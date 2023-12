Los socios de Pedro Sánchez critican al Rey; el PP y Vox lo elogian

El discurso navideño del Rey Felipe VI ha concitado desde la noche del 24 de diciembre las primeras críticas de algunos de los socios de investidura de Pedro Sánchez, como Sumar, Podemos, ERC y el BNG, y tan solo ha recibido de momento el apoyo expreso del Partido Popular y Vox.



El Rey ha apelado en su mensaje de Navidad al cumplimiento de la Constitución como garantía de unión y de progreso y ha advertido de que si no se respeta la norma fundamental, “no hay democracia ni convivencia posibles”, tampoco ley, ni paz, ni libertad, sino “imposición y arbitrariedad”.



Estas son las principales reacciones políticas al discurso de Felipe VI difundido esta Nochebuena:



- Marta Lois, portavoz y diputada de Sumar en el Congreso:



"Un discurso decepcionante. 1. No es polarización, es la extrema derecha contra la democracia. 2. Nada sobre los derechos sociales y la vida cotidiana. 3. La plurinacionalidad, ausente. Felipe VI ha elegido no hablar de derechos sociales y las preocupaciones de la ciudadanía para exponer hoy la interpretación más restrictiva de la Constitución. En definitiva, en el pasado. Un discurso alejado del país real".



- Ione Belarra, secretaria general de Podemos:



"Un discurso sin una sola mención al genocidio en Palestina y con intentos desesperados de lograr la simpatía de la derecha que hace unas semanas le insultaba. Cada vez más convencida de que la monarquía se ha quedado definitivamente atrás y de que Felipe VI va a ser el último".



- Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, ha reaccionado esta noche al discurso navideño del Rey publicando una foto suya de niño saludando a Francisco Franco con el siguiente mensaje: "Lo que había cuando no había Constitución".



- Néstor Rego, diputado del BNG en el Congreso:



“El discurso de Felipe de Borbón es una toma de posición con los sectores más reaccionarios e inmovilistas del Estado”. "Felipe de Borbón no intenta siquiera empatizar con los problemas de la mayor parte de la sociedad y sí conscientemente tomar posición política por el discurso que actualmente está realizando la derecha y la ultraderecha”.



- Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular:



"En su mensaje de Navidad, el Rey Felipe VI ha defendido la vigencia de la Constitución como único garante de la convivencia y de un futuro con certidumbre para todos. Fuera del respeto a la Constitución y a las instituciones no hay ley sino arbitrariedad".

Isabel Díaz Ayuso (PP), presidenta de la Comunidad de Madrid: "Fuera de la Constitución no hay una España en paz y libertad”. El Rey advierte que fuera del respeto a la Carta Magna “no hay democracia ni convivencia posibles”."



- Cuca Gamarra, secretario general del PP:



"España y Constitución. En el momento en el que existe un claro objetivo de desbordamiento de nuestra reglas comunes, S.M. el Rey ha sido rotundo en la defensa de la unidad de la sociedad española. Fuera de la Constitución no hay ley. Viva el Rey!".



- Vox ha reaccionado al discurso navideño del rey reproduciendo una frase literal del discurso del monarca en la que ha dicho que "España seguirá adelante" consciente de su realidad histórica como nación.



- Alfonso Rueda (PP), presidente de la Xunta de Galicia: "Unidad, armonía y respeto. Las palabras de Su Majestad son un llamado a superar la división y defender el marco constitucional que condujo a la democracia plena. Un mensaje a la altura de las circunstancias que estamos viviendo. Galicia seguirá siendo fiel a la Constitución".

EFE