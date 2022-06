Nacional > RENDICIÓN DE CUENTAS

Gobierno propone aumento de gasto de US$ 226 millones en Rendición de Cuentas

El proyecto otorga US$ 45 millones extra para la educación, US$ 27 millones para organismos a cargo de la seguridad, US$ 26 millones para ciencia, tecnología e innovación, y US$ 70 millones para incremento de salarios de funcionarios públicos