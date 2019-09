Mirá la sangría de las reservas en dólares de Argentina tras las PASO

Argentina no consigue salir del atolladero. En las últimas siete semanas, la economía argentina ha perdido casi US$ 15.000 millones en reservas internacionales. Como se aprecia en esta infografía de Statista, las reservas con las que cuenta el Banco Central de la República Argentina ascienden a unos US$ 54.100 millones, según los últimos datos publicados el 30 de agosto de 2019.

Esto supone un descenso de más del 21% si lo comparamos con el 17 de julio de 2019, cuando su valor era de US$ 68.761 millones. La caída se ha hecho aún más evidente luego de que se conocieran los resultados de las elecciones primarias del 11 de agosto, en las que el actual presidente Mauricio Macri fue derrotado por el opositor Alberto Fernández.

Las reservas internacionales que posee un país funcionan como respaldo de la moneda nacional. Al medir la capacidad de un sistema financiero para hacer frente a posibles desequilibrios en la balanza de pagos, es decir, los ingresos y gastos de una economía, su nivel es un buen indicador de la solvencia de un país.

En caso de inestabilidad cambiaria, como sucede actualmente en Argentina, el Banco Central puede decidir hacer uso de sus reservas en dólares, ofreciéndolas al mercado para evitar una subida acelerada del precio de la moneda estadounidense frente al peso.