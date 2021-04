Mejora de 22,5% en el precio al productor por el arroz del año pasado

El precio que el agricultor recibió por el arroz que produjo en la zafra 2019/2020 tuvo un incremento de 22,5% con relación al valor logrado por el grano de la zafra anterior.

Eso es consecuencia de una suba que hubo en el valor de exportación del arroz y, a la vez, de una disminución en los costos industriales internos relacionados con una tasa de cambio más favorable y reestructuras que se realizaron a nivel industrial.

Alfredo Lago, presidente de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA), informó a El Observador que se llegó a un acuerdo entre productores e industriales por el cual el precio definitivo del arroz entregado a los complejos industriales el año pasado quedó en US$ 11,03 por bolsa de 50 kilos de arroz cáscara sano, seco y limpio.

Sobre cómo se fue procediendo, indicó que tras entregar la producción hace un año aproximadamente se dio paso a un precio provisorio con fecha del 30 de junio de 2020, que fue US$ 10 por bolsa.

Posteriormente se procede a avanzar y concluir toda la gestión de comercialización y básicamente exportación del arroz con cierre de ejercicio el 28 de febrero de 2021, en este caso.

Concluida esa etapa, se analizan diversos factores: volúmenes comercializados, promedios de precios, tipos de arroces vendidos con base en los grados de elaboraciones –por ejemplo si se trató de arroz cáscara o integral– y los costos industriales involucrados.

Del resultado de eso, negociando las pretensiones de los productores y de la industria, derivó el precio ya mencionado, de US$ 11,03 por bolsa.

A esos US$ 11,03 se le suma US$ 0,51 por bolsa por concepto de devolución de impuestos, lo que da un valor de US$ 11,54 por bolsa. Está estipulado que la devolución de impuestos es para el productor y en ese aporte también hubo una mejora respecto al ciclo anterior, dada la mencionada mejoría en los precios de exportación.

Lago dijo luego que hay que considerar la existencia del Fondo Arrocero, “un endeudamiento que tenemos los productores”, que se va pagando a media que se hacen las exportaciones, acreditándose un 3% de los valores de las exportaciones, lo que dio un número de US$ 0,54 por bolsa que se deducen en la cuenta anterior.

Eso es lo que establece que, en definitiva, el productor arrocero por el producto de la zafra pasada recibirá US$ 11 por bolsa, como saldo líquido, lo que da lugar a un crédito de US$ 1 por bolsa con relación al precio provisorio acordado a mitad del año pasado.

Operativa en el puerto

En otro orden, Lago confirmó que está previsto que este domingo arribe al puerto de Montevideo un buque que transportará 30 toneladas de arroz de la zafra que está en plena cosecha hacia Irak, logística que se reiterará dentro de un mes con otro embarque de 30 toneladas.

En estos días previos se está acondicionando todo en el puerto, de modo de resolver con eficiencia la carga y partida del buque.

Respecto a la cosecha, esta semana en algunas chacras se frenó un poco, básicamente por temas relacionados con la caminería y las intensas lluvias que hubo sobre el fin de semana pasado, pero con el paso de las horas se reanudará el ritmo habitual.

Se estima que el lunes se llegará a alrededor del 75% del área nacional trillada (el cultivo ocupa en esta zafra un área de 143 mil hectáreas) y se siguen observando en general muy buenas productividades.

Eso hace que sea bastante posible lograr un rendimiento récord a nivel nacional o andar en un registro de los más elevados en la historia, de unos 8.700 kilos por hectárea como piso proyectado.

Juan Samuelle

Cultivo de arroz próximo a ser cosechado.