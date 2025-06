El ganado logra su mayor valor en tres años y el precio de la carne exportada sigue por las nubes

El lunes pasado el novillo especial de exportación cruzó “oficialmente” los US$ 5 por kilo al alcanzar los US$ 5,01 en la planilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) y en la grilla del Instituto Nacional de Carnes (INAC) los novillos de campo subieron 1,4% hasta US$ 5 por kilo.

La mayoría de los negocios por novillos generales se concretan entre US$ 4,95 y US$ 5 por kilo, algún novillo especial a US$ 5,05. Los productores con ganados pesados de verdeos tienen más pretensiones y la industria llega a pagar US$ 5,10 y algún centavo más por los mejores ganados.

De cara a la próxima semana, “si hay alguna suba será menor” consideró el consignatario Julio Javier; “por ahora, a no ser que el mercado internacional tenga una nueva suba de valores, la industria se empieza a resistir a convalidar nuevas subas”.

La vaca gorda se coloca dentro de un abanico de precios de US$ 4,65 a US$ 4,85 por kilo y la vaca Holando entre US$ 4,20 y US$ 4,30 por kilo.

La vaquillona se coloca entre US$ 4,90 y US$ 4,95 por kilo y algún centavo más para los mejores lotes de carcasa pesada.

WhatsApp Image 2025-06-27 at 15.03.18.jpeg

El momento de la faena vacuna

La oferta es escasa, sobre todo entre los novillos, y los primeros fríos intensos se hacen sentir. “La reserva forrajera da un poco de tranquilidad pero los campos empiezan a sentir las heladas en la calidad de las pasturas, pero no se ven ganados flacos”, afirmó el consignatario.

La industria frigorífica mantuvo una intención de faena acorde a la oferta, en el eje de 45 mil cabezas, con un importante componente de ganados de corral que se estima en 30% y un incremento de las vacas y vaquillonas.

Precio de exportación de carne firme

El mercado internacional sigue pagando buenos precios.

El promedio de precio por tonelada exportada fue de US$ 5.286 para la carne vacuna en la última semana. Promedia en el primer semestre US$ 4.819, un 18,6% más que el año pasado según los datos del INAC.

En junio se empieza a percibir cierto enfriamiento en Estados Unidos, con un mercado más cauteloso por el impacto de la incertidumbre arancelaria: la corriente comercial que se redujo 36% en los que va del mes.

China en cambio está afirmándose con un segundo mes de crecimiento en los volúmenes embarcados luego de 15 meses a la baja y los precios más elevados en dos años.

En lo que va de 2025 hasta el 21 de junio se llevan exportadas 252.536 toneladas a todos los destinos, un 5% más que un año atrás.

WhatsApp Image 2025-06-27 at 15.03.19 (1).jpeg

Reposición muy demandada

El ganado de reposición mostró referencias al alza en casi todas las categorías, con más demanda que oferta.

Los dos remates por pantalla mostraron interés sostenido de los compradores desde todos los mercados, la invernada, los recriadores, la exportación en pie y los corrales de engorde.

La avidez por los terneros subió los precios y al bulto se obtienen US$ 550, mientras que se afirmó el interés por vacas de invernada y negocios largos como la vaca preñada, la ternera y las piezas de cría, que mejoraron los promedios de hace 15 días.

WhatsApp Image 2025-06-27 at 15.03.19 (2).jpeg

La exportación en pie sigue pujante, con unas 155 mil cabezas embarcadas hasta la tercera semana de junio, un incremento interanual de 23% y negocios confirmados hasta fin de año por parte de los importadores.