MEF busca corregir posibles abusos de supermercados con sus proveedores

La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia -un órgano desconcentrado que depende el Ministerio de Economía y Finanzas- está elaborando un manual de buenas prácticas comerciales, que se pretende oficie de guía para regular algunas deficiencias que presenta el vínculo entre proveedores y las grandes cadenas de supermercados.

La comisión ya mantuvo un encuentro con la Cámara de Industrias (CIU) y ahora procura tener la visión directa de proveedores para analizar con mayor detalle esas posibles fallas del mercado, informó a El Observador su presidenta Luciana Macedo. También está previsto convocar a la Asociación de Supermercados del Uruguay (ASU) para conocer su postura y tener una devolución al respecto, explicó.

El Observador consignó este miércoles que asociados a la CIU estaban molestos por prácticas abusivas de algunas cadenas como la exigencia de trabajar con determinados bancos, diferimiento de los pagos y hasta la obligación de tener que colaborar con reformas o mejoras en locales de venta. La Comisión de Comercio Interno de la CIU está analizando el tema con fabricantes de alimentos, de productos de limpieza y de artículos de plástico, entre otros rubros, para tomar una definición institucional al respecto.

Macedo explicó que la comisión no inició una investigación sobre esas posibles prácticas abusivas de las grandes cadenas porque no se recibió ninguna denuncia en particular, aunque admitió que es un tema complejo por el temor a posibles represalias. De hecho, la comisión ya había iniciado de oficio una investigación con una encuesta para tener más detalles de cómo es el vínculo entre proveedores y minoristas.

De todas formas, la presidenta de la comisión consideró que una vez que esa guía esté operativa, los agentes van a tener algo más firme para poder plantear una denuncia sobre prácticas que puedan considerarse un abuso de posición dominante, como la obligación de colaborar con dinero para reformas o ampliación de locales comerciales que denunciaron algunos proveedores a El Observador. “La idea es que ese manual pueda ser usado por ambas partes”, explicó Macedo.

El trabajo de campo

En julio de este año, la comisión del MEF resolvió iniciar una medida preparatoria con el objetivo de profundizar sobre la relación entre proveedores y minoristas, en particular con las grandes cadenas de supermercados, tras un trabajo de campo que arrancó en 2018.

El objetivo de esa investigación fue el análisis del relacionamiento entre proveedores y minoristas, estudiar los mecanismos de acceso a los espacios de los minoristas, y los posibles acuerdos verticales entre minoristas (supermercados) y proveedores (fabricantes o distribuidores).

“Este tipo de acuerdos pueden establecerse a través de contratos explícitos, pueden basarse en acuerdos verbales o en prácticas ya establecidas. Asimismo, pueden tener efectos sobre la eficiencia económica, que pueden ser tanto deseables como nocivos sobre el bienestar de los consumidores”, fundamentó.

En otro pasaje del informe, la comisión repasa la tendencia de los últimos años a nivel mundial del sector minorista dominado por grandes cadenas de supermercados e hipermercados pertenecientes a grandes grupos empresariales.

“El poder de mercado y el poder de negociación de los grandes minoristas facilita su capacidad e incentivos para utilizar determinados acuerdos verticales o prácticas con sus proveedores, que les permiten obtener condiciones de aprovisionamiento inalcanzables para sus competidores, lo que genera un efecto de retroalimentación de su poder”, explica.

En ese sentido, el informe procuró analizar la “frecuencia en que se utilizan ciertas prácticas comerciales en Uruguay y los riesgos para la competencia de las mismas. De todas ellas las que se destacan por plantear mayores riesgos son los pagos comerciales, la no fijación por escrito de las condiciones contractuales y las modificaciones retroactivas no pactadas o no previstas de dichas condiciones, las cláusulas de cliente más favorecido, la exigencia a un proveedor de información comercial sensible sobre otros minoristas con los que opera”.

La comisión precisó que estas práctica no siempre tienen por qué ser anticompetitivas, ya que depende de su contexto. Por ejemplo, el mayor poder de negociación de los supermercados puede trasladarse luego a un beneficio en el precio final que paga el consumidor.

Camilo Dos Santos

La encuesta fue dirigida a un total de 39 proveedores: fabricantes y distribuidores nacionales, y 7 minoristas. La información fue recolectada durante el período de diciembre de 2018 a junio de 2019. Respecto a los fabricantes y distribuidores se seleccionaron los principales proveedores de cada una de las diez categorías de productos seleccionados (entre tres y seis proveedores por categoría). Las categorías de producto seleccionadas fueron: mayonesa, crema dental, enjuague bucal, jabón de tocador, detergente líquido para ropa, aceite de girasol, aceite de maíz, arroz, pan lactal y pulpa de tomate en caja.

Tras analizar esa primera investigación sobre el vínculo entre proveedores y minoristas, la Comisión consideró necesario establecer mecanismos que faciliten el conocimiento exacto de las características y riesgos de las prácticas comerciales que puedan dañar la competencia.