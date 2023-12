Matías Arezo, el mejor delantero de Fútbolx100, se colgó a Peñarol en el hombro y dio el salto a la selección

Minuto 84 de la finalísima del Campeonato Uruguayo 2023 entre Peñarol y Liverpool en el Estadio Campeón del Siglo. El aurinegro pierde 3-0 en el resultado global y el equipo no tiene levante ni reacción anímica. Es el peor cierre imaginado para el hincha, que brama descargando toda la frustración por lo que su equipo transmite desde la cancha. Es entonces cuando el entrenador Diego Aguirre ordena un cambio y saca a Matías Arezo. De repente, el hincha se transforma. Se para y aplaude. ¿Qué mejor reconocimiento para lo que Arezo hizo en el 2023 en Peñarol?

Leonardo Carreño Su adiós en Peñarol, ovacionado

Con el 56,5% de los votos, Arezo fue elegido como el mejor delantero del Campeonato Uruguayo 2023 por la encuesta Fútbolx100 que realiza anualmente El Observador.

El centrodelantero superó claramente a Juan Ignacio Ramírez de Nacional (22%), quien anotó 18 goles y lo superó por uno para proclamarse como el goleador del Uruguayo. Arezo fue segundo con 17, junto al nigeriano de Plaza Colonia, Christian Ebere.

Su último festejo ante Peñarol: gol a Racing

Su pasaje por Peñarol fue una montaña rusa de sensaciones.

Arezo comenzó a puro gol su periplo en los aurinegros.

Gol a Fénix en el Capurro, casi se lo anulan

No jugó ningún partido de pretemporada (Estudiantes, San Lorenzo, Nacional y Unión de Santa Fe) por lo que su estreno fue en la primera fecha del Apertura, en el Campeón del Siglo, contra Cerro.

Metió los dos goles y Peñarol ganó 2-0. Fue el 4 de febrero, el día que Fernando Morena cumplió 71 años.

Su prometedor debut ante Cerro, doblete

Arezo llegó a préstamo desde Granada, club que en enero de 2022, un año antes, había pagado € 6 millones por el 50% de sus derechos económicos.

En Granada sufrió el descenso en su primera temporada (2021-2022) donde solo pudo jugar ocho partidos y en LaLiga 2 su cantidad de minutos en cancha no se vio incrementado, lo que llegó al jugador, en conjunto con su grupo de representantes (Faro Sports) buscar una salida a préstamo.

Inés Guimaraens

Contra Danubio en Jardines

Cuando llegó a Peñarol, su último partido de titular había sido el 4 de setiembre y solo llevaba disputados nueve de 22 partidos, siendo titular solo en dos oportunidades. Le había hecho su primer gol a Ibiza.

En sus primeros partidos en Peñarol, hizo 10 goles, con hat-tricks ante La Luz por el Apertura y River Plate, por la ronda 1 de la Copa Sudamericana.

Primer hat-trick, ante La Luz

Con esa marca, superó rápidamente los nueve goles que Ruben Bentancourt había anotado en 2022, siendo el mejor anotador del equipo en 39 presencias.

Era tan bueno lo de Arezo en ese arranque, que hasta se empezaron a comparar sus números con los de Fernando Morena en 1978, año en que estableció la mejor marca de un Uruguayo, con 36 conquistas.

Gol a Boston River

Por entonces, los hinchas lo apodaban Arsexo. ¿Aprobó ese apodo el ex River Plate? "No sé. todavía no me está gustando, pero bueh, hay que acostumbrarse", dijo entonces.

Hat-trick a River Plate y pedido de disculpas

Pero todo cambió a partir de la novena fecha cuando Ignacio Laquintana, figura en el clásico ante Nacional, emigró a Red Bull Bragantino de Brasil.

Asistencia contra Nacional en el Gran Parque Central

Arezo se quedó sin su mejor socio. El puntero que hacía estragos por derecha, arrastraba marcas y le liberaba espacios por el centro del área o lo asistía.

