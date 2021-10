Melany Camejo, de La Charqueada a la presidencia de los jóvenes ruralistas

La nueva presidenta de la Federación Rural de Jóvenes (FRJ) es Melany Camejo, una joven de 24 años que nació y se crió en La Charqueada, una localidad de Treinta y Tres con cerca de 1.500 habitantes, mayormente del medio rural.

En diálogo con El Observador se definió como una persona "que va para adelante, que se anima", y esas cualidades la llevaron a estar hoy al frente de ese grupo de jóvenes ruralistas.

Su camino en el gremialismo agrario comenzó en 2019, con la mirada puesta en que “en Treinta y Tres no había mucha cosa para los jóvenes”.

Se reunió con varios amigos y fundaron el grupo de Jóvenes Rurales de La Charqueada, que definió como "un lugar de refugio".

Conocedora del medio rural sabía, previo a la conformación de ese grupo, que quería pertenecer a la Federación Rural (FR), por eso habló con las autoridades de la FRJ de ese momento.

No tardó mucho tiempo en formar parte. Ese mismo año la eligieron como vocal del grupo “porque hablaba mucho e iba para adelante”, recordó. El trabajo le gustó cada vez más, tanto que en varias ocasiones dejó actividades personales para no perderse las de la gremial. Eso la convenció de que quería pertenecer a ese ámbito.

Diego Battiste

Ahora la Federación Rural tiene dos mujeres al frente, Melany Camejo y Mónica Silva.

La mujer que dio el paso

En 2020 fue secretaria de la FRJ, es decir la mano derecha de quien preside (Germán Sosa era entonces el presidente), y este año, aunque no se animaba a presentarse como candidata a presidenta, porque se siente “muy chica” explicó, lo hizo y fue elegida.

“No me animaba, pero sabía que estaba bueno y lo hice porque creo que si yo me animé otras se van a animar. La mujer tiene que estar en lugares de decisión y alguien tiene que dar el paso y pensé que si yo lo daba, a lo mejor el año que viene otra se anima”, comentó.

Está segura de que lo correcto es impulsar el reconocimiento de las juventudes rurales y de las mujeres en el sector agropecuario y así lo hizo saber en su primer discurso como presidenta, en el Congreso Anual de la FRJ, que se realizó en Tacuarembó.

Felicitaciones Presidente!

Que orgullo que mujeres comprometidas con el gremialismo lleguen a cargos de decisión!

Siempre voy a estar para apoyar esta gurisada que empuja y nos lleva a ser mejores 💪

Viva Federación Rural de Jóvenes 🌾@FRJovenesuy https://t.co/MAqqDYXyt3 — Gringa Araújo🇺🇾🐏🌱🐂 (@anavet13) September 27, 2021

Melany es la cuarta presidenta de los jóvenes de la FR. “Desde la refundación de la Federación Rural de Jóvenes, hace 40 años, hemos sido cuatro mujeres, que es muy poco, por eso siento que alguien se tenía que animar”, expresó, y contó que se sintió inspirada por Germán, el presidente a quien ella sucedió, quien con 21 años dirigió el grupo.

“Germán es chico y se animó y eso me motivó, porque él aprendió mucho a trabajar en el camino”, agregó.

Los planes de la presidenta

Uno de los objetivos de la nueva presidenta es dar a conocer qué es y qué trabajo hace la FRJ.

En este ejercicio de la directiva electa se desarrollará el trabajo en redes sociales y en conjunto con otras organizaciones de jóvenes rurales, como en el entorno de la Comisión Honoraria de Jóvenes Rurales, así como las visitas a las federadas, que son 19 en todo el país.

Diego Battiste

La joven tiene 24 años y es de La Charqueada.

También se seguirá avanzando en la capacitación de los jóvenes del agro y en obras sociales, como campañas de abrigo o alimentos.

“Es importante la capacitación en el ámbito rural, para la gente que no puede o no quiere migrar a la ciudad, eso puede ayudarlos a introducirse en el mundo laboral”, comentó, e informó que el grupo de jóvenes trabaja junto al Instituto Plan Agropecuario, al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y próximamente comenzará a hacerlo con el Instituto Nacional de la Juventud.

Como joven del interior, supo de chica lo que es migrar a la capital para estudiar. En 2013 se fue a Montevideo a hacer el Liceo Militar. Allí cursó cuarto y quinto año de secundaria, antes de darse de baja y volver a La Charqueada. En ese entonces muchos días extrañó su casa y supo estar acompañada por compañeras que también eran del interior y estaban en la misma situación.

Mirando hacia atrás, hoy extraña ese liceo, en el que aprendió cosas que no habría aprendido en otro lado, dijo.

Luego volvió a la capital como universitaria. Actualmente cursa la licenciatura en Relaciones Internacionales, en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, pero tiene en mente volver a vivir en el interior al finalizar sus estudios. "No sé si soy muy de la ciudad, veré, dejo las puertas abiertas", mencionó, y agregó que en un futuro le gustaría capacitarse en algunos rubros de la agropecuaria.

Dos mujeres al frente

Ahora la gremial tiene dos mujeres al frente, Melany en el grupo de jóvenes y Mónica Silva como presidenta de la FR. En el cambio de mando de la directiva, que se hizo en la sede de la FR, la joven conoció la clásica mesa de la herradura y a Mónica.

La presidenta de la FR, quien fue la primer mujer en asumir ese rol (tras las elecciones que hubo este año), comentó a El Observador que para ella "es normal" que Melany asumiera ese cargo de liderazgo.

"Esto prueba y desmitifica esa aureola que a veces nos ponen a los rurales de que es un sector machista. Las mujeres estamos asumiendo con trabajo y ganas, que es lo más importante. Y ver hombres y mujeres trabajando juntos es fantástico", dijo y felicitó a la joven por su nuevo cargo.

Para Silva, "ver la mesa de la herradura llena de jóvenes fue muy emotivo", porque para ella "los jóvenes son el semillero de la Federación Rural".

También reflexionó sobre el grupo, dijo que ve en ellos una gran riqueza y que espera que en el futuro "la vida les de el tiempo, en sus caminos como gremialistas, de volcar su experiencia en la Federación Rural".

Cambio de autoridades de la Mesa Directiva de @FRJovenesuy



Gracias @federacionrural por dejarnos la puerta siempre abierta, por acompañar y por su entera disposición.



Mucho por trabajar en este año de gestión, arriba Federación Rural de Jóvenes 🌾 pic.twitter.com/fIY0NlC5bH — Melany (@melcamejo1) October 5, 2021

Por su parte, Melany agregó: “Me gusta que la directiva de mayores no sea un grupo con el que digamos ‘tenemos que ir a hablar con gente grande que a lo mejor no nos entiende’, porque hablar con ellos es como hablar con un amigo. Lo más importante es que tienen muy buena disposición con nosotros. La Federación es nuestra casa y es muy importante que los mayores no apoyen. Vamos a lograr muchas más cosas sintiendo su apoyo”.

Diego Battiste

Al finalizar sus estudios tiene pensado volver al interior.