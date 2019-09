Martínez a Lacalle Pou: "Me preocupo por mis equipos y no necesito desacreditar"

El candidato del Frente Amplio Daniel Martínez respondió a los cuestionamientos que su competidor Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) realizó este fin de semana a sus equipos de asesores.

Lacalle Pou había dicho este sábado que los referentes de Martínez no ofrecían "nada bueno" y que eran "más de lo mismo". "Por más que se esfuerce el candidato del gobierno a decir que no va a hacer lo mismo, cuando nombra a sus asesores, todos o la gran mayoría son funcionarios de gobierno, que si no pudieron en 15 años no van a poder ahora", expresó durante su gira por el interior.

Martínez le respondió este lunes a través de una sucesión de mensajes en su cuenta de Twitter. "Yo me preocupo por mis equipos y no necesito desacreditar lo de los otros. Que la ciudadanía evalúe", escribió el candidato frenteamplista, y citó las valoraciones realizadas por su asesor económico Juan Voelker en entrevista con El Observador.

Consultado en esa instancia sobre si representaban "más de lo mismo", Voelker dijo: "Podríamos decir que es más de lo mismo si eso significa que es un equipo económico muy fuerte".

"Esta fuerza política tiene un rumbo muy claro y ha logrado generar un crecimiento sin precedentes en la historia de este país. Eso no se puede decir de otros equipos económicos", añadió Voelker, en otro de los fragmentos citados por el candidato. "Si se mira el perfil y las responsabilidades de cada uno, queda claro que es un equipo de economistas con diferentes aproximaciones y experiencias, y además con una edad muy por debajo de lo que ha sido el promedio de los tomadores de decisión en Uruguay”, afirmó el economista.

El candidato del Frente Amplio señaló que los gobiernos del Frente Amplio generaron "estabilidad y confianza" que permitieron a Uruguay "desacoplarse de la región".

En la entrevista, el referente de Martínez en temas presupuestales señala que "sin dudas" prefiere el "más de lo mismo" a las propuestas de la oposición.

Por otra parte, también se refirió a la propuesta de Martínez de enfocar el presupuesto por programas y no por incisos, y señaló que implica "romper las chacras", retomando la experiencia de la Intendencia Municipal de Montevideo.

En sus mensajes a través de Twitter, el candidato retomó ese concepto. "Equipos y equipos, siempre trabajo transversal, técnico-político para lograr los resultados con centro en la gente", resaltó.