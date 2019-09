Lacalle Pou, a Martínez: "¿Para qué me invita (a discutir) si no confía en la palabra?"

A dos semanas de que el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, y el oficialista, Daniel Martínez, se encuentren cara a cara en el primer debate entre presidenciables, el nacionalista cuestionó que se lo haya invitado a conversar sobre políticas de futuro cuando lo que prima es la desconfianza con su programa de gobierno. “El candidato del gobierno hace pocos días me invitó a sentarme en una mesa a discutir políticas de futuro y acuerdo y a los pocos días dice que no confía en nosotros. ¿Para qué me invita a sentarme si no confía en la palabra? Yo sí confío en la palabra”, dijo este sábado en un acto en Toledo.

"¿Estamos dispuestos a perder la agenda de derechos? ¿Queremos perder el matrimonio igualitario? ¿Queremos perder el que a las trabajadoras domésticas se le reconozcan sus derechos laborales? ¿Queremos perder que los trabajadores rurales puedan cobrar horas extras que antes no cobraban? ¿Queremos que las mujeres vuelvan a abortar en la clandestinidad poniendo en riesgo sus vidas? ¡No, no queremos!", dijo el candidato oficialista durante la convención del Frente Amplio el sábado 17 de agosto y agregó: "Buena parte de la oposición, incluyendo su principal candidato, o quien aparece por ahora como su principal candidato (en referencia a Luis Lacalle Pou), nos dice que van a mantener la mayoría de estas leyes". Su discurso fue interrumpido por un seguidor desde las gradas con el grito de "¡mienten!". "Coincido, compañero, porque si no, ¿por qué no las votaron?", le respondió el candidato.

Este sábado Lacalle Pou remarcó que en su equipo se sienten “orgullosos” de su programa de gobierno y que prueba de ellos es que lo llevan “a todos lados”.” Lo hemos llevado a foros donde están los candidatos, decimos lo que vamos a hacer. Obviamente si no nos creen es un problema de ellos”, agregó mientras el público lo aplaudía.

Inés Guimaraens

A su vez, destacó la satisfacción que siente porque se concretará un debate con Martínez –organizado por el semanario Búsqueda, la Asociación de la Prensa Uruguaya y los canales privados que lo transmitirá en vivo– y dijo qué espera de ese encuentro. “Por suerte vamos a tener una instancia para debatir nuestro programa con su programa y también vamos a debatir lo que cada uno hizo porque después de estos años de bonanza el programa del gobierno del Frente Amplio está ahí para ser discutido, pero sobre todo la gestión”, sostuvo.

Para el candidato, Martínez “se ha rodeado de funcionarios del gobierno que están hace 15 años y son los mismos que fracasaron”. “¿Qué otra cosa tiene para ofrecernos?”, se preguntó. En tanto, pidió que el debate sea “firme pero con respeto” y recordó una frase escrita en un muro por un grupo de jóvenes del Partido Nacional que leyó cuando viajaba de Río Branco a Melo. “Firme con las ideas, suave con las personas”, decía aquel cartel al que recordaba que la pintura estaba tan fresca que “todavía chorreaba”.

“Cuando yo hablo de un dirigente político que no es de mi partido no solo hablo de él, hablo a su gente. Le estoy hablando a su gente para la cual yo también quiero gobernar”, agregó.