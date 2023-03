Mirá las dos recomendaciones de seguridad de la AUF para los clásicos ante Nacional que Peñarol descartó

Peñarol fijó el clásico del Torneo Apertura en el Campeón del Siglo para el sábado 1° de abril en medio de la comunicación del área de seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y del Ministerio del Interior, que recomendaron disputar los clásicos en el Estadio Centenario con hinchas de los dos clubes o en los estadios de los clubes exclusivamente con público local.

Además de fijar el partido en su estadio, y de la sugerencia de seguridad, Peñarol le planteó a Nacional que lo acompañe en su posición de seguir jugando los clásicos en los escenarios de los clubes y con público.

¿Qué dice el área de seguridad de la AUF?

Este miércoles, antes que se fijara el clásico, el área de seguridad de la AUF envió un informe sobre el escenario del clásico y realizó sugerencias.

En el documento firmado por Rafael Peña, coordinador de seguridad de la AUF, detalla que desde 2022 analizan y alertan sobre los niveles de inseguridad que generan los encuentros clásicos.

"Esta conclusión emerge luego de un análisis de riesgo e incidentes ocurridos desde el mismo momento en que se comenzaron a disputar los encuentros de estos clubes en sus propios escenarios. Para ello se planeó y ejecutó una serie de medidas en seguridad y logística que demandaron un gran esfuerzo en recursos humanos, materiales, transporte, Policía y especialmente una particular dificultad e incomodidad de la parcialidad visitante que no solo debía estar en zona de embarque varias horas antes, sino además que las condiciones de traslados e ingreso al escenario no son aceptadas por todos los partidarios, adicionando además que la cantidad de entradas disponible no era representativa".

"De todas formas, esas acciones y procedimientos de seguridad no dieron los resultados esperados porque los factores de riesgo que deben manejarse en una evaluación exceden estos elementos y se pueden considerar principalmente:

1) Rivalidad histórica y muy extrema entre las parcialidades,

2) rivalidad institucional deportiva y política deportiva,

3) aforos a manejar,

4) entorno de los escenarios considerando zonas aledañas y vías de aproximación al ingreso".

Desde noviembre de 2022, la AUF y el Gobierno trabajaron en conjunto en busca de soluciones para los problemas de seguridad en los partidos de los grandes y, de acuerdo a las situaciones expresadas, según la nota, el área de seguridad de la Asociación recomienda:

"1- Que los encuentros clásicos entre Nacional y Peñarol se disputen hasta nueva revisión en el Estadio Centenario".

"2- De no ser factible disponer de dicho escenario, recomendamos que tales encuentros, en los diferentes torneo de esta temporada, y de manera excepcional , se realicen en sus respectivos estadios y únicamente con espectadores locales con aforo establecido y entradas confirmadas de parciales locatarios".