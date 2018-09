Bonomi calificó como "puesta en escena" citación al Parlamento por ruta del dinero K

El Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, calificó como una “puesta en escena” la citación a la Comisión Especial de Seguridad Pública del senado realizada el miércoles por parte del senador Javier García (Partido Nacional) por el presunto ingreso ilegal a Uruguay de dinero en efectivo proveniente de la corrupción de los gobiernos kirchneristas. El jerarca aseguró que su cartera no se ocupa de controlar los bienes que entran al país, sino de registrar a las personas a través de la dirección de migraciones.

“Quien controla a las personas y las cosas son organismos diferentes y en la previa a la convocatoria, García se confundió las cosas”, señaló Bonomi este jueves en conferencia de prensa.

Respecto al cuestionamiento por parte de García sobre cómo Uruguay no detectó que el financista Ernesto Clarens viajó 164 veces a Uruguay, Bonomi dijo que en realidad quien declara como imputado colaborador en la causa que investiga el pago de coimas en Argentina registra 95 ingresos al país entre 2003 y 2017.

El ministro dijo que hay ejemplos de personas que en el mismo período viajaron hasta 300 veces al país, y que como en el caso de Clarens la Justicia argentina no informó que podría estar involucrado a actividades ilícitas nada se hizo para impedir su entrada al país. “Lo que tenemos de Argentina hasta ahora son trascendidos de prensa”, dijo en relación a las investigaciones llevadas adelante en el país vecino, y que señalan a Uruguay como un posible destino de los fondos ilícitos.

El ministro del Interior dijo también que la diferencia entre el número de salidas declaradas en Argentina con destino a Uruguay y lo que efectivamente registró Migraciones pudo haberse dado porque el financista mintió al decir que navegaría hasta el departamento de Colonia.

Bonomi aclaró además que si alguna persona ingresara al país más de US$ 10 mil, de todas formas no estaría cometiendo un delito, sino una falta, por la cual podría tener una sanción económica. El delito solo se configuraría si la persona intenta lavar el dinero, algo para lo que existe una ley de lavado y que queda en manos de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central.

“La forma de controlar el lavado de activos no es con control migratorio, sino con leyes de prevención del lavado”, dijo Bonomi y puso como ejemplo el caso del empresario y sindicalista Marcelo Balcedo, a quien se le incautaron US$ 6 millones en efectivo en cofres fort, justamente porque no pudo lavarlos.

En referencia a una resolución firmada por la Dirección Nacional de Migraciones fechada el 20 de abril de 2012 en la que se informa que “no se atenderán embarcaciones deportivas como se venía haciendo hasta el momento”, sino que “solos se atenderán los que así soliciten habiéndose comunicado a la prefectura”, la responsable de la dependencia, Myriam Coitinho, dijo que se dio esa orden porque de cuatro funcionarios que atendían en Carmelo, tres estaban certificados médicos y dos de ellos por depresión.

Como consecuencia, un único funcionario hacía los tramites de migración en cuatro puntos, entre los que se encuentra el Puerto de Camelo, el Aeropuerto y Puerto Camacho, el lugar por el que Clarens solía ingresar al país. Según la funcionaria por esa razón se resolvió que Prefectura avise del ingreso de alguna embarcación para que de ser necesario se presente el funcionario para hacer la documentación a los visitantes.

Sin embargo, la Armada, que depende del Ministerio de Defensa, reconoció que no cuenta con un radar para detectar embarcaciones, por lo que solo se informan de la llegada de una si su capitán decide anunciarse.

Migraciones cuenta con 19 puntos en todo el país en los que los funcionarios se presentan para hacer el ingreso de personas al territorio si le informan de la llegada de una aeronave o embarcación.