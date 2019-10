Manini Ríos asegura que no se amparará en fueros parlamentarios si es electo senador

El candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, aseguró que no se amparará en los fueros parlamentarios para evitar ser juzgado por el delito del que se lo acusa: no haber denunciado que en abril de 2018, mientras era comandante en jefe del Ejército, José Nino Gavazzo confesó ante el Tribunal de Honor que en 1973 había tirado el cuerpo de Roberto Gomensoro al río Negro. Consultado por El Observador este sábado durante la inauguración de un local partidario, el excomandante afirmó que si es electo senador se someterá al procedimiento judicial sin la inmunidad parlamentaria.

Manini Ríos negó que los recursos de inconstitucionalidad que presentó la defensa –uno contra el nuevo Código del Proceso Penal y otro contra la ley que creó la Fiscalía General de la Nación– buscaran dilatar el pronunciamiento de la Justicia, tal como planteó uno de sus abogados y candidato a diputado –Eduardo Lust– en el programa Diario de Campaña, de Nuevo Siglo TV. "El doctor Lust dio su opinión personal antes de ser mi abogado en el recurso de inconsitucionalidad", afirmó. En la entrevista con Nuevo Siglo, Lust había dicho lo siguiente:

"¿Qué es lo que debería hacer el general Manini? Es muy sencillo: cuando el fiscal lo cite a la formalización, que es lo que parece que va a hacer, el general Manini tiene que esgrimir la Constitución. Hay un procedimiento para eso y con eso el proceso se detiene. Luego va a la Suprema Corte de Justicia –eso va a llevar el tiempo que la Suprema Corte de Justicia le dé para resolverlo– y cuando lo resuelva, el general Manini va a ser senador, va a tener la inmunidad de arresto. O sea que si el proceso sigue, el Parlamento tiene que votarle el desafuero y estamos hablando de algo casi imposible que suceda".

Manini, no obstante, tomó distancia de las declaraciones del abogado y reafirmó que se enfrentará a la Justicia si es electo legislador. El excomandante señaló que con los recursos presentados por sus abogados (Juan Carlos Fernández Lecchini, Marcos Pacheco y Lust) quiere demostrar la "inconstitucionalidad de la creación de la Fiscalía" y su "falta de independencia" del gobierno.

La jueza Marcela Vargas aceptó este jueves el pedido y, por lo tanto, el expediente se elevó a la Suprema Corte de Justicia para que allí sea revisado, analizado y resuelto. En estos casos la Corte demora en promedio seis meses para pronunciarse, por lo que es probable que Manini Ríos ya habrá asumido entonces como senador. Si las elecciones nacionales transcurren tal como predicen las encuestas, Cabildo Abierto tendrá un piso de entre dos y tres senadores. Para prescindir de los fueros parlamentarios –como anunció que hará– Manini Ríos deberá renunciar a ellos y acudir voluntariamente a la Justicia.

Sin embargo, los ministros de la Corte podrían fallar con mayor celeridad. Por ejemplo, en 2018 cuando los abogados Gustavo Salle y Enrique Viana impugnaron la constitucionalidad del nuevo proceso penal en una causa en la que defendían a un abogado que había amenazado de muerte al fiscal de Corte, Jorge Díaz. Teniendo en cuenta que tres de los ministros que firmaron esa sentencia continúan en la Corte (el presidente Eduardo Turell, Elena Martínez, y Bernadette Minvielle), podrían fallar por lo que se denomina resolución anticipada.

El artículo 519 del Código General del Proceso define que los integrantes de la SCJ pueden fallar con celeridad cuando "existiere jurisprudencia en el caso planteado y se declarare por ese órgano judicial que mantendrá su anterior criterio" o en los casos en que los ministros entiendan que la interposición del recurso se hizo con "notoria finalidad de retardar o dilatar innecesariamente la secuela principal sobre el fondo del asunto".

"Se ha vuelto al casillero inicial: querer involucrar a Cabildo Abierto con hechos del pasado"

En la inauguración del local partidario Grito de Asencio –en la calle Blandengues, en Montevideo–, Manini Ríos afirmó que "se ha vuelto al casillero inicial" de su trayectoria política, ya que hay quienes quieren "involucrar a Cabildo Abierto con hechos del pasado".

"¿Por qué ese ataque cerrado hacia Cabildo Abierto? ¿Por qué ese ataque permanente, que viene de sectores políticos y también de medios que se prestan a ese juego?", se preguntó el candidato. "Lo cierto es que no se han ahorrado ningún tipo de ataque. En los últimos tiempos hemos visto cómo se ha vuelto al casillero incial, a lo que acusaban desde el primer día: querer involucrar a Cabildo Abierto, a este viento renovador en la política, con hechos del pasado", sostuvo.

"Se pretendió incluso juzgar al candidato de Cabildo Abierto, tratando de sacarlo del camino, porque realmente la preocupación en estas últimas semanas va creciendo en forma proporcional al apoyo que va creciendo y se ve en la gente. Se ha pretendido entonces, ahora, utilizar otros medios: utilizar algunas herramientas de pseudojusticia buscando acusar al candidato", denunció el excomandante ante los militantes.

"Nosotros hemos contestado denunciando la inconstitucionalidad, la pérdida de independencia de poderes, porque no hay separación real de poderes en este país. Los jueces actúan por orden del Poder Ejecutivo y eso va contra el espíritu de la Constitución. Nosotros vamos a luchar de aquí en más para establecer la separación de poderes que establece la Constitución de la República. Creemos que esa es la única forma de darle garantías a todos los uruguayos, porque lo que a mí me han hecho –el intento de ensuciar, involucrar, juzgar a quien hizo lo que debía de hacer, y de exonerar, de archivar a quienes pueden ser mucho más responsables– se lo pueden haber hecho a miles de ciudadanos de a pie que no tienen la posibilidad de agarrar un micrófono", dijo, y así dio por finalizada la parte del discurso referida a este tema.