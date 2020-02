Soprano que cantará en acto de asunción denuncia que fue dejada de lado en los últimos 15 años

Luz del Alba Rubio, soprano oriunda de Maldonado, fue la artista elegida para cantar el himno en el acto de asunción de Luis Lacalle Pou el próximo domingo 1º de marzo, informó FM Gente. La artista, que desde 1992 desarrolla su carrera en escenarios de Europa, Asia y Norteamérica, regresará para la ceremonia de traspaso de mando y además, para asumir el rol de coordinadora del sector lírico del Sodre.

La invitación para la ceremonia del Palacio Legislativo le llegó de parte de la vicepresidenta electa, Beatriz Argimón, que pensó en ella junto al músico Mauricio Alonso, colaborador del Partido Nacional, para entonar el himno. Ser elegida tiene un significado especial para Rubio, por el hecho de que se haya optado por una mujer, algo que no es tan habitual, incluso considerando que el himno uruguayo se "sugiere" para voces masculinas.

Rubio además resaltó en conversación con El Observador desde Nueva York, que será su regreso para cantar en Uruguay después de una década, ya que su última presentación fue en 2010, en el Teatro Solís. Más allá de su extensa trayectoria, sus presentaciones en su país natal han sido contadas, y considera que ha sido "dejada de lado" por "amiguismo".

En entrevista con FM Gente, Rubio dijo que este hecho marca el fin de su "exilio cultural". Consultada por esa expresión, la soprano explicó que su primera actuación en Uruguay, y la única en el contexto de una interpretación operística fue en 2002, en el Sodre. Luego volvió para algunos conciertos, e incluso participó en la reinauguración del teatro Solís en 2007, pero considera que no ha tenido muchas oportunidades. "Porque no soy parte de una élite ni de un grupo de amigos", agregó.

“Por 15 años jamás me llamaron para participar en algún espectáculo”, dijo a la radio de Maldonado. “Y traían a alguien de Estados Unidos, o de Italia, o de otro lado, y les pagaban cinco veces más. Y yo estaba dispuestísima siempre para cantar. Tengo muy bien puesta la camiseta de Uruguay y quiero cantar para mi gente”, aseguró.

Esa misma motivación es la que la llevó a aceptar el cargo en el Sodre, al ser invitada por el futuro ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, y el anunciado presidente del consejo directivo de la institución, Martín Inthamoussú. "Tenía otra propuesta, de una universidad en China, donde canto todos los años desde 2006. Y aunque era muy tentadora en lo económico, decidí priorizar otras cosas, y poder hacer algo en mi país con lo que ojalá pueda generar un cambio", dijo Rubio a El Observador.

“Como lo denuncié, hay un circulo mafioso, de amiguismo. Como pasa en otros lados, en la cultura, y en la ópera especialmente, se da más. El circulo es más estrecho y se ve”, dijo en FM Gente, y agregó que a otros artistas “les pasó lo mismo”. Según dijo la soprano a El Observador, ese círculo no responde a cuestiones políticas, pero se repite en diversas áreas de la cultura. "Hay colegas que han tirado la toalla y solo vienen de vacaciones. Y cuando me pasó me tragué las lágrimas y seguí adelante. No voy a tomar revancha, voy a trabajar con empatía y a no cometer esos errores", afirmó.