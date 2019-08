Martínez promete capacitar a 80.000 personas por año en "nuevas habilidades"

Daniel Martínez, candidato a presidente por el Frente Amplio, dijo que planifica impulsar una capacitación en "nuevas habilidades" a 80.000 personas por año en caso de que sea electo presidente como forma de prever el hecho de que habrá "trabajos que hoy se hacen (y) que dentro de tres o cinco años no van a existir más".

El exintendente de Montevideo sostuvo en el programa Séptimo Día de canal 12 este domingo a la noche –al que también asistieron los candidatos Luis Lacalle Pou y Ernesto Talvi– que calcula así que un total de 400.000 trabajadores sean los beneficiados por ese plan al final de su período. Y que por ejemplo "una cajera que hoy trabaja en un supermercado y gana un sueldo mínimo de $ 15.000 pase a hacer todo lo que hacen el testing a nivel de computación o capacitaciones que no impliquen grandes tiempos de formación pero que preparen a la gente en este mundo cambiante".

Esa sería la primera medida que implementaría en caso de ganar las elecciones, aseguró, y que luego tiene pilares en los que trabajar, como la educación –en donde propone "un seguimiento mucho más integral que estudie las condiciones sociales, la familia, la integración y la posibilidades" de los estudiantes–, la seguridad, medio ambiente y tecnología.

En cuanto a la seguridad, Martínez dijo que planea enfocarse en un "tema fundamental que es modificar las políticas de cárceles, y avanzar a cárceles mucho más homogéneas en el tipo de personas que las integran, más focalizadas y reducidas en cantidad de gente".

El exintendente de Montevideo aseguró que también tiene en agenda realizar una "declaración de guerra, una batalla contra los plásticos de un solo uso", e implementar un "nuevo plan estratégico de ciencia, tecnología e innovación", aunque no brindó mayores detalles.

Villar y Venezuela

Martínez volvió a elogiar a su compañera de fórmula, Graciela Villar, a quien eligió luego de una semana de consultas con los dirigentes políticos que despertó molestias dentro del propio Frente Amplio. Las críticas también cayeron sobre la candidata a vicepresidenta por parte de la oposición luego de que la exedila se refiriera a que en las elecciones de octubre los uruguayos decidirán por "oligarquía o pueblo".

"Los tiempos cambian y cada uno tiene su estilo. Yo hice el estilo de la consulta, que generó también muchos comentarios que a veces no reflejaban lo que se estaba haciendo", dijo Martínez al defender la forma en que se decidió por su compañera, algo que contrastó con el método seguido por sus antecesores –Tabaré Vázquez y José Mujica– que han optado por caminos más consensuados.

"Tengo la absoluta certeza de que Graciela Villar es una excelente negociadora, una persona razonable, una persona que ha demostrado en todo su papel, como edila, como presidenta de la Junta Departamental, tendedora de puentes, generadora de respeto (...). Pido que a nadie juzguen por hechos puntuales", dijo Martínez.

El candidato del oficialismo también se refirió al viraje en su posición a la hora de definir la situación política de Venezuela, la que calificó de dictadura la semana pasada, luego de que el ministro Danilo Astori volviera a decir un día antes que no tenía dudas de que había que calificar de esa forma al gobierno chavista de Nicolás Maduro. Eso generó polémica dentro del Frente Amplio, porque no hay consenso sobre el tema.

A Martínez le preguntaron a qué se debía el cambio de posición, y citó el informe elaborado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien, entre otras denuncias, incluyó un la "sorprendentemente elevada" cantidad de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad venezolanas.

Un informe que "impacta de verdad", según dijo, y que cree en todo lo que allí se afirma porque confía "mucho" en la expresidenta de Chile.

Pero hasta antes de conocerse ese informe, presentado días atrás, Martínez había evitado decir dictadura. "Creerles a las partes, dos partes en un país que está partido, no sé si 70/30, 60/40, 80/20... No sé. Hay fuerzas de los dos lados. (...) Esto es anecdótico", afirmó el candidato frenteamplista, que luego criticó que, por ejemplo, no se hablara con la misma frecuencia de "las palabras de (Donald) Trump invitando a irse a cuatro diputados electos por la gente en señal de intolerancia descomunal".

"Se habla mucho de Venezuela", insistió.