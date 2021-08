Las reflexiones de los jóvenes rurales en su día

Este viernes se conmemora un nuevo Día Nacional de la Juventud Rural, un día para visibilizar a la población joven que vive, trabaja y se desarrolla en el campo. En ese marco El Observador conversó con tres jóvenes representantes del gremialismo agrario juvenil, quienes reflexionaron acerca de las necesidades que tienen y las oportunidades que ven en las nuevas generaciones del agro uruguayo.

Marlene Vasella, presidenta de la Asociación Rural de Jóvenes del Uruguay (ARJU)

Marlene es de Greco, Río Negro, trabaja con caballos en la Federación Ecuestre Uruguaya, estudia Veterinaria en Montevideo y preside la ARJU. Para ella "la juventud rural es un semillero de jóvenes comprometidos con el sector rural".

Marlene Vasella

¿Qué necesidades tienen los jóvenes rurales?



Las necesidades se pueden llamar "realidades paralelas" con las de los jóvenes de la ciudad. Están asociadas al acotado acceso a recursos al campo laboral y a servicios básicos, principalmente la educación y su descentralización. En eso se mecha lo social y cultural y el atractivo que tiene la ciudad, que tiene como consecuencia que no se generen instancias para tener un contacto e intercambiar con pares. Eso tiene como resultado la migración de los jóvenes del campo y en cierta manera esta migración afecta en el desarrollo del sector, porque la población rural se va tornando añeja en su mayoría.

¿Qué oportunidades necesitan?

La educación es fundamental en el medio rural para que se eviten las migraciones y para promover el contacto con otros jóvenes. La falta de centros de estudios más cercanos, sobre todo a nivel secundario y terciario, nos obliga al abandono o que en algún momento tengamos que migrar de nuestras casas para formarnos para después volver o no al campo y aplicar los conocimientos. Esta migración forzosa implica un esfuerzo económico y para muchos es un obstáculo. El sentimiento de desarraigo de la familia y de costumbres que tienen un gran valor, como compartir un almuerzo familiar genera la falta de adaptación.

Los jóvenes rurales valoramos la educación y muchos la vemos como oportunidad para el futuro. Contamos con un plus que nos diferencia de un joven de la ciudad que es el aprendizaje del trabajo diario en el campo, que se hace con la familia.

La situación laboral de muchos jóvenes del campo era difícil y con la situación sanitaria se complicó un poco más. Hay varios escenarios: difícil acceso al mercado laboral, trabajos en emprendimientos familiares, jóvenes que tienen más de un trabajo, otros tantos desempleados y quienes no tienen experiencia. En lo que respecta a los jóvenes productores, hay una brecha tecnológica o falta de recursos.

Los jóvenes queremos ser escuchados y este Día de la Juventud Rural tenemos la oportunidad de que nos escuchen y la vamos a aprovechar. Sabemos cuáles son nuestras problemáticas pero no solo tenemos que quedarnos en esto, hay que tomar cartas en el asunto. Políticas públicas en donde nos tengan como actor principal a los jóvenes rurales de hoy y nuestras siguientes generaciones.

Germán Sosa, presidente de la Federación Rural de Jóvenes

Germán es de Cerro Largo, trabaja con un productor hortícola en Melo, y estudia Administración de Empresas. Desde 2020 preside la Federación Rural de Jóvenes. Esta semana participó de una reunión que la Federación Rural mantuvo con el presidente de la República Luis Lacalle Pou y resaltó la importancia de que la Federación les de un lugar a los jóvenes para ser escuchados.

Germán Sosa

¿A qué dificultades se enfrentan los jóvenes en el campo?

