba desde la estadística en el fútbol. “La estadística dice que no ha logrado nada importante en la selección uruguaya”.

“Lo he dicho siempre. A mí me van los resultados”, agregó Darío, quien señaló que con los jugadores que tuvo la selección no se pudo llegar a ser campeones del mundo.

“A Sudáfrica 2010 llegamos de casualidad, tuvimos esa suerte con un Forlán magistral y nada más, salimos cuartos”, agregó el exfutbolista, quien señaló que el mejor entrenador que tuvo fue el italiano Giovanni Trapattoini, de quien tiene “palabras mayores”. “Me llevó a Cagliari y me enseñó el fútbol como yo quería”, comentó.

Este lunes, Darío cambió el tono de las expresiones sobre Tabárez en La Oral Deportiva de AM 970, en la cual fue consultado sobre sus dicho: "No ha sido útil para la selección uruguaya, siempre hablando de la selección uruguaya. Hace 12 o 14 años que está y ganó una sola Copa América". Y luego, consultado por los periodistas, afirmó también sobre Tabárez: "Ha hecho muchas cosas importantes para la selección, no ha sido útil porque no hemos salidos campeones del mundo", agregó. "Tenemos unos jugadores espectaculares y el fútbol que hace el Maestro Tabárez a mí no me gusta. Creo que mi selección se merece mucho más que lo que veo actualmente", sostuvo.

Silva señaló que en el actual ciclo la selección siempre clasificó "ahogada" a los mundiales y una sola vez fue de forma directa.

"La estadística me dice que ha habido otros técnicos mejores que Tabárez en la selección uruguaya", agregó.

Consultado sobre por qué cuando jugaba en el combinado no se habían obtenido títulos y se perdieron clasificaciones a los mundiales, señaló que el la selección "había una estructura errónea desde la base hasta arriba" y que ahora le "alegra" que eso haya cambiado.

Elogió a Federio Valverde y Edinson Cavani

El exdelantero, que está haciendo cuarentena aunque en el momento que le realizaron al entrevista en Málaga estaba de asado con amigos, habló sobre el tema del momento, el coronavirus, y dijo: “Ha sido duro, pero la sociedad se ha dado cuenta de que en estas situaciones no vale ni siquiera el dinero”. “El virus te lleva sin pedir permiso y le puede afectar a cualquiera”, comentó en declaraciones a radio Marca.

Luego, consultado por Valverde, destacó al volante de Real Madrid. “Es un jugador extraordinario”, declaró. “Los uruguayos tenemos una capacidad de tener jugadores extraordinarios porque tenemos una sangre charrúa, una sangre indígena, que los antepasados nos han dado frutos positivos de tener mucha resistencia y no fijarse en la adversidad, sino seguir siempre para adelante. Y eso lo hemos demostrado todos los uruguayos que hemos venido a Europa”.

Silva dijo que fue un futbolista de “equipos chicos” y que de haber jugado en Real Madrid o Barcelona, habrían "salido campeones, seguro”.

“Siempre fui un jugador de equipos chicos porque me gustan las cosas difíciles, no las fáciles. Estado en un equipo grande las cosas se hacen más fáciles y en los equipos chicos más resaltas”, comentó el atacante que jugó en Defensor Sporting, Peñarol, Cagliari, Espanyol, Sevilla, Málaga y Portsmouth de Inglaterra, hasta que en 2006 tuvo un accidente de tránsito que terminó con su carrera como futbolista.

Consultado por Diego Forlán o Luis Suárez, acerca de quién había sido mejor, respondió: “Yo”, entre risas.

“Me quedo con Cavani”, agregó. “Es el jugador que me gusta, del estilo que me gusta a mí. Tiene un gran similar a mí, potencia, velocidad, va de cabeza…”, dijo sobre el salteño, a quien le gustaría ver en Real Madrid junto a su amigo Sergio Ramos.

“Estoy soñando con ver a Cavani en el Real Madrid. Espero que no se meta el Newcastle. Creo que a Florentino (Pérez, presidente de Real Madrid) no le interesa este jugador. Ojalá vistiera de blanco, aunque le veo más en Newcastle. Por la plata baila el mono, y si digo las cosas es por algo”, comentó.

El olimareño fue consultado por lo que había pasado con Cavani y Neymar en Paris Saint-Germain y criticó al brasileño por las veces en las que quiso sacarle los penales al uruguayo en su llegada al equipo. “Vos tenes que respetar a los que están, que un atrevido venga y quiere ser Balón de Oro en dos minutos, está equivocado”.

“A mí nunca me gustó ser capitán. Una me pusieron de capitán en la Copa América de 2004 y no me gustó. Responsabilidad tenemos los once en la cancha”, agrego Darío

Recoba "no funcionó" en la selección

El exdelanterio también fue consultado por Diego Godín y su primera y complicada temporada en Inter de Milán.

“Los que han ido de España a Italia no han podido soportar. ¿Cuántos han triunfado? Pocos”, dijo mencionando a jugadores de distintas nacionalidades que pasaron por esa situación. “Forlán cuando fue al Inter, yo dije, se terminó la carrera de Forlán”.

La nota llevó al caso de Álvaro Recoba, su excompañero de la selección uruguaya, con quien compartió encuentros, ediciones de Copa América y el Mundial 2002.

“Recoba en el Inter fue excepcional y fue uno de los jugadores más importantes del mundo”, dijo Darío. “Pero en la selección uruguaya, que yo lo quería tener siempre, no funcionó. Convirtió cuatro goles en tres eliminatorias, creo que es bastante precario el nivel internacional para un jugador de esa categoría”.

El Chringuito

Darío reveló también que hoy en día el deporte que más lo emociona es el ciclismo y no el fútbol. “Estoy enamorado del ciclismo, creo que me gusta más que el fútbol. Es algo que a mí me gusta y me entretiene, son muchas horas de pasión, o como el fútbol que son 90 minutos”, dijo elexjugador, quien recordó que cuando era niño andaba en la bici de su padre, con lo que ganó fibras rápidas que luego le sirvieron en su carrera como futbolista.

“Quiero ayudar un poco al ciclismo andaluz”, dijo el exatacante, quien ya había manifestado su intención de formar un equipo de pedalistas.