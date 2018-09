Menéndez sobre ruta de dinero K: “Hacemos lo que está a nuestro alcance. No somos un muro”

El ministro de Defensa, Jorge Menéndez, aseguró que en materia de controles aéros la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) hace “lo que está a su alcance” y aseguró que las fronteras de Uruguay no son un “muro”.

“Hacemos lo que está a nuestro alcance. Hemos estado haciendo las cosas bastante bien. No somos un muro. No queremos serlo. No quiero vivir en un país así, quiero vivir en un país con fronteras que no nos separan pero que nos habiliten a tener el control de las irregularidades”, dijo en rueda de prensa.

Menéndez compareció junto al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Alberto Zanelli, y autoridades de la Dinacia ante la Comisión de Defensa Nacional a solicitud de los diputados blancos, Juan José Olaizola y Graciela Bianchi por la denominada ruta del Dinero K.

Lea también: Director de Aduanas: "Es imposible prácticamente cubrir todo el territorio"

Además, el ministro aseguró que para Puerto Camacho, uno de los puntos señalados como ingreso de dinero ilegal proveniente de Argentina, la cartera está en proceso de licitación para adquirir un radar para detectar la llegada de embarcaciones.

El exclusivo puerto Camacho, lindero al barrio privado de El Faro, en Carmelo, fue el lugar elegido por Ernesto Clarens, el financista argentino acusado de ser responsable de mover US$ 200 millones de la corrupción K fuera de Argentina, para atracar los barcos privados con los que cruzó las 90 veces que viajó a Uruguay.

En ese puerto no hay funcionarios de Aduana las 24 horas sino que trabajan a solicitud de Prefectura, que depende de la Armada, y en los controles no se revisa el bolso de mano a pesar de que es considerado de "riesgo alto" para la Dirección Nacional de Aduanas.

Lea también: Puerto Camacho: el "colador VIP" de Carmelo elegido por el financista de la corrupción K

De todos modos, al no haber radar, Prefectura no puede conocer cuando ingresa una embarcación excepto que esta avise al llegar. Según dijo el 28 de agosto en conferencia de prensa el director nacional de Aduanas, Enrique Canon, en ese puerto no se revisa el bolso de mano de los pasajeros por un tema de tiempos,

Menéndez aclaró que el Ministerio de Defensa no tiene ninguna solicitud de la justicia argentina y agregó que en Puerto Camacho se aumentaron los controles porque “no están ajenos a la información internacional”.