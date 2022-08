Mientras Peñarol debuta en el Clausura, Ruglio presentó un informe económico con números positivos

Peñarol, con varias caras nuevas, sale a escena en la noche de este lunes cuando sobre la hora 20 reciba a Fénix en el Estadio Campeón del Siglo por el Torneo Clausura, un certamen que está obligado a ganar para intentar pelear en noviembre por el bicampeonato uruguayo. De no conquistarlo, todo se transformará en una quimera.

Mauricio Larriera cuenta con ocho futbolistas nuevos y a alguno de ellos le dará cabida este lunes en el equipo titular.

Todo indica que Brian Lozano irá de arranque. Es el nombre por el que más apostó Peñarol de cara a la segunda parte del año y posee un remate espectacular.

Cristóforo es uno de los nuevos que puede ser titular ante Fénix

Otro que puede ganarse un lugar de entrada en este Clausura es Sebastián Cristóforo, quien entrenó con todo y dejó una muy buena imagen al cuerpo técnico, según informaron fuentes del club a Referí.

No obstante, Larriera no es muy afín a realizar muchas variantes entre un partido y otro. Más allá de ello, y como informó Referí, perdió a Pablo Ceppelini -quien se fue del club tras cumplir su contrato-, que normalmente era titular.

El informe económico de Ruglio

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, realizó el informe económico de cómo está el club al día de hoy, tal como lo hizo el año pasado en su primer año de mandato.

Según comentó al inicio de su explicación, se hizo un corte a fines de junio de 2022, cuando se cumplieron los 18 meses de su mandato.

“El año pasado les informamos que tomamos el club con una disponibilidad en caja de US$ 1.800.000. Ese mismo número a junio de 2022, estaba a US$ 2.300.000”, comenzó explicando.

Ignacio Ruglio habló durante media hora acerca de la situación económica de Peñarol

Respecto al rubro transferencias a cobrar, cuando Ruglio fue electo presidente había US$ 5.800.000 por percibir aún. Ese número a fines de junio se incrementó debido “al cuidado de nuestros números y a las ventas de este 2022” a US$ 15.700.000.

La proyección que se hizo por ingreso de socios para 2021, era de US$ 4.330.000, “terminó siendo de US$ 4.800.000”. Ese mismo rubro estimado a todo 2022, asciende a US$ 5.200.000.

Los ingresos proyectados por televisión, merchandising y esponsoreo a fines de 2020, que eran de US$ 5.400.000, luego de conseguir otros espónsors, esa cifra aumentará a US$ 5.800.000 en 2022.

Sobre los ingresos de los artículos de la tienda oficial del club que a fines de 2020 era de US$ 70.000 por año, ahora aumentará a US$ 200.000 por temporada, gracias a un nuevo contrato con la firma que viste a la institución.

La disponibilidad e ingresos proyectados por Peñarol

La deuda total, sin contar el Estadio Campeón del Siglo a fines de 2020, ascendía a US$ 16.333.334, conformada de la siguiente manera: deudas a exjugadores US$ 550.812, a excuerpos técnicos US$ 620.843, a clubes deportivos por compras de fichas US$ 748.445, deudas a representantes US$ 2.852.423, deudas financieras US$ 6.721.525, deudas con el plantel 2020 e inicios de 2021, US$ 2.625.453 y total de otros pasivos US$ 2.213.833.

Según expresó Ruglio, en este año y medio, de esos adeudos, el club ha pagado US$ 7 millones, “hemos aumentado, gustosamente US$ 1 millón y pico en premios (US$ 1.271.111) por abonar premios de campeón uruguayo de 2021, por ser semifinalistas de la Copa Sudamericana y por eliminar a nuestro tradicional rival de esa copa”.

La baja de la deuda con exjugadores en estos 18 meses fue de US$ 448.666. Las deudas con excuerpos técnicos (Jorge Da Silva, Leonardo Ramos, Diego Forlán, Diego López, se abonaron US$ 508.548, por lo que aún se les debe US$ 112.295.

Los adeudos con clubes deportivos se bajaron en US$ 519.389, en tanto la deuda con los representantes bajó en US$ 1.310.223 en este lapso.

Las deudas financieras descendieron en US$ 2.177.332, con los futbolistas del plantel de 2020 e inicios de 2021, bajó en US$ 548.466, mientras que la deuda de otros pasivos del club se mejoró por abonar US$ 754.838.

Por lo tanto, según explicó Ruglio, cuando él tomó el club como presidente la deuda total (exceptuando el Estadio Campeón del Siglo) era de US$ 16.333.334, y en estos 18 meses bajó a US$ 11.336.984.

