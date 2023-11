Luis Suárez fue reservado por Bielsa para la selección de Uruguay para los partidos ante Argentina y Bolivia por Eliminatorias

Luis Suárez y Felipe Carballo serán convocados por Marcelo Bielsa para los partidos de la selección uruguaya frente a Argentina y Bolivia por las fechas 5 y 6 de las Eliminatorias 2026.

Así lo informó el periodista brasileño Jeremías Wernek de de RBSTV, Gazeta Esportes y Sportv.

Grêmio foi comunicado pela AUF que Carballo e Suárez deverão ser convocados para jogos do Uruguai contra Argentina e Bolívia. Partidas em 16 e 21 de novembro. Em princípio, não desfaçam o time do Renato — Jeremias Wernek (@jeremiaswernek) October 31, 2023

La selección enfrenta el 16 de noviembre a Argentina en la Bombonera y el 21 de noviembre a Bolivia en el estadio Centenario.

Hasta el momento, Suárez no ha sido convocado por el entrenador argentino para las primeras cuatro jornadas de Eliminatorias.

Tanto Suárez como Carballo no participaron del entrenamiento de Gremio del lunes porque fueron autorizados por el técnico Renato Portaluppi a viajar a Montevideo para realizar trámites particulares.

Los dos se reintegraron este martes a su equipo.

En setiembre pasado, Bielsa se refirió a la no citación de los jugadores históricos, entre ellos Luis Suárez: "Yo tengo mucha consideración por los jugadores que adquieren la condición de ídolos. (…) Si usted lastima a un ídolo, también lastima a la gente que quiere a un ídolo. Siempre tuve clarísimo que hay que ser respetuoso con los jugadores que llegaron a ese lugar. Cuando hablé en la primera ocasión dije lo siguiente: voy a hablar con ellos, voy a escucharlos y en función de lo que escuché de ellos, también le pediré que escuchen mi opinión. Yo no sabía qué posición me iban a poder transmitir en una charla que quería tener con ellos. A partir de que comencé a trabajar, Cavani expresó públicamente que su tiempo en la selección no había terminado, lo expresó públicamente, y Luis Suárez expresó públicamente que su tiempo en la selección no había acabado. Con esas dos informaciones ya no necesité hablarlas con ellos, porque las leí y las escuché, volvieron, desde mi punto de vista, innecesaria cualquier conversación porque se convirtieron en jugadores convocables. A partir de que son jugadores convocables, mi obligación es elegirlos, o no, cada vez que se produce una convocatoria. Entonces, no fue necesaria la conversación. Ellos informaron que su ciclo en la selección no había terminado, yo recibí esa información, y por tanto se convierten en jugadores seleccionables, por antecedentes, por actualidad, y porque quieren seguir jugando, y a partir de ahí yo tengo que decidir cuándo los convoco y cuando no los convoco".