Miguel Gularte: “Tenemos reglas estables y un gobierno amigable con la inversión”

¿Cómo está trabajando hoy Marfrig en Uruguay?

Marfrig creció mucho en los últimos dos años en Uruguay. Hoy tiene el 30% de las exportaciones y casi el 26% de la faena de Uruguay.

Trabajamos con cuatro plantas, empleamos a casi 4 mil personas y tenemos marcas que se exportan a todo el mundo. Marfrig es uno de los mayores productores de carne orgánica del mundo y eso es muy importante. La carne orgánica hoy se exporta a Estados Unidos y tiene buena aceptación y precios competitivos, y Uruguay tiene un volumen importante.

Esta es una empresa que siempre trabajó fuerte para tener carne de calidad y una situación comercial de constancia. Respetamos la fidelidad de los clientes y eso ayuda en un mercado que tiene muchas variaciones y muchas dificultades. El cliente hoy cuando compra quiere tener la certeza de que se va a cumplir fecha, calidad y plazos, y Marfrig –con cuatro plantas en Uruguay, siete en Brasil, dos en Argentina, una en Chile y tres en Estados Unidos– tiene la posibilidad de atender a sus clientes con diferentes geografías.

Nosotros tenemos la convicción de que el productor y la industria pueden apuntar a la misma dirección y que puede ser un ganar-ganar.

¿El cese de exportaciones argentinas afectó las operaciones en Uruguay?

Sí, de cierta forma sí. Uno se da cuenta de que los clientes pueden elegir la geografía de donde provienen los productos y eligen la que cumple la regla número uno: yo te vendo yo te entrego.

Uruguay tiene una calidad muy parecida a la Argentina y tienen ganado que compite con el argentino. Cuando del otro lado de la orilla hay una exportación que se prohíbe de la noche a la mañana, cuotas, inflación o dólar con reglas de valoración, y en Uruguay hay libertad económica e incentivos a la producción, no es la intención pero sí, muchas de las oportunidades que se pierden de un lado se ganan en otro.

¿Se ha reunido con el gobierno uruguayo?

Sí, estuvimos reunidos con el presidente (Luis) Lacalle. Fui con el presidente del consejo de administración de Marfrig, Marcos Molina y el CEO de Marfrig en Uruguay, Marcelo Secco. Hablamos de los planes de Marfrig en Uruguay, que son muy importantes. Tenemos previsto un capex de inversión para 2021 de US$ 52 millones. La idea incluso, es adelantar el capex (inversión en activos fijos) de 2022. En agosto o setiembre estaríamos adelantando el plan de capex 2022 para Uruguay.

¿Por qué se da ese adelanto?

Uruguay tiene un ambiente de negocios muy sano porque la ley de promoción de inversiones uruguaya es una de las mejores leyes del mundo.

Uruguay tiene un gobierno que apuesta a la producción, tiene producción de calidad, vocación de productores y viene manteniéndose con crecimiento, y eso es importante para proyectar un negocio pensando en que puede crecer. El gobierno uruguayo respeta las reglas y las mantiene y atrae la inversión. En la orilla vecina del río se cierran las exportaciones y se cambian las reglas y acá en Uruguay tenemos reglas permanentes y un gobierno amigable con la inversión.

¿Cómo es trabajar con los productores uruguayos?

El productor uruguayo tiene características muy especiales, es un productor muy bien informado y es natural que eso se de porque Uruguay, de todos los países de América del Sur, tiene el mejor sistema estadístico.

Uruguay tiene un respeto sanitario fantástico en todo el mundo y una situación sanitaria inmejorable y eso viene de toda una historia. Eso dice con todas las letras que el productor uruguayo es muy especial, porque el estatus sanitario no es un tema solo de gobierno o industria, es un tema de producción.

Hay que tener productores conscientes, que cumplan las reglas, que sean inteligentes en sus negocios para aplicar medidas sanitarias correctas y todo eso lo tiene Uruguay. Y por otro lado tiene una industria que es muy importante para el país y por eso tiene la atención del gobierno y las autoridades.

En Uruguay estamos viendo que el péndulo gremial se corrió hacia el medio y eso nos anima a tener un capex más agresivo. Dejamos aquel estado conflictivo permanente para una cuestión de respeto mutuo y de interés de que el negocio progrese. No existe empleo sin empleador y sin empresa y no existe empresa sin trabajadores.

¿Le preocupó el error en etiquetas de carne enviada a China?

Creo que Uruguay tiene suficiente crédito y se lo ganó desde el punto de vista sanitario, con un trabajo serio del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y nosotros trabajamos en un sector que tiene mano de obra intensiva.

Lo que quedó muy claro es que no hubo mala fe. Puede haber un carácter interpretativo en el error y cuando pasa eso y no hay nada que dañe la imagen y la trayectoria inmaculada de Uruguay en términos sanitarios estoy seguro que es un tema que se va a recuperar sin problema ninguno. Estoy seguro que Uruguay tiene crédito suficiente con todos los servicios sanitarios del mundo para recuperar esa situación y que el negocio siga su cause.

¿Cómo ve los valores en el mercado del ganado gordo?

Creo que lo más importante es tener libertad económica. No existe una ley más fuerte y más justa que la de la oferta y la demanda, eso hace que los precios se regulen. Uruguay se caracteriza por tener un equilibrio bastante justo entre demanda y oferta y precio de compra y de venta. Algo importante es que tiene un sistema de poszafra: cuando llega el invierno la oferta de ganado disminuye, luego cuando la oferta sube los precios disminuyen. Pero el promedio de Uruguay es bueno, permite que productores e industria trabajen y tengan un negocio rentable y mejor capacidad de invertir.

Billones de hamburguesas



Marfrig produce 240 mil toneladas de hamburguesas por año. “Son 2 billones y 400 millones de disquitos de hamburguesas”, comentó Miguel Gularte. En Uruguay, la firma es proveedora de hamburguesas para Burguer King y Mc Donald’s.