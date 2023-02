El soñado estreno de Matías Arezo en Peñarol el día que el hincha recordó a Fernando Morena

Matías Arezo la rompió en su debut con la camiseta de Peñarol, el día que los hinchas aurinegros celebraron en la tribuna el cumpleaños de su goleador histórico, Fernando Morena, que el 2 de febrero cumplió 71 años. Se puede decir que el día del 9, debutó el número 19 con un nivel que ilusiona.

En una de las primeras pelotas que tocó, Arezo marcó su primer gol y lo celebró junto a la estatua del Potrillo. Un gesto que dice mucho y que puede marcar su futuro con la camiseta amarilla y negra. Siempre es bueno empezar celebrando a las grandes glorias de una institución.

Después de la fulgurante aparición de Agustín Álvarez Martínez, autor de 23 goles en la temporada 2021 (goleador de la Copa Sudamericana), Peñarol no encontró un delantero eficaz: probó con Nahuelpan, Bentancourt, Viatri, Rivero, Billy Arce y hasta con Schiappacasse, pero ninguno rindió como para hacer olvidar al Canario, que se fue al Sassuolo.

Leonardo Carreño

Así celebró Matías Arezo

Peñarol desenfundó la billetera para la presente temporada y además de Abel Hernández, consiguió el préstamo de Arezo, de apenas 20 años. Si bien no tuvo un buen año en Granada, aún está fresco su desempeño en River Plate, donde jugó 96 partidos y marcó 37 goles.

Lo que mostró este sábado en el Campeón del Siglo frente a Cerro da para que los hinchas de Peñarol se entusiasmen. Y por eso, a los 82 minutos cuando el técnico Alfredo Arias decidió sustituirlo por Oscar Cruz, promesa del club, se retiró ovacionado del campo de juego. Los hinchas le retribuyeron por su gran partido y le extendieron un cheque a largo plazo.

No fue solo el gol lo que destacó el desempeño del número 19, una definición perfecta, con un tiro cruzado aprovechando el cráter que le dejó la defensa albiceleste tras el pase de Kevin Méndez.

Leonardo Carreño

El saludo de Arezo con su asistidor, Kevin Méndez

Sino que fue todo lo que hizo después. Una definición de espaldas tras un pase de Laquintana que pasó apenas alto y otro remate realizando una pirueta en el aire, luego de un nuevo centro-pase de Laquintana. Una guía perfecta para improvisar con rapidez, sin tiempo y sin espacio.

En el complemento recibió la tarjeta amarilla después de discutir cabeza a cabeza con el zaguero Hugo Magallanes, y luego metió dos centros medidos entrando por la izquierda: el primero lo cabeceó Laquintana y el segundo el juvenil Homenchenko.

Fue un gran debut del delantero y el propio entrenador carbonero lo elogió: "Es un jugador muy bueno, me tocó verlo cuando debutó a los 17 años. Seguramente va a mejorar igual que el equipo", dijo Arias.

Leonardo Carreño

El plantel aurinegro

Después de un mal año de Peñarol y la esperanza que generan las figuras que llegaron para el presente, empezar con un triunfo no es una noticia menor para los aurinegros.

Aunque el equipo no hizo una gran demostración futbolística frente a un rival que viene de la Segunda división con enormes problemas, los tres puntos ayudan.

Además de la buena presentación de Arezo, Peñarol tuvo en Ignacio Laquintana otra buena figura en la tardecita del Campeón del Siglo. En velocidad es imparable y así como en el último clásico, este sábado contra Cerro también resultó fundamental. A él le convirtieron el penal que luego Carlos Sánchez transformó en el segundo gol.

Leonardo Carreño

Carlos Sánchez, otro debut con gol

Las subidas de Valentín Rodríguez y el toque de experiencia de Sánchez, fueron otros puntos altos del aurinegro. El pase largo de Coelho para la corrida de Laquintana en la jugada del penal, es para subrayar.

Así como también tuvo rendimientos por debajo del nivel esperado. Pero para empezar, no estuvo mal. Con el partido que se mandó Arezo le alcanzó a los hinchas para celebrar, recordando a Fernando Morena.

Detalles del partido

PEÑAROL: Thiago Cardozo; Pedro Milans, Leo Coelho, Yonnathan Rak, Valentín Rodríguez; Sebastián Cristóforo, Carlos Sánchez, Sebastián Rodríguez, Kevin Méndez; Ignacio Laquintana y Matías Arezo. DT: Alfredo Arias

Cambios: 57' Nicolás Rossi y Santiago Homenchenko x Méndez y Sánchez, 60' Rodrigo Saravia x Cristóforo, 83' Máximo Alonso y Oscar Cruz x Rodríguez y Arezo

CERRO: Darío Denis, Fernando Souza, Hugo Magallanes, Nicolás Cabral, Mathías Abero, Cristian Tizón, Ignacio Ojeda, Gonzalo Pérez, Franco Faría, Nahuel Acosta y Nicolás González. DT: Danielo Núñez

Cambios: 36' Lucas Rodríguez x Pérez, 45' Matías Cabrera y Tabaré Viudez x Ojeda y Tizón, 57' Alan García x Souza, 67' Dylan Nandin x Acosta

Cancha: Campeón del Siglo

Juez: José Burgos

GOLES: 20' Matías Arezo (P), 56' Carlos Sánchez (P) de penal

Tarjetas amarillas: 22' S. Rodríguez (P), 23' Pérez (C), 35' Coelho (P), 50' Souza (C), 55' Cabral (C), 64' Arezo (P), Magallanes (C), 66' L. Rodríguez (C), 87' Abero (C)