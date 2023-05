Microchips, tecnología, covid-19 y guerra entre Rusia y Ucrania: los cambios del mercado automotor

Autos que se estacionan solos. Talleres donde se necesitan técnicos en electrónica además de mecánicos. Vendedores que debieron aprender sobre tecnología para realizar una mejor presentación del vehículo ante un cliente. Esos fueron algunos cambios en el sector automotor que también sufrió modificaciones de producción y plazos de entrega de las fábricas armadoras por coletazos que provocaron el covid-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Hace 10 años era mucho más simple vender un auto. Si tenía aire acondicionado y dirección hidráulica ya estaba. Hoy tenés que ser un técnico especializado”, comentó a El Observador el presidente de la Asociación de Concesionarios de Marcas de Automotores (Ascoma), Alberto Bernheim.

La industria automotriz debió procesar cambios de escenario en los últimos tiempos. Algunos fueron por el lado de la producción, con fábricas armadoras que sufrieron alteraciones de mercado primero por la irrupción del covid-19 y luego por la guerra entre Urania y Rusia. Otros llegaron por el lado de la demanda cuando se superó la incertidumbre generada por la pandemia y los consumidores volvieron a acercarse al segmento automotor.

El año pasado se vendieron 52 mil vehículos nuevos entre automóviles y utilitarios para retomar niveles de 2017. Pese a eso, Bernheim sostuvo que el comprador está cada vez más exigente a la hora de la compra.

“No es solo venderle el auto; también el service que se ofrezca, las reparaciones. Es todo un proceso”, contó. A diferencia de años atrás, ahora los vehículos poseen luces led, censores de estacionamiento y algunos se estacionan solos.

El presidente de Ascoma señaló que la industria se profesionalizó y tecnificó y eso obliga a tener personal cada vez más capacitado. “El vendedor tiene que saber de lo que está hablando. Saber de las cámaras, de los censores”, indicó.

Desde su visión, algo similar ocurre en los talleres. “Antes, al que sabía de mecánica ya le alcanzaba. Ahora, el 70% del trabajo es para un técnico en electrónica o computación y el 30% de mecánico”, sostuvo.

Eso mismo, para Bernheim, ocurrió en los locales de exposición donde los vendedores tienen que saber sobre todo el equipamiento que tiene el automóvil.

Recordó que el primer vehículo que tuvo fue un Volkswagen Fusca. “No tenía nada. Hoy te subís a un auto que tiene todo digital”, diferenció.

Los cambio globales

El gerente de la Asociación del Mercado Automotor (ACAU), Ignacio Paz, expuso que el gran sacudón a nivel mundial lo provocó la pandemia. El covid-19 trajo consecuencias globales que luego repercutieron en la industria automotriz. Por un lado cerraron fábricas que producían microchips y semiconductores (elementos imprescindibles para cualquier producto o artículo que contenga electrónica). Al mismo tiempo también cesaron su actividad compañías armadoras de vehículos. Y las de microchips que quedaron en pie redireccionaron su producción hacia otros sectores. “¿Quién iba a comprar un auto encerrado en su casa? Lo que se vendía eran aparatos electrónicos. Videojuegos, computadoras”, contó Paz.

“Te das cuenta de lo que pasa cuando las cosas faltan”, comentó Bernheim. A la incertidumbre que el covid-19 le provocó a la industria automotriz se le sumó la guerra entre Rusia y Ucrania.

Relató que Ucrania es un país productor de autopartes que tienen a Europa como destino. Esos componentes europeos -de motor, computadoras de gestión o de radio- son los que poseen los autos que se fabrican en países regionales, como Argentina y Brasil.

“En Uruguay nosotros no nos enteramos si el microchip, la radio, el tablero o un componente del motor es ucraniano. Pero hay varias fábricas que están instaladas en Ucrania”, dijo. El concesionario oficial de Volkswagen expresó que previo a la pandemia y la guerra la producción de microchips ya estaba al límite, pero esos dos sucesos la complicaron más.

La demanda mundial de vehículos decreció en esos años, pero luego volvió a retomar niveles anteriores. Y la industria automotriz no pudo enfrentar esa demanda por la falta de componentes y también por el cierre de fábricas armadoras.

Las demoras de entrega

Los vaivenes mencionados provocaron una inestabilidad en los plazos de entrega. “Las demoras difieren según la marca y el origen”, mencionó Paz. “Recién en estos tiempos se está normalizando, pero todo lo anterior se sufrió”, complementó.

Inés Guimaraens

Bernheim coincidió con Paz en ese aspecto. “Los plazos de entrega están queriendo normalizarse, pero siempre algún pedido falta. En algunos modelos hay entrega inmediata y en otros no se sabe cuando los van a enviar”, afirmó.

Explicó que básicamente el mercado uruguayo de venta está compuesto por autos que se arman en la región. Entonces, lo que se mira con atención es que esos países fabricantes no tengan mayor demanda interna. “Ahí perdemos nosotros. Porque es más fácil sacar un auto para el mercado interno que destinarlo a la exportación”, concluyó.

La demanda local

Hay un factor que explicó el aumento de las ventas de cero kilómetro del año pasado y fue el tipo de cambio. La moneda estadounidense comenzó 2022 a $ 44,614 en el promedio interbancario para culminar en $ 40,071, con una baja anual de 10,3%.

Eso claramente alentó a los consumidores a comprar vehículos nuevos, al tener un peso uruguayo fortalecido para acceder a dólares. “La economía automotriz es 100% dolarizada. Es uno de los factores que siempre puede explicar un buen desempeño”, dijo Paz.

Para Bernheim que haya un dólar planchado a nivel local hace que los consumidores tomen otras opciones de compra.

“Hay gente que viene por un auto y justo no hay o no le convence el color y decide comprar un modelo siguiente por US$ 4 mil o US$ 5 mil más. Eso es alentado por el tipo de cambio”, indicó.