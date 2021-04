Máximo de US$ 4.800 y colocación total logró Zambrano & Cía en Raza y Doma

Zambrano & Cía realizó una nueva edición del remate de Criollos, titulado "Raza y Doma", logró colocar toda la oferta y obtuvo un valor máximo de US$ 4.800 en las hembras.



En la edición Nº 12 de la venta en conjunto de las cabañas Santa Genoveva, de Marcos Uriarte; El Orejano, de Andrés Deal; y Dos Querencias, de Martín Sarries; se vendieron 23 yeguas de andar, cuatro potrancas, seis yeguas preñadas, ocho piezas de cría un macho castrado que se comercializó a US$ 1.920.



El precio promedio para las hembras fue de US$ 2.613.



Grandes negocios anoche con las criollas de RAZA Y DOMA en su 12° remate anual.



Felicitaciones a las cabañas amigas y a todos los que participaron!



Germán Sapelli, responsable del Departamento de Equinos de Zambrano & Cía, informó a El Observador que en esta oportunidad se vendieron dos ejemplares para Italia y que desde el escritorio quedaron “muy contentos con las ventas”.



“Fue un muy buen remate, con bastante puja y destaque de valor en las yeguas de andar y algunas potrancas”, sostuvo. En el remate hubo mucha puja y precios destacados.