River, al que más le marcó: cuatro goles, la ley del ex, que se le dice

Estuvo ocho partidos sin anotar goles, entre el Apertura y la Copa Sudamericana y su sequía se prolongó 848 minutos, hasta que un gol de penal contra Racing terminó con el maleficio.

Gol a Racing, fin de la sequía y campeón del Apertura

En el medio de esa sequía, Arezo hizo su debut en la selección mayor, con Marcelo Broli como entrenador, en una gira por Asia donde la celeste enfrentó a Japón y Corea del Sur.

Debut en la mayor ante Corea del Sur

Jugó 29 minutos ante los coreanos y no marcó goles, por lo que su sequía global fue de 877 minutos e incluyó los partidos ante Nacional, Cerro Largo, Danubio, Plaza Colonia y Fénix, en el plano local, y América Mineiro, Millonarios y Defensa y Justicia, por la Sudamericana.

Contra Millonarios, por la histórica Sudamericana: 0 de 18 puntos

Marcelo Bielsa lo convocó para sus primeros amistosos con la celeste. Jugó 59 contra Nicaragua donde marcó un gol asistido por Facundo Pellistri y el segundo tiempo contra Cuba donde entró por Thiago Borbas. Con Nicaragua erró un penal.

Gol a Nicaragua con Uruguay

Arezo jugó al baby fútbol en el 3 de Abril del Paso de la Arena, creció en una familia humilde con padre capataz de obra y madre ama de casa, e hizo todas las formativas en River Plate hasta debutar el 14 de julio de 2019 en el Saroldi contra Progreso, de la mano de Jorge Fossati, cuando tenía 16 años. Vivió en Tres Ombúes y luego en Nuevo París.

Error de Lerda, gol a Deportivo Maldonado

Llegar a la selección mayor fue todo un logro luego de defender a la sub 15 y la sub 17 perdiéndose el Sudamericano sub 20 de 2021 a causa de la pandemia de coronavirus: “Hubiera esperado más de la selección. Con la sub 15 quedamos afuera en el grupo en el Sudamericano de San Juan. Con la sub 17, dimos un paso en falso en el Sudamericano de Lima de este año. Eso me dejó una enseñanza enorme. Cumplí el sueño de todo gurí de vestir la celeste, pero no es fácil. Toda la gente que te mira, hay que estar bien centrado”, le dijo a Referí el 13 de agosto de 2019 cuando fue "el tapado de la fecha".

Gol a Cerro Largo, el empate le costó el cargo a Darío Rodríguez

En el segundo semestre del año, Peñarol se cayó física y futbolísticamente a pedazos.

Un año de casado con Camila Cedrés

Arezo pasó de ser goleador y sensación, a tabla de salvación.

Inés Guimaraens Desde Tranqueras para pedirle la camiseta

Pero son los equipos los que ganan campeonatos, no las individualidades.

Peñarol perdió la Tabla Anual donde le llevaba enorme ventaja a Liverpool y pese a ganar la semifinal que estiró a dos finales la definición del Uruguayo contra los negriazules, no pudo conquistar el Uruguayo.

Contra Liverpool fue de los que más quiso

"Me da mucha pena no haberlo podido cerrar de la manera en que todos queríamos. Hoy se termina una etapa hermosa, pero me voy sabiendo que en un futuro nos volveremos a reencontrar. Les deseo lo mejor en lo que viene. Nos vemos a la vuelta Peñarol", escribió en una carta de despedida.

En casa con su mascota

Cuando embarcó rumbo a España lo hizo con una matera con un sticker de Peñarol. Y ahora ya está a las órdenes de Alexander Medina en Granada mientras su nombre suena fuerte para reforzar a River Plate de Argentina, que ya se desprendió del venezolano Salomón Rondón.

El futuro dirá si los caminos de Arezo y Peñarol se vuelven a cruzar. A los 21 años, el delantero tiene toda una carrera por delante. El hincha aurinegro le reconocerá por siempre todo lo que hizo por sacar campeón al club en un año paupérrimo. El periodismo uruguayo premió ese esfuerzo y sus goles eligiéndolo como el mejor delantero de la temporada. No es poco.

Pleno invierno, se tiró al foso porque Cerro demoraba el juego