Militares amenazan con que la ayuda humanitaria pasará sobre sus cadáveres

La crisis y el enfrentamiento en Venezuela crece cada día, más aún cuando se acerca el sábado, día elegido por la oposición para intentar ingresar la ayuda humanitaria que espera en la frontera colombiana.

Mientras el líder opositor Juan Guaidó desafió al régimen de Maduro y advirtió que llevaría una masa de cientos de miles de venezolanos a la frontera a hacer pasar la ayuda sea como sea, Maduro respondió este martes a través de sus militares.

"No van a poder pasar por el espíritu patriótico de la Fuerza Armada por la vía de la fuerza para imponer a un gobierno títere, genuflexo, entreguista, antipatriótico, no lo van a poder lograr. Van a tener que pasar por estos cadáveres", respondió el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino.

Y ante el anuncio del ingreso por la fuerza el próximo sábado de los cargamentos de medicamentos y comida enviados por Estados Unidos, la Fuerza Armada venezolana se declaró "en alerta" para evitar una violación del territorio. Los militares rechazaron los llamados del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y del opositor Guaidó para que desconozcan al presidente Nicolás Maduro, y reiteraron su "lealtad" y "obediencia" a Maduro.

Guaidó reclamó este martes a los jefes militares que están en las distintas zonas del país por donde pretenden que ingrese la ayuda humanitaria, que permitan su pasaje

Vamos a mandarle un mensaje a cada jefe militar responsable de las zonas del país por donde va a entrar la #AyudaHumanitaria



Es un llamado a la reflexión que haremos de manera pacífica, con la convicción de que juntos logremos el cese de la usurpación. #SoldadoEscucha — Juan Guaidó (@jguaido) February 19, 2019

Vamos a pedirles que se pongan del lado de la constitución, dejen entrar la ayuda y nos acompañen a lograr la libertad.#SoldadoEscucha — Juan Guaidó (@jguaido) February 19, 2019

Con el objetivo de quebrar el sostén militar de Maduro, Guaidó pidió a sus seguidores que escribieran a cada militar, "con argumentos, sin violencia, sin insultos", para explicarles las "razones para que se ponga del lado de millones que piden la ayuda humanitaria".

Sin embargo Padrino dijo que los militares venezolanos no se dejarán "chantajear" y calificó de "sarta de mentiras" y manipulaciones" el que Trump y Guaidó hablen de "esta supuesta ayuda humanitaria" como un enfrentamiento entre la Fuerza Armada y los venezolanos.

"La Fuerza Armada permanecerá desplegada y alerta a lo largo de las fronteras, como lo ha ordenado nuestro comandante en jefe (Maduro), para evitar cualquier violación a la integridad de su territorio", aseguró Padrino.

Asistencia europea

Guaidó encabezó este martes en el Parlamento de mayoría opositora un debate sobre ayuda humanitaria. Poco antes se reunió con los embajadores de Francia, Reino Unido, Italia, España y Alemania, y organizaciones no gubernamentales.

El presidente reconocido por la Asamblea Nacional y unos 50 países, decretó "la emergencia humanitaria" y autorizó el ingreso de la ayuda en esa sesión, bajo el aplauso de los parlamentarios.

En las afueras del Congreso, los embajadores anunciaron ayuda de sus países por más de 18 millones; además del envío de 70 toneladas de medicamentos y alimentos de Francia.

"Francia estará a la altura de este desafío y de esta fraternidad con el pueblo de Venezuela", dijo el embajador Romain Nadal, quien prometió más ayuda en el marco de la Unión Europea y a título bilateral.

Cargamentos de medicinas y alimentos llevados en aviones militares de Estados Unidos están almacenados en la ciudad colombiana de Cúcuta, cerca del puente limítrofe de Tienditas, bloqueado por militares venezolanos con camiones y otros obstáculos.

Un segundo centro de acopio en Brasil se abrirá en el estado fronterizo de Roraima, con ayuda brasileña, y un tercero en Curazao, adonde llegará un avión con asistencia desde Miami.

Una ayuda sí y la otra no

En tanto, Maduro informó que este miércoles llegarán al país 300 toneladas de ayuda humanitaria procedentes de Rusia.

Días atrás había asegurado que esa ayuda no era necesaria y negó la existencia de la crisis. "Venezuela no va a permitir el show de la ayuda humanitaria falsa, porque nosotros no somos mendigos de nadie", dijo el dictador en rueda de prensa, y aseguró que la "emergencia humanitaria" es "fabricada desde Washington" para "intervenir" al país petrolero.

Sin embargo este lunes dijo que sí recibirá ayuda, pero de Rusia. "El miércoles llegan 300 toneladas de ayuda y asistencia humanitaria de Rusia, legalmente, llegan por el Aeropuerto (Internacional) de Maiquetía (que sirve a Caracas) convertidas en medicinas de alto costo", dijo en consejo presidencial transmitido por radio y televisión de forma obligatoria.

Indicó que esta "ayuda" fue pagada por el Ejecutivo y señaló que su gobierno está recibiendo "asistencia técnica" de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Los venezolanos padecen falta de alimentos y medicamentos, además de una voraz hiperinflación que el FMI proyecta en 10.000.000% este año. Huyendo de la crisis, unos 2,3 millones (7% de la población) emigraron desde 2015, según la ONU.

Pero Maduro tilda la ayuda enviada por Estados Unidos como un "show" y "migajas" de "comida podrida" que servirá de pretexto para invadir militarmente a Venezuela.

Recital y contrarecital

En tanto el próximo viernes 22, un día antes de la movilización por el ingreso de la ayuda, se celebrará en Cúcuta un concierto con artistas internacionales, al que asistirán los presidentes Iván Duque (Colombia) y Sebastián Piñera (Chile), para recaudar US$ 100 millones en 60 días, que se sumarán a más de US$ 110 millones reunidos en semanas anteriores.

A la vez, el régimen de Maduro anunció conciertos el 22 y 23 de febrero en el puente Simón Bolívar, que comunica con Cúcuta a la población venezolana de San Antonio, para denunciar "la agresión brutal" contra Venezuela.

