Mauricio Macri calificó a Sergio Massa de “cínico” e “inconsciente”

El expresidente Mauricio Macri no duró en tildar al ministro de Economía y candidato a Presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa como un “cínico y un “inconsciente”.

El referente del PRO le dio una entrevista a LN+ horas después de conocerse el registro de inflación correspondiente al mes de agosto que marcó un nuevo récord y en ese marco acusó a Massa de guiar al país a un proceso de hiperinflación.

"Estamos en estado de hiperinflación, tenemos una persona que es un cínico e inconsciente, y encima dice que va a ser el presidente que termine con la inflación mientras nos lleva a la hiper inflación", sentenció Macri, y agregó: "Se sienta con el FMI, al cual le hecha la culpa de todo y le pide más plata".

En la misma línea, planteó: "El FMI no tiene la culpa de la irresponsabilidad de este gobierno, no le pagaron y le pidieron más plata. El FMI no es un cuco malo, son los demás países, inclusive la Argentina".

"Sergio Massa no puede ser tan irresponsable, abusando y siendo ministro de Economía, volviendo a imprimir para empobrecer a los 50 millones de argentinos. Lo que está haciendo es criminal", remarcó.

Las reservas

El fundador del PRO denunció además que el dirigente del Frente Renovador "manoteó los depósitos en dólares de la gente, consumió todas las reservas en dólares que había, trabó las importaciones" y lo hizo "en base de la mentira".

"Nosotros no somos nuevos, ya estuvimos, somos el cambio posible, real y el que va a suceder", expuso el referente opositor, y agregó: "El cambio que todos soñamos es Juntos por el Cambio. Juntamos un capital, tenemos una líder que tiene el temple y el carácter, que no va a dar un paso atrás".

Por último, definió las medidas anunciadas por Massa como "mamarrachos electoralista" y pidió "bajar el gasto público". "No hay que acudir a ninguna magia, no más atajos", afirmó, y concluyó: "Si Perón hoy resucitase diría que el partido que me representa a mi es Juntos por el Cambio".

Apoyo a Patricia Bullrich

En el marco de la entrevista también reiteró su apoyo a Patricia Bullrich y despejó dudas al sostener que la titular del PRO en uso de licencia, por su experiencia en la materia, debe ser quien asuma la conducción del país.

"Le he dicho a Patricia que me ponga de arquero, de defensor de nueve, de aguatero. Para lo que me necesite, estoy. Creo que lo que hemos hecho está al borde de canalizarse en un cambio profundo y definitivo", contó el ex mandatario.

Para Macri, el país necesita orden y un cambio profundo encarnado en una gestión de Patricia Bullrich, quien cuenta con experiencia en la administración pública y tendrá además una base de 10 gobernadores del propio espacio y una mayoría legislativa.

"Como ella dice, necesitamos una sociedad ordenada. La gente necesita saber que va a cobrar un salario que no se evapora con este cínico e irresponsable de Massa durante el mes porque la inflación está descontrolada", expresó en referencia del ministro de Economía y aspirante presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Si bien se mostró respetuoso ante el caudal de votos que recibió el libertario Javier Milei en las PASO, Macri intentó despegarse del líder de La Libertad Avanza (LLA) al precisar que Bullrich, a diferencia del economista, cuenta con experiencia en gestión y tendrá el respaldo de las provincias y el Congreso.

"Las mentiras se cayeron el 13 de agosto, pero la experiencia, el equipo, haber estado ahí, haber entrado a un Estado con todos los talibanes de La Cámpora que te van a poner palos en la rueda como lo hicieron en 2015 y en 2019 lo sabe el que estuvo. Patricia estuvo rodeada de esas experiencias", argumentó.