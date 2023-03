Housing First: Mides incursiona en modelo europeo y dará casas a seis personas que viven en la calle

Los refugios para personas en situación de calle son un concepto anacrónico que ya no sirve como solución al déficit habitacional, aseguran en la academia. En el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) creen que a los refugios nocturnos "hay que reducirlos a su mínima expresión", según dijo el director de calle Gabriel Cunha. Por eso, a finales de este semestre el Mides entregará las primeras seis casas a personas que viven en situación de calle y será la primera experiencia del modelo Housing First en Uruguay.

La respuesta para innovar y dejar atrás el viejo paradigma de los refugios como una solución habitacional temporal, podría estar en este modelo europeo al que Uruguay se acercó tímidamente en 2019.

El Housing First es un esquema que propone abordar el problema del sinhogarismo priorizando la vivienda. En lugar de atender a la persona con un modelo de escalera, donde primero se tratan las adicciones, problemas mentales, se realizan acciones sociales entorno a la persona y luego se resuelve el asunto de la vivienda, se comienza por entregarle un lugar donde vivir mientras se atienden a las demás problemáticas. "Los accesos habitacionales son simultáneos a los tratamientos, son procesos paralelos, no se espera que la persona supere las coyunturas adversas para acceder a la vivienda, como en el modelo tradicional", explicó el arquitecto e investigador Gonzalo Bustillo.

En esa línea va una investigación de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República. El académico Bustillo escribió en su propuesta "Vivienda primero", que "si bien las intervenciones de 'Vivienda con Apoyo' tienen una presencia muy menor aún en el contexto de los dispositivos de respuesta disponibles, configuran un potencial de innovación relevante de analizar".

Las "Viviendas con apoyo" fueron unas de las primeras modalidades que utilizó el Mides en este nuevo modelo en 2021. Sin embargo, Uruguay todavía no incursionó en el modelo Housing First "puro y duro", explicó Cunha, sino más bien ha trabajado con el "Housing Led". El jerarca del Mides explicó que en ese esquema se pone "en el centro a la vivienda", pero el beneficiario no proviene necesariamente de una situación de calle, sino que estuvo siendo atendido por algún dispositivo de ese Ministerio.

Cunha ejemplificó el caso de un hombre adulto que "vivió" casi cuatro años en un refugio nocturno y al que se le terminó dando una respuesta permanente, que puede ser el ingreso a un residencial de adultos mayores, a viviendas colectivas o a complejos. Eso es Housing Led. En ese esquema "hay varios tipos de respuesta", dijo el director de Calle del Mides, "viviendas aglomeradas, como el complejo Ansina donde viven 48 personas y viviendas que alquilamos a la ANV y las entregamos a personas que están siendo intervenidas por los equipos técnicos y notamos que tienen una potencial autonomía".

De la calle a una casa

Entregarle una vivienda a una persona que proviene directamente de dormir en la calle es otra innovación dentro de este paradigma del Housing First y es lo que Uruguay va a probar por primera vez este año con seis casas.

En el marco de un proyecto de innovación, el Mides va a financiar a fines de este semestre la entrega de 30 viviendas, 24 en modalidad Housing Led y seis Housing First. Si bien todavía no están redactados los detalles del programa, los destinatarios deben tener cierta autonomía por lo que no pueden ser adictos a la pasta base.

"Yo creo que los refugios nocturnos hay que reducirlos a su mínima expresión", señaló Cunha y agregó que cuando asumió el actual gobierno habían dos mil plazas para personas solas, de las que el 87% estaban en refugios nocturnos. Pero, con el impulso del realojo de estas personas hacia otro tipo de viviendas, la cifra bajó a un 61% de las plazas que se mantienen todavía en refugios transitorios. "El refugio nocturno siempre se va a necesitar, pero hay que reducirlo al mínimo", insistió el jerarca del Mides.

Por su parte, el investigador Bustillo consideró que "hay que ir incrementando progresivamente este nuevo enfoque y mantener una cantidad lógica de refugios. Una ciudad (en referencia a Montevideo) que tiene el 90% o 95% de respuestas en refugios o alternativas habitacionales parciales está dentro de la lógica del paradigma anterior"