Los pasivos con los que cuenta Peñarol y cómo han ido variando a la baja en los últimos años

“Nuestro anhelo es irnos con una deuda menor a US$ 4 millones, luego de haberlo tomado con más de US$ 16 millones”, dijo el presidente carbonero.

Además, señaló que no solo se lograron bajar esas deudas, sino que el club está al día con el plantel, cuerpo técnico, funcionarios, 100% se ha pagado la cuota al Banco República por el Estadio Campeón del Siglo.

“Vamos a lograr terminar nuestro mandato, es decir, los 36 meses, sin deudas con nadie en el club, algo que por muchos años pregonamos”, indicó.

Si bien el presidente mirasol informó que se paga la cuota al Banco República, de lo que Ruglio no habló en el informe es cuánto se debe aún por el Estadio Campeón del Siglo.

Cuando en abril del año pasado informó sobre el balance 2020 del club, la deuda por su escenario ascendía a US$ 21.523.690, aunque financiado hasta 2031 como está, generará otros US$ 6 millones de intereses, por lo que la deuda general asciende a US$ 27.523.590.

Obviamente que esta deuda, de la cual sí informó en abril de 2021, fue heredada y no implica que esta administración haya tenido una mala gestión sobre la misma.

El dinero por las transferencias

Con relación a la entrada de dinero por las transferencias de futbolistas del club al exterior, Ruglio se tomó unos minutos para explicar.

Desde 2010 a 2020, “Peñarol vendió por un valor de US$ 64.615.186”.

En la placa que sigue, se muestran las ventas desde 2010 a 2022 y el monto en dólares es el que ingresa al club, no la venta total.

En 2021, según Ruglio, se vendió tan poco porque pretendió retener a Facundo Torres y a Agustín Álvarez Martínez, por lo que este 2022 se produjo el año de más entrada por ventas en la historia del club: US$ 19.631.724.

El dinero que ha entrado desde 2010 a hoy en Peñarol por transferencias de sus futbolistas al exterior

El presidente admitió que por la venta de Torres a Orlando City de Estados Unidos, a Peñarol le ingresarán US$ 7.566.668, en dos cuotas, una ya cobrada en enero pasado y la otra, en enero de 2023. El club se quedó con el 30% de la plusvalía si Orlando lo vende por encima de US$ 8 millones.

Por la transferencia del Canario Álvarez, ingresarán 7.937.000 de euros (unos US$ 8.105.500). La primera cuota la cobra la primera cuota ahora, a fines de julio, la segunda en julio 2023, la tercera en julio de 2024 y la cuarta, en julio de 2025, y se queda con un 20% de la plusvalía en caso de que Sassuolo lo venda por encima de 12 millones de euros.

Los intereses devengados

“Peñarol generaba anualmente -que no quiere decir que pagara- algo más de US$ 900.000 solo de intereses”, explicó Ruglio.

Y agregó: “Era importante generar una administración rápida que llevara los números de Peñarol a la realidad de Uruguay”.

Los intereses devengados han ido descendiendo con esta administración de Peñarol

Añadió que en 2021 no se tomaron fideicomisos ni préstamos bancarios para sostener ese desfasaje. Allí se generaron US$ 595.881 “que son intereses generados por fideicomisos que ya estaban abiertos”. En 2022 tampoco se tomarán fideicomisos ni préstamos. La proyección de intereses bajará, en la proyección a 2023, US$ 148.463.

La infraestructura

El club para volver a competir a buen nivel internacional, “debe ordenar su economía, seguir produciendo los mejores juveniles de Uruguay, pero, sobre todo, crecer en infraestructura, tenemos un enorme déficit en ese sentido”.

Allí Ruglio enumeró las obras que ya comenzaron y las que se harán. Se empezó con la cancha de césped sintético de Las Acacias con iluminación que estará pronta en unos tres meses.

La obra de la Ciudad Deportiva que prevé 11 canchas “y que, durante nuestra administración, la vamos a dejar con una cancha de césped sintético y cuatro de césped natural”. También se hará la casa propia de juveniles, que es una obra de unos US$ 700.000 “y esta administración invertirá en infraestructura algo así como US$ 4.000.000 entre junio de 2022 y diciembre de 2023, y se pagará mientras estemos al frente del club, no dejaremos deudas”.

Ruglio reveló además que también han decidido “aumentar el presupuesto en el primer equipo y ya lo hicimos en este período de pases con ocho nuevos jugadores”, así como “nuestra segunda disciplina, el básquetbol. El año pasado fuimos finalistas y ahora aumentamos casi un 30% el presupuesto para ver si podemos ir por más”.

