Talvi se cruzó con Novick: "A mí nadie me va dar lecciones de humildad"

Edgardo Novick, candidato por el Partido de la Gente, fue entrevistado este viernes en el programa Desayunos Informales, en el que entre otras cosas, habló sobre Ernesto Talvi, candidato por el Partido Colorado. Tras finalizar la entrevista, Novick se cruzó con Talvi, que ingresaba al estudio para realizar una nota. Según publicó el periodista Juanchi Hounie en su cuenta de Twitter, en el cambio de nota se escuchó fuera de aire un cruce entre los candidatos.

Tenso diálogo

Talvi: También vengo de una familia humilde. A mí nadie me va dar lecciones de humildad.

Novick: ¿Humilde de Carrasco? Andá. pic.twitter.com/n5n1hRw2XH — Juanchi Hounie (@JuanchiHounie) August 2, 2019

"Le quiero decir a Talvi que tenemos 27 equipos de trabajo con más de 200 técnicos y decenas de propuestas y un programa. Le quiero decir a Talvi que hay que dejar de decir que no y ser más humilde porque este país lo tenemos que construir entre todos y todos tenemos algo para aportar", dijo Novick en su entrevista en el programa.

Después de la entrevista, los candidatos se cruzaron y Talvi le respondió: “También vengo de una familia humilde, a mí nadie me va dar lecciones de humildad”. “¿Humilde de Carrasco? Andá”, contestó Novick. Este diálogo no salió al aire porque se estaba emitiendo una entrevista del senador Pedro Bordaberry.

El candidato por el Partido de la Gente le dejó el programa su partido en la mesa, para que el economista colorado lo leyera. Cuando empezó la entrevista con Talvi, los periodistas hicieron referencia al cruce con Novick. "Nadie me va a dar a mi lecciones de humildad", dijo al aire el candidato colorado.

Talvi había expresado en otras instancias que no estaba en sus planes incluir al Partido de la Gente y a Cabildo Abierto en un eventual gobierno, ya que "son partidos que son unipersonales" y que "mañana, si Cabildo Abierto pierde a su líder y el Partido de la Gente pierde a su líder, se terminó, no existen más”. También había dicho que ambos partidos no tenían representatividad ni un programa con propuestas definidas, y que este era el motivo por el cual no los incluía. Tras los dichos de Talvi, Novick había dicho que el candidato colorado actuaba con"soberbia y arrogancia".