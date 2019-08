Talvi: más cercano a Martínez que a Manini Ríos

El candidato del Partido Colorado, Ernesto talvi, aseguró que si es electo presidente no subirá los impuestos, y que no solo se compromete a cumplir con su palabra sino que "es necesario" respetar esa premisa para combatir el déficit fiscal, situado hoy en 4,8% del PIB.

"Si subís impuestos y tarifas para bajar el déficit fiscal en una economía que está boqueando, asfixiada, simplemente no funciona. No funcionó", cuestionó Talvi, el primer candidato en ser entrevistado en la inauguración del programa Séptimo Día de canal 12, al referirse a la política económica implementada por el presidente Tabaré Vázquez en el actual período.

"No es solamente (una cuestión) de compromiso, es una necesidad. No se pueden subir impuestos y tarifas porque no los vamos a cobrar. Es un compromiso político y una necesidad económica", insistió el candidato colorado este domingo a la noche.

A Talvi también le preguntaron por la conformación de la eventual coalición de la oposición, sobre la cual ha dicho que no está dispuesto a integrar partidos menores que no tienen aún representación parlamentario ni trayectoria, como Cabildo Abierto, liderado por Guido Manini Ríos, y el Partido de la Gente, conducido por Edgardo Novick. Este último, de hecho, le reprochó este viernes en el programa Desayunos Informales que el líder colorado fuera más "humilde", y hubo un tenso intercambio cuando ambos políticos se cruzaron en el escenario. "A mí nadie me va a dar lecciones de humildad", le dijo Talvi a Novick al oído.

"Cabildo Abierto y el Partido de la Gente son partidos nuevos. (...) Después de octubre, si son partidos que tienen representación parlamentaria y es cuando vamos a tener que conformar la coalición de gobierno, nos sentaremos en la mesa a conversar", dijo ahora Talvi, y mostró así una flexibilidad respecto a posibles acuerdos con ambos grupos que no había mostrado hasta el momento.

Precisamente, al ser consultado por eso –y sobre todo por Manini Ríos, sobre quien dijo que no se precisan "mesías que vengan a oxigenar" la democracia–, Talvi dijo ahora que está dispuesto a negociar.

"Nunca dije que estaba excluido después de octubre. Después de octubre vamos a ver qué representación tienen Cabildo Abierto y el Partido de la Gente", reiteró, y luego afirmó que lo que ha habido hasta el momento no eran "choques", sino "una postura que apuesta a no fragmentar la capacidad de gobernar". "Apuesto en esta etapa a que la gente entienda que para poder gobernar no se puede pulverizar el sistema de partidos. (...) Si somos siete u ocho partidos en la mesa se vuelve difícil la gobernabilidad", advirtió.

De todos modos, ante la pregunta respecto a quién consideraba más cercano ideológicamente, si el candidato oficialista, Daniel Martínez, o el excomandante en jefe del Ejército, Talvi respondió que sentía más afinidad por el frenteamplista.

José Pedro Varela

El líder de Ciudadanos contestó la siguiente pregunta concreta, formulada por el periodista Nelson Fernández, moderador del programa. ¿Qué cargo de gobierno considera indispensable ocupar primero si asume como mandatario el 1° marzo de 2020? Talvi no dudó, y respondió que ese puesto es el del presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (Codicen).

"El que va a ser el José Pedro Varela del siglo XXI. Vamos por una transformación educativa", dijo el candidato que en materia de educación propone como principal reforma la construcción de 136 liceos modelo en barrios de contexto crítico en todo el país.

Asignar el nombre del fundador de enseñanza escolar uruguaya como un derecho universal y servicio estatal obligatorio y gratuito es un recurso al que ya había recurrido la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, al defender al actual presidente del Codicen, Wilson Netto, cuestionado por la oposición.

Ante la pregunta del periodista Leonardo Haberkorn si no se refería al ya bautizado como Varela del siglo corriente, Talvi dijo que se negaba a "dar nombres", pero que no era el jerarca del oficialismo. "No, no es Wilson Netto el José Pedro Varela del siglo XXI", sentenció.