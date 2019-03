Mafrig saca provecho de una venta en EEUU

Por Blasina y Asociados, especial para El Observador

Marfrig volvió a tener resultados positivos tras varios años, gracias a la venta de unidades en Estados Unidos. La compañía informó que en el cuarto trimestre tuvo una ganancia líquida de R$ 2.200 millones (US$ 587 millones), impulsado por el ingreso de capital generado por la venta de su unidad en Keystone (EEUU). El grupo brasileño recibió US$ 1.400 millones por esta venta a Tyson Foods.

Entre octubre y diciembre la ganancia antes del pago de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Ebidta, por sus siglas en inglés) tuvo un incremento de 18% respecto al cuarto trimestre de 2017. De esta manera, logró el mayor nivel de Ebidta desde la creación de la compañía.

El año pasado los ingresos líquidos sumaron US$ 41.400 millones (US$ 11.040 millones), un incremento de 19,8% frente a 2017. En el cuarto trimestre el monto de la receta liquida fue de R$ 10.600 millones (US$ 2.827 millones), con una expansión de 12% respecto a igual período de 2017.

Ejecutivos del grupo dijeron ante analistas que esperan la continuación de la tendencia de recuperación del consumo doméstico en Brasil en 2019, además del mantenimiento del crecimiento de la demanda internacional.

Agregaron que esperan que China habilite nuevas plantas de Marfrig en Brasil en marzo. El grupo tiene 16 unidades para exportar al mercado chino.