Las principales dificultades son las faltas de oportunidades de estudio y trabajo. Muchas veces los jóvenes tienen que irse a las ciudades capitales para poder seguir un estudio o conseguir oportunidades laborales, porque bien se sabe que muchos de los productores familiares chicos se ven obligados a dejar de trabajar en sus rubros y mudarse a la ciudad, por eso o por el poco acceso a la salud que hay, que creo que se debe mejorar bastante. Hay muchos pueblos chicos que no cuentan con ambulancia, las policlínicas tienen muy pocas capacidades y están un poco olvidadas y muchas veces los profesionales tampoco llegan y esos son factores que obligan a que muchos jóvenes dejen el campo.

Además hay preocupaciones universales como por ejemplo el acceso a la tierra. Los jóvenes deberían poder acceder a tierras y empezar a trabajar sin tener que cumplir ciertos requisitos por los que se les hace imposible, por su condición de jóvenes mismos, como cumplir con garantías o plazos a crédito imposibles de cubrir.

¿Qué oportunidades ve para los jóvenes en el campo?

Hoy en día se está trabajando en conjunto con institutos y ministerios y se ve que hay ganas de apoyar a los jóvenes. Esa es una luz que hace mucho tiempo no se venía dando, arrancó este año gracias al trabajo que logramos con la Comisión Honoraria de la Juventud Rural, de juntar a las organizaciones juveniles e instituciones del Estado para trabajar por políticas públicas para los jóvenes rurales, y eso es difícil.

Por otro lado, la virtualidad nos da la oportunidad de muchas veces poder estar estudiando desde el interior carreras que solo se dictan en Montevideo, Salto o Artigas, como Agronomía y eso es una herramienta que a partir de la pandemia vino para quedarse y da muchas oportunidades.

Richard Long, presidente de Jóvenes de la Asociación de Productores de Leche (Jovenes ANPL)

Richard es tambero, trabaja en Tarariras, a donde volvió después de haber estudiado Gestión Agropecuaria en Montevideo. Actualmente preside el grupo de Jóvenes de ANPL. Destacó que la juventud rural es muy amplia y tiene muchos perfiles y necesidades diferentes. "Cada perfil tiene desafíos distintos pero hay temas en común como la necesidad de financiamiento o capacitación", sostuvo.

Richard Long

¿Qué necesidades tienen los jóvenes rurales?

El mundo avanza muy rápido, demanda más tecnología, controles de calidad, de bienestar animal, buenas prácticas de manejo de campo y el joven que se quiere insertar en el rubro agropecuario debe tener una capacitación o altos grados de inversión para ponerse al día. Es como entrar en una carrera que ya se está corriendo.

Las necesidades son: capacitarse para poder desarrollarse como productor o empleado, el poder acceder a la tierra y a financiamiento. Los entes bancarios están muy estructurados y habría que abrir la mente y empezar a buscar otras alternativas de financiamiento que no sean solo bancarias. Acceder a la vivienda es un desafío y también el poder tener conectividad. Al no poder hacerse la vivienda no se puede trabajar en el campo porque viajar desde la ciudad se hace difícil y eso hace a la necesidad de irse.

Además, el joven rural tiene las mismas necesidades de sociabilizar que otros jóvenes, de recrearse. Uno de los desafíos es lograr avanzar en lo productivo sin perder una linda calidad de vida.

¿Qué oportunidades ve?

Hay muchas tecnologías para aplicar en el campo. Por ser joven no quiere decir que no se puedan estudiar otras cosas como informática, mecánica, electricidad, administración o contabilidad porque en el agro hoy eso es todo aplicable. También el poder acceder a capacitaciones vía informática o acceder a créditos blandos son oportunidades que necesitamos. Otras serían que podamos acceder con una mirada joven en directorios como el del Instituto de Colonización; y poder acceder a becas e intercambios en el exterior.



Llegarán al Parlamento

En el marco del Día Nacional de la Juventud Rural, se realizará una sesión especial en el Palacio Legislativo, en la que representantes de la Comisión Honoraria de la Juventud Rural hablarán sobre su realidad, necesidades y desafíos. La actividad se realizará en el salón de los Pasos Perdidos a la hora 16.