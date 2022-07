El tierno mensaje íntimo que recibió Darwin Núñez luego de su debut con gol en Liverpool

El delantero uruguayo Darwin Núñez, tuvo su día soñado en lo que fue su debut con Liverpool de Inglaterra.

El artiguense no solo convirtió un gol y participó en la jugada del penal de otro, sino que fue figura en la victoria por 3-1 sobre Manchester City de Pep Guardiola que además, le dio su primer título no solo en Inglaterra, sino también en Europa, ya que desde que se había ido de Peñarol no logró ganar ninguno con Almería ni con Benfica.

Luego llegó la hora de festejar con sus compañeros en la cancha y con el trofeo obtenido por el club.

EFE

Darwin celebra con el trofeo de la Community Shield

Pero al llegar a casa, con la medalla en sus manos, se encontró con su familia, su esposa y su hijo nacido el pasado 3 de enero en Portugal.

Justamente su esposa, subió una historia a su cuenta de Instagram.

En ella, muestra las manos del hijo de Darwin con la medalla obtenida por él y la frase "Buenos días, papi".

Darwin comenzó muy bien y su rendimiento fue ponderado por el técnico de Liverpool, Jurgen Klopp, como informó este sábado Referí.

"Me gustó su impacto. Es un jugador muy bueno", dijo el DT de Liverpool.