¿Qué dijo Jurgen Klopp sobre el debut de Darwin Núñez en Liverpool?

El director técnico de Liverpool, Jurgen Klopp, habló luego de lo que fue el triunfo de su equipo al conseguir el título de la Community Shield (la Supercopa Inglesa) al derrotar este sábado 3-1 a Manchester City de Pep Guardiola, dando comienzo a la temporada de ese país.

El conjunto de los reds ganó con una muy buena producción del uruguayo Darwin Núñez, quien debutó oficialmente en el club que pagó 100 millones de euros por su ficha, y lo hizo con un cabezazo que propició un penal para que Mohamed Salah anotara el transitorio 2-1, y con un gol propio cuando se terminaba el encuentro.

Acerca de la actuación del artiguense, Klopp habló en conferencia de prensa.

"Lo suyo estuvo bueno, realmente bueno. Está claro que mejorará con el tiempo. Vivimos en un mundo donde todos somos juzgados a primera vista y eso no ayuda a nadie, pero sucede constantemente. Estábamos hoy, ambos equipos, no al 100% de su situación física, habitual, si querés", sostuvo el técnico alemán de Liverpool.

Y añadió: "Entonces, cuando entraba, le pasábamos cada pelota para que la persiguiera y después de la tercera pelota estaba completamente muerto, y luego todos juzgaban sus primeros toques y ese tipo de cosas. Es como si fuera una broma (porque no se pueden tener en cuenta esas opiniones), pero tenemos que vivir con eso. Él lo manejará de manera brillante, somos pacientes y sabemos que puede hacer cosas buenas. Me gustó su impacto hoy; me gustó el impacto -repitió-".

Paul Ellis / AFP

Alexander-Arnold también habló de Darwin Núñez

Su compañero y autor del primer gol del partido, Tren Alexander-Arnold, también habló de Darwin.

"Sí, tiene que estar ahí arriba: ganó el penal, anotó un gol y tuvo un uno contra uno. Se ve animado, muy animado. Es alguien que ha sido contratado para marcar goles, ese tipo de jugador para nosotros, y hoy ha demostrado que puede hacerlo", sostuvo el gran lateral, quien también se desempeña en la selección inglesa.

Sobre lo que puede añadirle a este Liverpool, Alexander-Arnold sostuvo que "es un jugador de primera. Un futbolista joven del que se nota que está dispuesto a aprender. Se ha relacionado bien con los muchachos, todos se han llevado bien con él. Llegó, agachó la cabeza, trabajó duro hasta ahora y sabe que su puesto no solo estará allí porque lo compramos este verano, tiene que ganárselo. Llegó hoy con un punto que demostrar y nos marcó el gol para asegurarlo y obviamente también ganó el penal para nosotros".