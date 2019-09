Martínez: Lacalle Pou y Talvi están "desesperados" por "despegarse" de Macri

El candidato por el Frente Amplio, Daniel Martínez, aseguró que sus competidores Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) y Ernesto Talvi (Partido Colorado) están "como desesperados tratando de despegarse de Argentina". El postulante oficialista se refirió en una conferencia de prensa a la crisis que atraviesa el país vecino después de participar en un encuentro con candidatos que organizó el Comité Central Israelita.

Martínez volvió a marcar que la situación de Uruguay es distinta a la que desencadenó la crisis de 2002, ya que según sostuvo en la actualidad "tiene grado inversor" y sigue en crecimiento.

"Está todo el crecimiento. No sólo UPM, porque sin UPM ya está creciendo la inversión extranjera directa", señaló el candidato de la coalición de izquierdas. "Venimos con indicadores que nos dan una cierta tranquilidad de futuro", afirmó, al tiempo que enumeró las reservas del país que permiten garantizar los pagos de la deuda externa.

"No estamos lejos. Estamos lejísimos, a miles de kilómetros. Es como de la tierra a Jupiter", sostuvo en relación a la comparación entre Argentina y Uruguay.

Consultado sobre si creía que el candidato nacionalista Luis Lacalle Pou y el colorado Ernesto Talvi tienen modelos que siguen las recetas económicas del presidente argentino Mauricio Macri –como ha señalado el partido de gobierno–, Martínez respondió que están los dos "desesperados" por desmarcarse del presidente argentino, pero que los entiende. "Realmente. Porque, sin dudas, no ha caminado", dijo en relación a las políticas aplicadas por el presidente del país vecino.

Para el candidato oficialista, sin embargo, "ideológicamente" y por las medidas, lo que proponen los candidatos opositores es "mucho más parecido a las medidas neoliberales que aplicó Argentina".

Leonardo Carreño

El candidato colorado se expresó en la misma línea que Martínez cuando dijo, también en conferencia de prensa, que Uruguay está "muy lejos" de la situación en Argentina. Sin embargo, alertó que Uruguay tampoco está en una "situación cómoda", sino que está en una "vulnerable" con un déficit fiscal "inaceptablemente alto".

"El problema de tener un déficit fiscal de la magnitud que tiene Uruguay es que nos estamos endeudando a un ritmo muy acelerado. Y nunca se sabe extactamente cuál es el momento en el que el crédito se puede cortar. Eso, cuando ocurre, es de golpe y por razones no necesariamente obvias", explicó Talvi. En este sentido, aseguró que si a Uruguay le cortan el crédito, el país se pegará "tremendo porrazo". Según los últimos datos del Ministerio de Economía y Finanzas, el déficit fiscal del país ronda el 4,9% del Producto Interno Bruto, el registro más alto de los últimos 30 años.

El economista Mario Bergara, candidato al Senado por el Frente Amplio, criticó en los últimos días a Talvi y le recordó que calificó al equipo económico de Macri como "formidable". Consultado sobre este tema, el candidato colorado aseguró que no se arrepiente de sus dichos. "Los equipos técnicos pueden ser formidables, muy buenos, excelentes", aseguró, al tiempo que alertó que esos técnicos no son "los que toman las decisiones". "Quienes toman las decisiones son los gobiernos", afirmó.

Talvi advirtió que el "gobierno de Macri no hizo los deberes". "Recibió las cuentas públicas enormemente deficitarias, descubrió que podía endeudarse y postergó poner en orden las cuentas. Se endeudó hasta que pudo. Cuando se terminó el crédito vino el desbarajuste", dijo. "No hay ninguna contradicción entre tener un excelente equipo técnico y que no logren que las medidas que son necesarias se lleven adelante", concluyó.