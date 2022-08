Manini se fue de viaje y su "incomunicación" causó problemas en la coalición por Rendición de Cuentas

La "incomunicación" del senador Guido Manini Ríos, ausente por dos semanas debido a un viaje al exterior, generó varios roces y cortocircuitos en la coalición de gobierno. Los problemas que generó en Cabildo Abierto la ausencia de su líder motivó las quejas de blancos y colorados por la dilatación innecesaria de las negociaciones para llegar a un acuerdo y votar la Rendición de Cuentas, que –a juzgar por las declaraciones de los representantes de esos dos partidos– estuvo en duda varias veces.

Manini estará fuera del país hasta el sábado 20. Partió el día 6 para visitar Finlandia y Suecia junto a su esposa Irene Moreira, en una gira que. al menos en el caso de la ministra de Vivienda, tiene en parte un carácter oficial.

Moreira, quien celebró fuera de fronteras este jueves su cumpleaños, fue invitada por el gobierno de Finlandia a conocer in situ la experiencia que desarrolla ese país en la construcción de viviendas en madera, un mecanismo que su cartera pretende aplicar en Uruguay. El periplo incluye la visita a una serie de "campus" en donde se exhiben este tipo de casas. Así se lo indicaron a El Observador fuentes del ministerio, que se hizo cargo del costo de los pasajes de la titular. El país nórdico, por su parte, es el que asume los costos de la estadía. La invitación, se aclaró desde el ministerio, no incluye a Manini Ríos, ni tampoco el periplo del matrimonio por Suecia.

Pero el viaje tuvo sus repercusiones políticas aquí en Uruguay, ya que blancos y colorados le adjudican responsabilidad en las continuas trabas que el oficialismo enfrentó para acordar la Rendición de Cuentas y los casi 150 aditivos que se presentaron.

Varios diputados de los partidos fundacionales apuntan allí a la "falta de comunicación" entre Manini y su representante en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Álvaro Perrone, que según las fuentes, aducía permamentente que el senador "estaba incomunicado" y que, por lo tanto, no podía hacerle las consultas pertinentes.

También señalan que Perrone, una y otra vez, amenazaba con retirar el voto de su partido si no se contemplaban sus reclamos. "Manini está de viaje y está incomunicado", decía Perrone, que según sus compañeros de coalición pedía una definición inmediata de su planteos bajo amenaza de no acompañar el proyecto.

"Todos los días decía que si no aceptábamos Cabildo Abierto no iría a votar la Rendición de Cuentas", dijo a El Observador un diputado nacionalista. Un colega colorado reafirmó esa visión y afirmó que el cabildante permanente exigía respuestas a sus demandas. Los otros diputados del oficialismo le pedían que efectuara una consulta a su líder, pero según dicen, la respuesta era la misma: Manini estaba de viaje y no era posible ubicarlo.

Los nacionalistas, en particular, le atribuyen a Cabildo Abierto la responsabilidad por el fracaso de los dos artículos que, a instancias del Poder Ejecutivo, proponían la derogación tácita de la vigente ley de Medios. Los liderados por Manini se plantaron firme y rechazaron votar esa iniciativa, proponiendo en su lugar la derogación del artículo 56 para permitirles a los cableoperadores del interior a prestar servicios de datos e internet.

Hasta este jueves el acuerdo era retirar esos artículos del texto. Pero algunos nacionalistas en la comisión pretenden que los cabildantes se hagan cargo de la situación. De allí que la mayor bancada del oficalismo evalúa una definición en el propio Plenario, para "que se vea quién vota y quién no", tal como reclamaba este jueves por los pasillos del Parlamento un diputado nacionalista. Esa fórmula fue avalada en esta misma jornada por el presidente Lacalle Pou. "Deberíamos establecer en Diputados quién vota a favor y quién en contra", sentenció el mandatario en un evento de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), en el que también se aprovechó para celebrar su cumpleaños, que coincide con el de la ministra de Vivienda.

