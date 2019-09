Lacalle Pou afín a "renuncias fiscales" en temporada por crisis en Argentina

Para el candidato nacionalista Luis Lacalle Pou, Uruguay debería “tener una vocación de renuncias fiscales” durante la temporada para palear el problema en el turismo que traerá la crisis económica argentina. “Vamos rumbo a una temporada compleja y ya no alcanza con las promociones, con la difusión. Allí tenemos que tener una vocación de renuncias fiscales, yo sé que no es el mejor momento pero es mejor recaudar el 30% de algo que el 100% de la nada. La temporada turística viene así”, dijo en conferencia de prensa luego de que el Herrerismo y el grupo de intendentes haya oficializado un acuerdo llamado “Unidos”.

Para Lacalle Pou “es obvio que lo que está pasando en Argentina complica mucho” a Uruguay. “Si no pregúntele a Enrique Antía (intendente de Maldonado)”, dijo y agregó: “Es obvio que lo que está pasando en Argentina nos complica mucho en el litoral y es obvio, por la diferencia en el tipo de cambio, que lo que está pasando en Argentina nos va a complicar el mercado que compartimos, por ejemplo, en materia de agricultura. Aquello de que estamos desacoplados de Argentina que dijo el ministro de Economía (Danilo Astori) es una fantasía. Si no vayan a una inmobiliaria en Maldonado, Rocha, Canelones”, afirmó.

El candidato agregó que el programa de gobierno blanco incluye un capítulo dedicado a políticas de frontera para colaborar con comercios medianos y chicos de las zonas litorales. “Las medidas con respecto a la frontera no solo tienen que ser buenas sino inmediatas”.

Leonardo Carreño

Según establece el programa, esas medidas incluyen implementar “una rebaja parcial del precio del gasoil, como ya se hizo con las naftas” y “para proteger al comercio en zona de frontera, introducir un descuento del IVA a la compra de productos de una canasta básica a definir”. “Como manera de generar nuevos ingresos, nos proponemos potenciar el turismo de frontera, articulándolo con las modalidades de turismo natural, histórico y cultural que se explican en la sección correspondiente. Atraer turismo es una manera de generar nuevos públicos para el comercio, la hotelería, locales de comida”, agrega el documento nacionalista, entre otras medidas.

El día después de las elecciones PASO en Argentina, Lacalle Pou dijo a El Observador que “sea quien sea quien gane el gobierno” tendrá “la mejor de las relaciones. Lacalle Pou descartó que en Argentina hubiera "un cambio ideológico", sino que entiende que el "determinante fundamental" que puede promover un cambio en Argentina es la economía del país.

“El argentino no se siente satisfecho con el gobierno de estos últimos años, que de alguna manera ha encarecido los servicios públicos, que no hizo los ajustes que debió hacer dentro del Estado y que eso redundó en que no hay un sentimiento y una mejora económica en las familia”, dijo.

El candidato blanco entiende que Uruguay debe "tener relaciones estables o tranquilas con el mundo y sobre todo con el barrio" y, aunque reconoció que los gobiernos K tuvieron una "carga negativa" para Uruguay, evitó hacer una calificación más dura. “(Decir que) esta comparecencia del Frente de Todos sea el Kirchnerismo, es una predeterminación”, sostuvo en esa oportunidad.