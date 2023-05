Peñarol: Mirá cuánto duró la sequía de Matías Arezo, que empató al Colo Ramírez en la tabla de goleadores

Matías Arezo quebró este lunes su racha sin goles con la camiseta de Peñarol y anotó uno de los tantos con los que el manya derrotó 2-0 a Racing por la 14ª fecha del Torneo Apertura.

El delantero de 20 años llevaba ocho partidos sin anotar goles, entre el Apertura y la Copa Sudamericana.

Su sequía se prolongó 848 minutos con la camiseta de Peñarol.

Leonardo Carreño

Arezo con Saravia en la premiación

Su último gol había sido el 13 de marzo, contra Montevideo City Torque, a los 13 minutos de un partido que terminó 2-2.

Después no anotó contra Nacional, Cerro Largo, Danubio (sustituido a los 61'), Plaza Colonia y Fénix, en el plano local. Tampoco lo hizo ante América Mineiro, Millonarios y Defensa y Justicia, por la Sudamericana.

Si se le suman los 29 minutos que jugó contra Corea del Sur, con la selección uruguaya, su marca total sin anotar llegó a 877 minutos. Con ese encuentro, fueron nueve los partidos totales de Arezo sin goles.

Leonardo Carreño

El desahogo en el gol, tras errar el penal

La partida de Laquintana afectó a Arezo

Con Ignacio Laquintana como socio, Arezo anotó ocho goles con Peñarol en el Apertura y tres contra River Plate por Copa Sudamericana.

El extremo se fue después del clásico con Nacional a Red Bull Bragantino.

Desde entonces, Arezo no anotó más hasta este partido contra Racing.

En la ceremonia de premiación, Arezo mostró la camiseta de Laquintana.

Arezo igualado con el Colo Ramírez

Con su gol a Racing, Arezo quedó con nueve goles como goleador del Apertura junto a Juan Ignacio Ramírez de Nacional.

Detrás de ellos viene Nicolás Schiappacasse de La Luz, con ocho.

Arezo tras el triunfo ante Racing: "Ánimo de seguir"

"Haber ganado este Apertura nos da ese ánimo de seguir, de saber de que se pueden hacer las cosas bien y que tenemos plantel", dijo Arezo en conferencia de prensa.

Sobre el penal que pateó y el gesto de Sebastián Rodríguez de darle la pelota, el goleador de Peñarol (12 goles en 16 partidos), dijo: "Somos tres o cuatro los que estamos acostumbrados a patear, Seba sabía que tenía ganas, el anterior lo pateó él y yo con todo el gusto del mundo, sin ninguna queja y pensado siempre en el equipo. Hoy destaco lo mismo de él, siempre pensando en el equipo que es nuestra característica".

Consultado acerca del mal momento de Peñarol en la Copa Sudamericana, Arezo respondió: "El fútbol pasa por la suerte y la efectividad. Nos ha costado hacer goles, me incluyo yo que venía una mala racha, me responsabilizo, al equipo le faltó esa convicción de meterla como sea, pero a veces la suerte no está de tu lado, los equipos son muchos más efectivos que vos y por eso pasa lo que pasa.