"Suena bastante incompatible"

La ausencia del líder de Cabildo Abierto sorprendió incluso a sus propios correligionarios y algunos integrantes de su bancada ni siquiera sabían su paradero. "¿Dónde está Manini?", preguntó el miércoles el diputado Eduardo Lust al reunirse con sus compañeros de bancada. El diputado, que desconocía el viaje del senador y la ministra, se sorprendió al conocer que el líder de su partido estaba en Finlandia, el país de origen de la pastera UPM, a la que Cabildo Abierrto y su propio conductor cuestionaron tantas veces. "Suena bastante incompatible", le dijo Lust a El Observador al ser consultado al respecto.

El diputado también se refirió a la presencia de Moreira en ese país y la criticó por haber aceptado –y haber estado presente– en un acto en el que la empresa cedió "contenedores" para la construcción de viviendas.

El diputado se refería a la donación, efectuada por la multinacional a fines de mayo, de 500 módulos utilizados en la construcción de su nueva planta en Paso de los Toros. Serán cedidos cuando finalice la obra, en el primer trimestre del año que viene. Esos módulos se utilizarán para edificar unas 150 casas de uno y de dos dormitorios, a través de un mecanismo bastante similar a la "Unidad Modular Dinámica", uno de los planes destacados de Vivienda en esta Rendición de cuentas.

"Logros"

En diálogo con El Observador, Perrone reconoció que la discusión de la Rendición de Cuentas fue "muy intensa" en el oficialismo y con momentos duros. "En Cabildo Abierto el peso de la Rendición de Cuentas recayó en mí", dijo el diputado, negando que Manini estuviera "incomunicado" pero defendiendo su propio rol en la comisión.

El diputado cabildante reivindicó una serie de "logros" en las últimas semanas en relación al mensaje presupuestal. El principal es el incremento salarial diferencial para las Fuerzas Armadas, una conquista que según Perrone responde directamente a los planteos de su fuerza política, que realizó un "seguimiento diario" sobre el tema. Perrone también destacó el pago de nocturnidad al personal militar, que según dijo se logró por primera vez en la historia.

Blancos y colorados también le tuvieron que llevar a los cabildantes algunas disposiciones vinculadas a las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, una partida de $ 16 millones para el personal del Hospital Militar y la creación de un fondo de Vivienda. También acordaron otros $ 2 millones para la realización de una campaña en prevención de la asfixia infantil.

Cabildo Abierto logró asimismo incluir un aditivo que obliga al Banco Central a crear un reglamento que regule las operaciones de recupero vinculadas a entidades financieras de casas de crédito, algo que Perrone estima que va en línea con el proyecto de ley que su fuerza presentó para crear un procedimiento de quiebra de las personas físicas, afectadas por intereses "usureros" en este tipo de préstamos.

Perrone se negó por otra parte a apoyar el artículo que le otorgaba doble voto al presidente del Banco de Previsión Social (BPS) del Inau. Blancos y colorados afirman que la razón obedece a un enfrentamiento que el diputado cabildante mantuvo con el titular del banco, Alfredo Cabrera, al que señaló por "no atenderle el teléfono" en torno a un reclamo a la supuesta falta de pago de pensiones por incapacidad divulgada en el programa Santo y Seña, de Canal 4.

En la negativa cabildante también se incluyó una partida para la nueva Dirección Nacional de Zonas Francas. Cabildo Abierto ha reclamado un control parlamentario sobre esa oficina, hoy dirigida por Ana Alfie, hermana del titular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Del otro lado del Palacio Legislativo, Cabildo Abierto pudo celebrar este semana otro triunfo que le generará complicaciones a sus socios de la coalición de gobierno. A instancias de ese partido, se frenó en el Senado la aprobación del proyecto de ley de personería jurídica para las organizaciones gremiales. Los cabildantes forzaron su retorno a comisión. Reclaman la inclusión de dos puntos fundamentales: la obligación del voto secreto para elegir las autoridades de esas entidades, y que el descuento de la cuota sindical no sea automático.

Esos dos planteos fueron excluidos ex profeso en el texto elaborado por el Poder Ejecutivo y tanto blancos como colorados no están por el momento dispuestos a incorporarlos, por lo que la negativa de Cabildo haría fracasar la iniciativa.