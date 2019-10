Martínez pidió a la oposición que se "encargue" de que Manini Ríos sea juzgado por la Justicia

Daniel Martínez emplazó a los candidatos de la oposición que se han mostrado afines a integrar a Guido Manini Ríos a una coalición de gobierno a que se "encarguen" de despejar las dudas acerca de si se someterá a la Justicia una vez que sea electo senador o si se amparará en los fueros parlamentarios.

En una conferencia de prensa en Buenos Aires, en la previa de un acto para los uruguayos que residen en Argentina, el candidato oficialista dijo que el "equipo legal" del general retirado había reconocido que los recursos de inconstitucionalidad presentados buscaban dilatar el pronunciamiento de la Justicia, en referencia a los comentarios realizados por el abogado y candidato a diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Lust, en el programa Diario de Campaña que se emite por Nuevo Siglo. El fiscal Rodrigo Morosoli tiene decidido solicitar la imputación al candidato a presidente de Cabildo Abierto por no haber denunciado la confesión realizada por José Nino Gavazzo en abril de 2018, mientras comparecía ante el Tribunal de Honor, de haber tirado el cuerpo de Roberto Gomensoro en 1973 al río Negro.

Martínez dijo que "quienes lo quieren en su alianza" o como parte del "gabinete ministerial" deben encargarse del caso. "Son los que tienen que hacerse más responsables de determinadas actitudes que parecerían no ser muy correctas", agregó.

Este sábado, Manini Ríos dijo a El Observador que no se iba a amparar en los fueros parlamentarios y que si era electo senador se someterá al procedimiento judicial.

Leonardo Carreño

"Para nosotros el respeto a la justicia independiente es parte de la esencia misma de la democracia. Hay veces que la justicia uruguaya ha tomado resoluciones que a mí no me han gustado para nada, pero es independiente. Algunos otros aplauden con las dos manos y con los dos pies cuando les sirve y salen durísimos cuando no les sirve, pero yo prefiero ser de los que respetan", agregó el oficialista.

Martínez también aprovechó la ocasión para reivindicar por verdad y justicia y defender lo que el Frente Amplio ha realizado en sus tres gobiernos. "Coincidimos y votamos que la democracia se construye en base a verdad y justicia, saber lo que pasó es fundamental para construir una democracia sólida. No hay decreto que le pueda cerrar la herida de no saber lo que pasó con sus seres queridos, es un acto de solidaridad humana lograr saber lo que pasó y cerrar de alguna forma una herida abierta", sentenció.

García y Lustemberg también cargaron contra Manini Ríos

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y líder del sector Plataforma, Álvaro García, también cargó contra Manini Ríos este fin de semana en un acto organizado por la lista 982.

El jerarca dijo que el general retirado pretendía representar a los autoritaristas y que había que estar "muy alertas" ante las chicanas judiciales.

"Hay un riesgo grave de autoritarismo y tenemos un candidato que pretende representar a estos sectores", señaló y también criticó a Eduardo Lust. "Tenemos que estar muy alertas ante este tipo de situaciones, es importante conocerlo y saber porque no es solamente una cuestión de autoritarismo sino de ética y moral", sentenció.

En tanto, la diputada Cristina Lustemberg agregó que Manini Ríos se ubicaba en la vereda opuesta a la búsqueda de verdad y justicia de los familiares de detenidos desaparecidos.