Luego de un año, Luis Suárez volvió a la selección de Marcelo Bielsa con un nuevo rol

Luis Suárez regresó a la selección, pero no jugó. El goleador histórico de la celeste (68 goles en 137 partidos) recuperó la camiseta número 9 (la utilizó Darwin Núñez en los anteriores cuatro partidos) y fue suplente en el espectacular triunfo por 2-0 contra Argentina en la Bombonera por las Eliminatorias 2026.

“Estoy feliz, con esos cosquilleos... me acuerdo de una de las primeras citaciones que tuve. Estaba con esas ganas”, declaró el Pistolero a AUFTV el día que regresó al Complejo Celeste. La última vez que jugó con la celeste fue el 2 de diciembre de 2022 contra Ghana por la Copa del Mundo.

Admitió que "después del Mundial de Qatar llegué a plantearme dar un paso al costado. En marzo dije que no sabía qué iba a hacer, tenía sensaciones encontradas. Había varias cuestiones: si ya no daba el físico, si ya no estaba preparado mentalmente, ver cómo iba a responder en un fútbol tan exigente como el brasileño. Con los meses, me fui sintiendo bien físicamente, con ganas de seguir en la selección. Tenía la espinita de poder estar, mientras desde afuera seguía siendo un hincha más, disfrutando de los partidos, hablando y felicitando a los compañeros. Las respuestas de ellos me hacían partícipe de la selección”, expresó tras sumarse a la concentración.

EFE/ Luciano González

Marcelo Bielsa no lo tuvo en cuenta en las primeras cuatro fechas de las Eliminatorias y si bien nunca lo descartó, tampoco dio una explicación clara sobre su ausencia. Tampoco sobre las de Edinson Cavani (una lesión lo dejó afuera de la actual convocatoria), Fernando Muslera o Martín Cáceres, jugadores históricos del ciclo de Óscar Tabárez.

El técnico argentino viajó el sábado 4 de noviembre a Porto Alegre para ver el partido entre Gremio y Bahía por el Brasileirao. La información se filtró en medios brasileros, porque la AUF no lo hizo público. También se conoció en Brasil, a través de Gremio, que Suárez (junto a Felipe Carballo) había sido reservado para los partidos contra Argentina y Bolivia. Tampoco trascendió si Bielsa y Suárez se reunieron.

Sin dejar de tener en cuenta la historia del delantero en la selección, lo llamó por su actualidad en el conjunto de Porto Alegre. En el Brasileirao el delantero suma 14 goles y 10 asistencias en 29 partidos.

Bielsa justificó su decisión: “En un jugador como Suárez, más allá de cualquier consideración positiva que se pueda hacer, lo que siempre hablan por él son los goles. En ese sentido, la realidad marca que convierte con regularidad y que Gremio está en una posición de privilegio en el Brasileirao. Suárez convirtió y asistió en una cantidad muy alta e influyente. Con esa descripción es suficiente para saber que lo que está haciendo es muy valioso”.

JUAN MABROMATA / AFP Núñez festeja su gol con los suplentes, entre ellos está Suárez

La presencia de Suárez en el plantel no cambió la idea del entrenador. El atacante de área para Bielsa es Núñez, que además está cumpliendo con creces: le marcó goles a Brasil y a Argentina, además de hacer otro de penal frente a Colombia.

Viendo cómo se desarrolló el partido contra Argentina en la Bombonera, donde los jugadores hicieron un desgaste físico impresionante, era difícil que Suárez encajara en la oncena principal o que sumara minutos de calidad y no para quemar un cambio en el tramo final.

Más allá de su categoría adentro de la cancha, que sigue vigente a sus 36 años, el rol del Pistolero ahora es diferente.

Es un ídolo para las nuevas generaciones de futbolistas y un referente que siempre está cerca de los más jóvenes con sus consejos. A mediados de 2021, cuando Brian Ocampo y Facundo Torres aterrizaron en el plantel celeste, Suárez se acercó a ellos para apoyarlos.

EFE/ Luciano González

Luis y Ocampo en 2021

Darwin Núñez, quien está ocupando ahora el lugar de Suárez en la selección, siempre habló bien del delantero de Gremio: "Suárez para mi, como dije siempre, es un plus. Siempre me da consejos y es el mejor de la historia en Uruguay, el goleador, y siempre que le toca venir trato de juntarme con él, tomar unos mates y hablar de todo un poco. Que él esté hoy acá con nosotros me deja muy contento y hay que disfrutarlo, porque es el mejor delantero del mundo", tiró.

En la previa del partido de este jueves siempre estuvieron juntos, ya sea charlando o tomando mates. Tras el gol que marcó Núñez en la Bombonera, que cerró el partido, Suárez fue uno de los que se acercó al goleador, lo abrazó y le habló al oído.

@Uruguay

Darwin Núñez y Luis Suárez mateando en la previa del partido contra Argentina

La jerarquía de Suárez trasciende incluso el número de la camiseta: cuando llegó a Nacional, el argentino Emmanuel Gigliotti le cedió la 9; ahora que volvió a la selección, Núñez hizo lo mismo.

Salvo las declaraciones que brindó al canal oficial de la AUF, el Pistolero no habló públicamente: ni cuando Bielsa no lo convocaba ni ahora. Evitó cualquier posibilidad de polémica.

Después de la victoria contra los argentinos, Suárez mandó un mensaje a través de sus redes sociales: "Qué lindo vivirlo y disfrutarlo para poder contarlo. Uruguay nomá. Enorme esfuerzo de esta banda", escribió.

El apoyo a los más jóvenes, su experiencia, un jugador referente que ayude en el vestuario en los momentos previos de un partido caliente y además, su calidad futbolística -que no está en dudas- para cuando el técnico lo crea conveniente, marcan las pautas del nuevo papel de Suárez en la selección.