Butazzoni criticó a la soprano Luz del Alba Rubio: "Nunca hubo exclusión o veto"

La soprano uruguaya Luz del Alba Rubio anunció el lunes que será la encargada de cantar el himno nacional en la ceremonia de traspaso de mando del 1° de marzo, y se convirtió en una de las protagonistas de la semana. Más que por el anuncio, por el reclamo que hizo de cara a su regreso al país que dejó en 1992 para desarrollar su carrera internacional, que la llevó a escenarios ilustres de Europa, Estados Unidos y Asia. En su primera entrevista luego de ser elegida para la ceremonia, Rubio dijo a FM Gente que sería el fin de su "exilio cultural", y aseguró que tuvo oportunidades limitadas en Uruguay por "amiguismo".

Este miércoles, el escritor y periodista Fernando Butazzoni criticó esas expresiones, y contrarrestó los dichos de la soprano argumentando que no existió ningún tipo de exclusión. "Me dolió mucho algo que ella dijo: 'Se acabó mi exilio cultural'. Porque verdaderamente es muy duro, es muy desgarrador para alguien sufrir un exilio cultural. Y ella lo debe saber porque fue a cantar al Palacio del Pueblo, en China, ante el presidente chino, y ahí si que hay exiliados culturales", dijo Butazzoni en el programa radial En Perspectiva.

La soprano explicó que su primera actuación en Uruguay, y la única en el contexto de una interpretación operística fue en 2002, en el Sodre. Luego volvió para algunos conciertos, e incluso participó en la reinauguración del teatro Solís en 2007, pero dijo a El Observador que no ha tenido muchas oportunidades. "Porque no soy parte de una élite ni de un grupo de amigos".

En la tertulia de En Perspectiva, el fotógrafo Armando Sartorotti enumeró las presentaciones que Rubio tuvo en Uruguay en el período que ella criticó, y detalló al menos una decena de presentaciones en Montevideo, Punta del Este y Paysandú, incluyendo varias en el Teatro Solís y en el Auditorio Adela Reta, como en su gala de reinauguración en 2009.

Butazzoni, que fue presidente del Sodre entre 2010 y 2013, agregó que "están los contratos". "Yo mismo firmé la resolución para que ella cantara con la Orquesta del Sodre en 2012, nada menos que Mozart", aseguró.

El autor dijo: "Me parece que no hay una correspondencia en lo que ella dijo y los hechos. El exilio cultural no lo veo por ningún lado. Además, es embajadora cultural de Punta del Este. Me parece raro que a un exiliado le den un título de embajador, aunque sea un título meramente simbólico". Butazzoni afirmó que comprende que la soprano se sienta desplazada, pero criticó que no sea exacta en sus afirmaciones, por considerarlas graves. "Desmiento que haya algún tipo de exclusión o veto, porque ella dijo que fue vetada", concluyó.