Luz del Alba Rubio le responde a Fernando Butazzoni por polémica sobre su "exilio cultural"

La soprano Luz del Alba Rubio contraatacó los dichos de Fernando Butazzoni, expresidente del Sodre. Asegura que algunas de las presentaciones que se le adjudicaron en los últimos años no sucedieron, y que los espacios que se le han negado -según ella- en los escenarios, han sido solo en el ámbito de la ópera.

Rubio fue anunciada el lunes 24 como la encargada de cantar el himno en la ceremonia del 1° de marzo y aseguró que con su regreso terminaba su "exilio cultural". Su argumento fue que durante años había tenido contadas presentaciones en escenarios locales por razones de "amiguismo".

El miércoles 26, el escritor y expresidente del Sodre le respondió en el programa radial En Perspectiva, asegurando que la cantante tuvo espacios en escenarios como el Sodre y el Teatro Solís y recordó que él en su rol directivo firmó contratos para sus presentaciones. En el programa se enumeraron también sus shows en Uruguay entre 2005 y 2020. Ahora, la soprano responde con un comunicado. "En mis declaraciones siempre me refiero a mi forzado alejamiento de Uruguay debido a que quienes contratan a los cantantes de ópera en el Teatro Solís y en el Sodre lo hacen motivados por amiguisimos. Jamás me he referido a administraciones ni partidos políticos".

Según Rubio, la ausencia a la que ella refiere es solamente a la de los espectáculos de ópera "desde 2002 en el Sodre y en el Solís desde 2010". La soprano señala que Butazzoni se equivoca al igualar la Temporada Lírica con los conciertos clásicos y la música de cámara. Y agrega "asimismo, Butazzoni incurre en equívocos en las fechas que reseña haciendo hincapié en que esos contratos o esa resolución que el señor dice firmó de Mozart en el Teatro Solís, nunca llegó a mi persona. Mi última presentación en el Solís cantando ópera fue en 2010".

La cantante desmiente usar la palabra "veto" y afirma que ha buscado espacios para presentarse en Uruguay, aunque no fuera en su especialidad.

También, en ese comunicado, detalla una a una las presentaciones que se mencionaro en En perspectiva, y señala que algunas no existieron. Como una presentación con obras de Mozart junto a la Orquesta del Sodre en 2009, y otra en el Solís en 2011. Además, señala presentaciones en 2009, 2012, 2017 y 2018 que no son de ópera, el rubro en el que según ella, fue dejada de lado. "Desde 2010, porque no me han permitido cantar ópera en Uruguay, hemos realizado cada año espectáculos y actividades", puntualiza.

Aclaración en el Sodre

Además de su anuncio como cantante de la ceremonia de traspaso de mando, Rubio dijo el lunes 24 que llegaba para asumir el rol de coordinadora del área lírica del Sodre. El jueves 27, el semanario Búsqueda publicó declaraciones del designado presidente del directorio del Sodre, Martín Inthamoussú, quien especificó que Rubio se sumará al equipo de trabajo de esa área, pero que al frente seguirá Ariel Cazes, quien tiene contrato vigente hasta fines de 2020.