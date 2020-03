Ministerio de Turismo exhorta a hoteles a no ofrecerse para pasar la cuarentena

El Ministerio de Turismo se contactó con hoteles que publicitaban "alojamiento de Semana de Turismo para pasar la cuarentena" para solicitarles que dejen de hacerlo, publicó en su Twitter este domingo el ministro de Turismo, Germán Cardoso.

A pocos días de la Semana Santa, el gobierno refuerza la exhortación a quedarse en los hogares. "Desde el Ministerio de Turismo te pedimos que la semana próxima, hagas turismo en tu casa. Quedarse en casa significa quedarse en el lugar donde vivimos todo el año", dijo Cardoso en un video que también publicó en Twitter.

— Germán Cardoso (@CardosoGerman) March 31, 2020

El sector turístico es uno de los más golpeados a nivel mundial por la crisis sanitaria. Que la mayoría de los hoteles hayan cerrado sus puertas por tiempo indefinido es una clara muestra de ello. Como dijo a El Observador el presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Uruguay, Francisco Rodríguez, en Uruguay estos establecimientos "están en terapia intensiva".

Seguir abiertos

En Montevideo, unos pocos continúan abiertos. Uno de ellos es el Urban Express, que llegó a un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social para que 50 personas en situación de calle de Montevideo se hospedes en el establecimiento durante la emergencia sanitaria. Por cada huésped la empresa cobra US$ 7 al día.

Por otra parte, el hotel My Suites se mantiene abierto, aunque de puertas trancadas. Tiene cuatro habitaciones ocupadas por personas que ya vivían allí, que son los únicos habilitados para ingresar. Cada persona que entra tiene que limpiar la suela de sus zapatos en las alfombras con detergente antibacterial y limpiar el calzado con alcohol pulverizador y papel.

Las consultas ya no se hacen dentro del establecimiento, sino que por un intercomunicador en la puerta, y de sus 24 trabajadores, solo tres se mantienen en actividad: uno en la recepción, otro encargado de las habitaciones y uno que acude eventualmente, contó su gerenta general, Mónica Rossi. Además, el desayuno se redujo y funciona solo como servicio hacia la habitación.

Este hotel llegó a publicitarse como un lugar para aislarse, pero dejó de hacerlo y hasta el momento no hubo huéspedes con el objetivo de pasar la cuarentena. Según Rossi, el hotel no cerró para no "dejar en la calle" a quienes están viviendo en el lugar y para "mantener las fuentes de trabajo" de las 24 personas. "Estoy tomando todas las precauciones para que no corramos riesgos mayores todos y que todos nos quedemos sin fuente de trabajo. Estaremos (la mayoría) en seguro de paro hasta que empecemos a recuperar movimiento", señaló.

¿Por qué el gobierno exhorta a los hoteleros a no ofrecer estadías para pasar la cuarentena? El presidente de la Cámara de Turismo, Juan Martínez, señaló que los hoteles no pueden garantizar que las personas estén realmente aisladas y que no se genere una aglomeración en los espacios comunes. "Van a estar encerrados en la habitación durante 15 o 20 días? Es difícil contener eso" indicó. "Un hotel no es un hospital, no tiene capacitación sanitaria para esa cobertura", subrayó.

Acerca de los hoteles que alojan personas en situación de calle, Martínez apuntó que se trata de huéspedes que tienen los usos y costumbres que maneja el Mides, y que eso se diferencia de una persona acostumbrada al servicio de un hotel. "¿Cómo lo dejas encerrado adentro de una habitación? Si querés salir, ¿quién te para? Es un tema un poco difícil", concluyó.