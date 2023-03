¿Aprueba Matías Arezo el apodo "Arsexo" que le puso la hinchada de Peñarol?

El centrodelantero de Peñarol Matías Arezo se refirió al apodo que le pusieron los hinchas de Peñarol: "Arsexo".

Desde el primer partido del Torneo Apertura, cuando le hizo dos goles a Cerro, los hinchas hicieron tendencia en Twitter ese particular nombrete para Arezo.

Tras la goleada a River Plate, donde Peñarol goleó 4-0 en el Campus y se clasificó este martes a fase de grupos de Copa Sudamericana, Arezo fue protagonista de un video que los responsables de las redes sociales del club grabaron en zona de vestuarios.

El centrodelantero se despachó con tres goles y volvió a hacer tendencia en Twitter la palabra Arsexo.

En seis partidos con Peñarol, Arezo suma 10 goles y ya va dos hat-tricks, ya que a La Luz le marco tres tantos.

Teléfono en mano, Arezo discutió con Rodrigo Saravia si el pase de su primer gol, de Ignacio Laquintana, debía contar o no cómo asistencia.

Saravia expresó tajantemente que el pase de Laquintana no fue una asistencia porque Arezo lo hizo todo: control, giro, remate y gol de media vuelta.

Pero Arezo le contestó: "No se la saqués, no le quités mérito".

"Creer, hay un equipo terrrible, un grupo divino y vamos todos para el mismo lado, que es lo importante", dijo como mensaje para sus hinchas.

Finalmente, se le preguntó si aprobaba el particular apodo que le pusieron los hinchas y respondió con una sonrisa: "No sé. todavía no me está gustando, pero bueh, hay que acostumbrarse".