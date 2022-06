Luego de 33 días de los incidentes ante Colón, los dirigentes de Peñarol aún no vieron imágenes

Después de 33 días de ocurridos los incidentes entre los hinchas de Peñarol y Colón en pleno partido de Copa Libertadores de América en el Estadio Campeón del Siglo, hay dirigentes aurinegros que esperan aún por poder ver las imágenes grabadas en su propio campo de juego.

La intención es poder identificar a los barras que participaron de los hechos para que integren la lista de inhabilitados para concurrir a eventos deportivos que no es solo para el fútbol, más conocida como lista negra, y que no concurran más a los encuentros del club.

"Aún no hemos visto ninguna imagen y queremos verlas", explicó este lunes un dirigente mirasol a Referí.

Todo comenzó cuando hinchas de Peñarol que estaban en la Tribuna Cataldi cruzaron primero a la Damiani y luego llegaron hasta la Guelfi para comenzar los incidentes en donde se encontraba la hinchada rival.

Leonardo Carreño

Los incidentes duraron varios partidos

El árbitro brasileño Anderson Daronco suspendió momentáneamente el encuentro durante 30 minutos.

Mientras Peñarol espera la sanción de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), sus dirigentes esperan poder ver las imágenes grabadas por parte de las cámaras que existen dentro del Estadio Campeón del Siglo.

La multa que llegará de Conmebol por estos incidentes, seguramente será muy onerosa y los aurinegros lo tienen claro.

¿Cuánto pueden costarle esos incidentes a Peñarol? Además de cerrar total, o parcialmente en algunos partidos internacionales para próximas copas al Estadio Campeón del Siglo, el dinero que deberán pagar los carboneros será muy importante.

En el partido de ida ante Colón, hubo un hincha de Peñarol que estaba en uno de los palcos del estadio santafecino, que terminó con una herida de bala.

Conmebol multó a Colón en US$ 98.000. En ese caso, la multa se dividió en tres: US$ 80.000, US$ 15.000 por intentar invadir el campo de juego y US$ 3.000 por intentar invadir el campo de juego.

Leonardo Carreño

El árbitro brasileño, Anderson Daronco, observa junto a algunos jugadores aurinegros, los incidentes

Los US$ 80.000 se debieron a la "infracción al artículo 10.1 incisos a), b) y d) del Código Disciplinario de la Conmebol, en concordancia del artículo 9 del mismo cuerpo legal".

¿Qué dice ese articulo en esos incisos? El artículo 10 está titulado "Orden y seguridad en los partidos" y allí se expresa lo siguiente: "1. Las Asociaciones Miembro y los clubes que jueguen como locales deberán: a) Evaluar el nivel de riesgo que planteen los encuentros e indicar a los órganos de la Conmebol aquellos que entrañen un riesgo especialmente alto; b) Cumplir y aplicar las normas de seguridad existentes (reglamentación de la Conmebol, legislación nacional, convenios internacionales) y tomar todas aquellas medidas de seguridad que requieran las circunstancias que se den en el estadio y en sus inmediaciones antes, durante y después del partido; c) Informar a las autoridades locales y colaborar con ellas de forma activa y eficaz; d) Garantizar el orden en los estadios y en sus inmediaciones, así como la correcta organización de los partidos".

En esto mismo se puede basar la Conmebol para multar a Peñarol con un monto muy importante. Más allá de ello, los fallos son apelables.