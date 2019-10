Mejora el precio del trigo, pero hay cautela por la persistencia de las lluvias

El destaque de los últimos días en Chicago estuvo en el trigo, que llegó a máximos en varios meses, lo que permite fijar mejores valores por la cebada, aunque hay cautela por los últimos episodios de lluvias.

La mejor noticia para los agricultores en Uruguay no estaría tanto en un mercado de Chicago que no se mueve mucho para la soja, sino un par de semanas con tiempo despejado.

Este jueves el futuro diciembre de trigo Chicago –de referencia para la cebada en Uruguay– cerró en US$ 193,1 por tonelada.

Una demanda firme por el cereal y mejores expectativas para las exportaciones estadounidenses por un dólar débil se conjugaron con los temores por una menor producción en el hemisferio sur. A eso se sumaron el jueves versiones sobre que China podría aumentar sus compras del trigo estadounidense.

Con estos valores, se puede fijar negocios de cebada hasta más de US$ 195 por tonelada en el mercado local. Según la publicación Monitor Agrícola, se dieron más movimientos por cebada a medida que los precios se acercaban a los US$ 190 por tonelada.

Los últimos episodios de lluvias generan cautela ya que puede generar problemas de sanidad. Desde las empresas y los productores se espera que se confirmen algunos pronósticos que ven clima algo más despejado, especialmente para entrar a hacer aplicaciones sobre los cultivos.

A las posibilidades mejores para la fijación en cebada se suma la valorización de los valores regionales del trigo, aunque todavía las referencias locales están lejos de un año atrás.

En Argentina se vio un incremento en los precios de exportación que se tradujeron en mejores valores para los productores.

El déficit de lluvias que afecta al margen oeste del área agrícola en ese país ya le puso un techo a la producción que estaría –para algunos analistas– por debajo del año pasado.

En el mercado de soja hubo cierta toma de ganancias entre martes y miércoles, luego que sobre el lunes se llegara a los mayores valores en 16 meses.

Hay mucha especulación sobre cuándo efectivamente se podría firmar un acuerdo parcial entre China y Estados Unidos. De ese entendimiento depende un incremento en las compras chinas de productos estadounidenses.

Los últimos episodios de bajas temperaturas y nieve podrían quitar algo de producción a la soja en Estados Unidos, aunque el volumen sería acotado.

Este jueves el contrato noviembre de soja cerró en US$ 342,3 por tonelada, mientras el futuro mayo 2020 terminó en US$ 354,7 luego de acercarse a los US$ 360 por tonelada al inicio de la semana.