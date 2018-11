Micha Tsumura y el bicampeonato de la cocina

El chef Mitsuharu “Micha” Tsumura, propietario del comedor peruano Maido, elegido por segundo año consecutivo como el número uno de los 50 Mejores Restaurantes de Latinoamérica, aseguró que en unos años la “gran cocina” mundial será la de esta región.

“La siguiente gran cocina en el mundo va a ser latinoamericana pero no en forma de competencia porque yo creo que decir cuál es la mejor cocina es complicado porque son temas de gustos, así que más que competir lo importante es mostrar que somos diferentes gracias a nuestros productos y recetas únicas”, dijo Tsumura.

Tras recibir el galardón y ser ovacionado por el público asistente anoche a la gala de los “Latin America’s 50 Best Restaurants”, el chef comentó que en el momento actual el café, el cacao, las frutas y las papas de América Latina llaman “poderosamente” la atención de los comensales internacionales.

Ese interés es necesario aprovecharlo dando a conocer “las fusiones excepcionales” que se logran regionalmente y que quedaron en evidencia en el evento en el que fueron reconocidos 11 restaurantes de México, 10 argentinos, nueve peruanos, nueve de Brasil, cinco chilenos, cuatro colombianos, uno panameño y uno uruguayo, La Huella.

Para Maido, cuya sede está en Lima y se caracteriza por fusionar perfectamente la gastronomía de Perú y Japón con platos basados en la cocina Nikkei, el siguiente paso es trabajar en la innovación.

De hecho, Tsumura, uno de los referentes de la cocina peruana contemporánea, le apostará en adelante a tener en la mesa “nuevos insumos de la Amazonía o el mar”.

La intención, indicó, es la de “crear un menú que no se salga de las líneas que hemos venido trabajando todo este tiempo y hacer más divertido el mundo de la alta cocina mediante la creatividad”.

Y es que, aunque el cocinero se declara “estricto” y “bastante perfeccionista”, aseguró que ha entendido con los años que parte del éxito está en trabajar relajado y tener un equilibrio para ofrecer “exactamente” el ambiente que desea que la gente perciba.

Nacido en Lima y proveniente de una familia de Osaka, el chef señaló que prefiere ofrecerle a sus comensales un “lugar al que quieran ir todos los días por los sabores y preparaciones pero que a la vez tenga los detalles de un restaurante de lujo”. Esa filosofía, confesó, la aprendió hace más de 20 años de su padre.

En esa época, cuando la gastronomía peruana no era aún el referente en el que se ha convertido en los últimos años, “Micha” pasaba días enteros metido en la cocina. Esa fascinación por los olores y sabores hizo que su padre lo alentara a hacer lo que realmente le gusta: cocinar.

“Mi familia me ha apoyado desde que yo decidí ser cocinero, especialmente cuando abrí el restaurante y las cosas no funcionaban porque esto no es fácil. De hecho, mi padre fue quien me preguntó por qué estaba tanto en la cocina a mis 15 años y me dijo que si me gustaba que me hiciera cocinero. Él fue quien me hizo pensar en mi futuro profesional”, manifestó.

Aunque apasionado y exigente por su oficio, Tsumura dice ser “relajado” a la hora de comer. “Nosotros no cocinamos para nosotros mismos. Me gusta cocinar para otra persona y que me cocinen. Yo soy bien simple y por eso prefiero una milanesa, una buena pasta o un buen pollo al horno. Eso es todo”. Pero, si de lo que se trata es de sorprender a alguien especial, entonces opta por hacer un “poquito de investigación antes” para saber cuáles son sus gustos.

Así, comentó, “si tuviera que elegir un plato para sorprender creo que definitivamente sería un ceviche que puede ser desde pescado y mariscos hasta de vegetales o de carne. Al final lo importante es darle felicidad a la gente y nada mejor para eso que la gastronomía”.

Fuente: EFE