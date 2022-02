Viviendas con madera: Mevir logró bajar 40% los costos y tiempos de construcción a la mitad

El Movimiento ProErradicación de la Vivienda Rural Insalubre (Mevir) inauguró el pasado 26 de enero nueve viviendas sustentables de madera en Rivera. La construcción con este material estaba prevista en el marco de un plan piloto que arrojó resultados positivos: una disminución del 40% del costo de construcción mientras que los tiempos de las obras se redujeron a la mitad respecto a la vivienda tradicional.

Este programa se enmarca dentro de una política del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) para fomentar el uso de madera como una alternativa de menor costo y mayor rapidez para acceder a soluciones habitacionales.

Además de Mevir y el MVOT –que financia la obra–, participaron de este proyecto el Ministerio de Ambiente (MA), encargado de evaluar el impacto ambiental, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), que aportó los calefactores para las viviendas y realizó el estudio de la habitabilidad una vez que quedaron terminadas, y la Intendencia Departamental de Rivera (IDR), que puso las tierras.

La Agencia Nacional de Vivienda (ANV), por su parte, proporcionó las viviendas en Rivera para que los operarios de Mevir puedan vivir allí mientras duró la obra. La madera para este plan fue subsidiada, en parte, por empresas privadas de la zona.

Las nueve viviendas se distribuyeron en cinco de tres dormitorios y cuatro de dos dormitorios. Las de dos dormitorios son de 55 metros cuadrados mientras que las de tres alcanzan los 65 metros cuadrados.

Mevir Vivienda sustentable en Rivera

Evaluación del piloto que pasará a ser realidad

Juan Pablo Delgado, presidente de la Comisión Honoraria de Mevir, dijo a El Observador que el concepto de viviendas sustentables tiene tres aspectos: el social, el ambiental y el económico. Sobre el aspecto social recordó que en los planes de construcción tradicional en ladrillo de Mevir las familias deben trabajar durante un año y medio aportando 96 horas mensuales, lo cual “es una carga muy grande”, mientras que con el plan de viviendas en madera, las familias trabajaron 72 horas al mes, una reducción de 25%.

La construcción de las viviendas de madera en Rivera comenzó en agosto y estas fueron entregadas a las familias el 23 de diciembre de 2021. El acto protocolar de entrega de las mismas se realizó el 26 de enero de este año. Según Delgado, la construcción de este tipo de vivienda sustentable demoró “aproximadamente la mitad de lo que demora un plan de construcción tradicional”.

“Es un 60% menos de esfuerzo que tiene que hacer la familia y esa rentabilidad social sirve para refrescar, para que esa gente no deje su trabajo o no pierda la oportunidad de cumplir las horas en Mevir. Muchas veces abandonan el proceso de Mevir porque no tienen cómo concertar ese tiempo de obra junto a su trabajo y al sustento de la familia, por tanto, ahí está la sustentabilidad social”, explicó.

En lo que refiera a sustentabilidad ambiental, el presidente de la Comisión Honoraria de Mevir señaló las bondades de la madera por su baja huella de carbono. Es el único material de construcción que, al ser utilizado, contribuye a reducir el CO₂ de la atmósfera. A su vez, señaló la “eficiencia energética” en la habitabilidad de las casas ya que “son de alta calidad constructiva, donde la madera no queda expuesta”.

“La estructura principal de madera después queda recubierta y permite las sensaciones térmicas y acústicas muy buenas. También todo lo que es el paisajismo y el parquizado que se le hace a las viviendas ayuda a la eficiencia energética”, agregó.

Mevir

Vivienda sustentable en Rivera

Desde el punto de vista económico, Delgado apuntó, por un lado, una reducción de 50% en los tiempos de la obra y dijo que los aportes al Banco de Previsión Social (BPS) en una obra tradicional son de cinco jornales por metro cuadrado mientras que en este tipo de construcción son de dos jornales por metro cuadrado. “Ahí hay una ganancia importante en los aportes a la construcción”, destacó.

En lo que tiene que ver con el valor del metro cuadrado, sostuvo que es un 43% más barato en comparación con el valor del Índice elaborado por la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU) a septiembre de 2021.

“El costo del metro cuadrado en las viviendas sustentables es de US$ 722 e incluye el movimientos de suelo, el costo de toda la obra en sí mismo y los costos administrativos asociados. En el Índice de APPCU está en US$ 1.267”, explicó. El último Índice publicado por APPCU es de noviembre de 2021 y muestra que el metro cuadrado de la vivienda de interés social ronda los US$ 1.196 por metro cuadrado por lo que la reducción en el costo de las viviendas sustentables sería del 40%.

Según Delgado, Mevir se encuentra en una “curva de aprendizaje” respecto a aplicar una "nueva tecnología” por lo que entienden que si eso se replica a mayor medida y escala los, costos de construcción van a bajar. "Se van a comprar mayores volúmenes de madera y se van a tener mejores experiencias en la inclusión de la misma. De acá a futuro todo lo que va a venir será mejor y mayor productividad en cuanto a ese sistema”, consideró.

El presidente de Mevir sostuvo que el plan de construcción en madera dejó de ser “piloto” y que ya es una realidad. En ese sentido, en febrero se comenzará la construcción de entre 20 y 25 viviendas en las localidades de Cuaró, Artigas y Las Flores, Rivera. “Seguimos en el norte porque es un tema cultural, hay una cultura de la madera y es de altísima calidad allí”, aseguró.

Más soluciones habitacionales

Delgado informó a El Observador que Mevir brindó 883 soluciones habitacionales – entre obras nuevas, ampliaciones y reformas - durante 2021, lo que implicó un 15% por encima de 2020. Otro de los puntos destacados por el jerarca fueron las 700 escrituraciones de casas que se realizaron en 2021, lo que implicó un 55% más que el promedio de los últimos años.

Luego de que Mevir entrega la casa a las personas, estas deben pagar una cuota durante 20 años. Mientras tanto la modalidad de ocupación es de arrendamiento con opción a compra. Pasados esos 20 años – si se pagaron las cuotas -, Mevir tiene la obligación de escriturar esas viviendas para darles el título de propiedad de las mismas.

El costo de la cuota que deben pagar estas personas va desde $ 1.500 hasta $ 8 mil pesos ya que hay un subsidio que varía según cómo está integrada la familia que recibe. “El subsidio promedio de la cuota de Mevir está en el entorno del 70% lo que significa que si tienen que pagar $ 10 mil de cuota, van a pagar $ 3 mil”, explicó.

Mevir

Vivienda sustentable en Rivera

Según Delgado, es importante entender que la escrituración es “el derecho de que la otra parte después que cumplió tenga su título de propiedad” y la “certeza jurídica de que la propiedad pasa a ser de ellos”.

Además, destacó la “fuerte voluntad” de Mevir de escriturar viviendas ya que debe cubrir los costos de la escrituración. “Cubre el costo social, pone los escribanos a costo de Mevir, a veces hay que fraccionar los terrenos y regularizar todo lo vinculado a los permisos de construcción. Lleva un trabajo técnico y social muy importante”, añadió.

Construcción en hormigón celular

Delgado también contó que se están construyendo 50 viviendas en el departamento de Florida, entre las localidades de Cardal e Independencia, con otro material alternativo: el hormigón celular.

Según el jerarca, si bien el hormigón celular es “un mampuesto tradicional” no deja de ser “moderno” tanto para la construcción de Mevir como para el Uruguay. La construcción en este tipo de material podría reducir, por un lado, los costos y por otro, los tiempos de ejecución entre 30% y 35%. Se prevé que estas 50 viviendas puedan estar terminadas para los meses de abril o mayo.